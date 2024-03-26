Где ошибаются бухгалтеры при определении размера заработной платы в 2024 году

В 2024 году вступило в силу более 20 изменений в сфере зарплат, зарплатных налогов и взносов. Бухгалтеры не успевают вникнуть во все нюансы и часто делают одни и те же ошибки. Разбираем тему, чтобы вы не наступали на грабли.

В Трудовом кодексе нет прямых указаний, какие доходы входят в состав МРОТ, а какие – нет. Поэтому каждый оставляет за собой право для фантазии.

Существует мнение, что в состав МРОТ входят выплаты, перечисленные в абзаце 1 статьи 129 ТК РФ:

доплаты и надбавки за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные выплаты компенсационного характера,

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки для мотивации сотрудника, премии и другие поощрительные выплаты).

Не учитываются в минимальной оплате труда: повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни,

дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей).

В состав МРОТ точно не входят: районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Когда надо разобраться — вписывается ли заработок работника в МРОТ или нет, бухгалтеры иногда приходят к неправильным выводам, которые ведут к ущемлению интересов работников и в последующем к внеплановым проверкам, штрафам и доначислениям не только НФЛ и взносов, но и заработной платы.

Один из ярких примеров ошибочных утверждений:

«в минимальную зарплату входит не только оклад, который может быть меньше МРОТ, но и премии за труд, надбавки и доплаты, предусмотренные системой оплаты труда».

Получается, что в случае лишения премии, сотрудник до МРОТ не дотягивает, хотя он в любом случае должен получить закрепленные законодательством как минимум 19 242 рубля.

На самом деле, по разъяснению Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П), вознаграждение за труд не ниже МРОТ гарантируется каждому работнику и основывается оно на характеристиках труда без учета специфических условий, надбавок и т. д.

Если сотрудник выполнил обозначенные в договоре должностные обязанности с нормальной интенсивностью и при соблюдении нормы рабочего времени, то он имеет полное право на получение зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда.

Таким образом, бухгалтер должен запомнить, что минимальная заработная плата состоит только из двух выплат — это оклад (размер может быть менее МРОТ) и доплаты до МРОТ, имеющей характер постоянной, неизменной выплаты.

Как рассчитывать пособия и другие социальные выплаты в 2024 году

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