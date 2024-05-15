Что сделать бухгалтеру по УСН в мае: чек-лист

До 2 мая включительно упрощенцам нужно уплатить:
налог по УСН за 2023 год (это касается только ИП);
аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.
Годовой налог начислят на ЕНС по декларации, а аванс за 1 квартал – на основании уведомления. Его надо было сдать до 25.04.
Нулевое уведомление не сдают. Если аванс к уплате есть, а уведомление не сдали, то можно сдать его сейчас. За просрочку с уведомлениями пока не штрафуют.
До 2 мая включительно:
Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 г.
Уплата ежемесячных авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхованию за март 2024 г.
До 3 мая включительно:
Подача уведомления по НДФЛ, удержанному с 23 по 30 апреля 2024 года.
До 6 мая включительно:
Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 апреля 2024 г. (в составе единого налогового платежа (ЕНП).
До 15 мая включительно:
Уплата страховых взносов по травматизму.
До 27 мая включительно:
Подача уведомления по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 мая 2023 года, а также о взносах, уплаченных за апрель 2024 года.
Подача персонифицированных сведений о физлицах за апрель 2024 г.
Подача ЕФС-1 за апрель 2024 г.
До 28 включительно:
Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2024 г.
Уплата ежемесячных авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхованию за апрель 2024 г.
Как правильно заполнять все платежки и уведомления для сдачи отчетности в срок
Как составлять отчетность для ИП и организаций на упрощенке, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
Вы научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.
Подробно разберем, как правильно рассчитывать зарплаты сотрудникам, формировать отчетность, работать с исполнителями по ГПХ.
За 4 месяца вы пройдете путь от основ до практического ведения учета в 1С:Предприятие 8.3.
Новичкам в этой области курс поможет освоить базовые принципы работы бухгалтера, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания или освоить еще один участок, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.
Что в курсе
Программу мы составили совместно с опытными преподавателями «Клерка», кандидатами экономических наук, экспертами в сфере налогообложения, бухгалтерскому учету и трудовым отношениям, которые выбирали темы и задания, опираясь на реальные задачи бухгалтера на УСН.
Всего в курсе 77 видеоуроков, текстовые материалы и конспекты лекций со скринами, подробными инструкциями и шаблонами.
Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению различных форм отчетности, составлению договоров, оформления графика отпусков, больничных и т. д.
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Как проходит обучение
Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:
1. Знакомство с материалом
Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.
2. Самостоятельная работа с дополнительным материалом
Вы скачиваете полезную раздатку, чтобы сразу использовать техники в работе.
3. Тестирование
Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.
4. Получение диплома
Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.
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