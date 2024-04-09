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Кадровый учет

Как оптимизировать ФОТ в 2024 году без проблем с трудовой инспекцией

Для того, чтобы привести в порядок фонд оплаты труда, нужно исключить лишние расходы и провести перераспределение средств. Разбираемся, как правильно оптимизировать ФОТ без увольнения ценных кадров и штрафов от Роструда.
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Как оптимизировать ФОТ в 2024 году без проблем с трудовой инспекцией
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Почему руководитель задумывается над сокращением штата? Скорее всего это желание урезать расходы и оптимизировать ФОТ.

В трудные для организации время такой подход кажется единственно верным решением, однако, не торопитесь отказываться от персонала. Есть и другие возможности для экономии — нужно провести тщательный анализ движения средств в ФОТ, возможно, будет достаточного грамотного перераспределения задач и изменения штатного расписания. 

Итак, мы выбрали 4 способа, чтобы оптимизировать ФОТ, соблюдая все правила ТК.

Решение №1. Зафиксировать простой

Простой — это временная приостановка рабочего процесса. Причины могут быть абсолютно разными: технического, экономического, организационного порядка.

Если вводится режим простоя, который вызван внешними обстоятельствами, то работодатель обязан выплачивать сотруднику не менее двух третей оклада за все время (статья 157 ТК РФ).

Тем не менее, если какие-то процессы в вашей компании действительно временно приостановлены — это неплохой способ немного сэкономить и не увольнять ценных сотрудников.

Решение №2. Пересмотреть обязанности сотрудников и оптимизировать их выполнение

Выполнять большую часть офисной работы можно в распределенных командах на удаленке. Если ваш род деятельности позволяет перевести сотрудников на удаленную работу, то воспользуйтесь этой возможностью. Вы сможете отказаться от аренды части или даже полностью офисных площадей и существенно сэкономить.

Если же такой вариант вам не подходит — пересмотрите должностные инструкции ваших подчиненных и замерьте фактическое время, которое они тратят на исполнение поручений. Например, личный водитель директора возит его всего 2-3 часа в день, а остальное время проводит время на перекурах или в смартфоне. Вероятно, договор со службой такси может стать выгодной альтернативой, а должность личного водителя проще сократить.

Решение №3. Перейти на неполный рабочий день

Смысл смены полного рабочего дня на неполный говорит сам за себя — сотрудник будет отрабатывать меньшее количество часов и, как следствие, затраты на оплату его труда сократятся. 

ТК предписывает два варианта перехода на неполный рабочий день. Согласно ст. 93 ТК РФ вводится неполный рабочий день по соглашению сторон, если сотрудника устраивает такая система работы. 

Однако переход на неполный день может осуществляться и по инициативе работодателя ст. 74 ТК РФ. В таком случае его решение должно быть мотивировано одним из 3 аргументов:

  • технологические причины — реструктуризация, ввод новой техники, которая закрывает часть задач и т. д.,

  • есть угроза массового сокращения,

  • такая мера позволит сохранить рабочие места.

Еще один вариант сокращения продолжительности труда — введение гибкого режима работы с ведением суммированного учета рабочего времени (ст. 104 ТК РФ).

Решение №4. Выбрать сдельную оплату труда

Чтобы исключить возможность простоя, стоит переместить фокус со времени на объемы работ. По обоюдной договоренности работодатель может выплачивать сотруднику сумму не за количество часов (например, за восьмичасовой рабочий день), а за выполненный фронт работы, если специфика работы это допускает. 

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