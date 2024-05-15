Что сделать бухгалтеру по УСН в мае: чек-лист

В праздники легко забыть о важных делах. Поэтому мы собрали главные задачи на май для бухгалтера. Проверьте, все ли у вас под контролем, и продолжайте спокойно отдыхать.

До 2 мая включительно упрощенцам нужно уплатить:

налог по УСН за 2023 год (это касается только ИП);

аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.

Годовой налог начислят на ЕНС по декларации, а аванс за 1 квартал – на основании уведомления. Его надо было сдать до 25.04.

Нулевое уведомление не сдают. Если аванс к уплате есть, а уведомление не сдали, то можно сдать его сейчас. За просрочку с уведомлениями пока не штрафуют.

До 2 мая включительно:

Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 г.

Уплата ежемесячных авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхованию за март 2024 г.

До 3 мая включительно:

Подача уведомления по НДФЛ, удержанному с 23 по 30 апреля 2024 года.

До 6 мая включительно:

Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 апреля 2024 г. (в составе единого налогового платежа (ЕНП).

До 15 мая включительно:

Уплата страховых взносов по травматизму.

До 27 мая включительно:

Подача уведомления по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 мая 2023 года, а также о взносах, уплаченных за апрель 2024 года.

Подача персонифицированных сведений о физлицах за апрель 2024 г.

Подача ЕФС-1 за апрель 2024 г.

До 28 включительно:

Уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2024 г.

Уплата ежемесячных авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхованию за апрель 2024 г.

Как правильно заполнять все платежки и уведомления для сдачи отчетности в срок

Как составлять отчетность для ИП и организаций на упрощенке, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

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