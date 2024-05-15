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Клерк
Зарплата

🤝 По рукам! Как рассчитываться с работником при сдельной оплате труда

Разбираем, каким компаниям подходит сдельная оплата труда, как оформить такие отношения с сотрудником и какой способ расчета выбрать — премиальный, косвенный и т. д.
🤝 По рукам! Как рассчитываться с работником при сдельной оплате труда
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В некоторых случаях оплачивать труд работника удобнее по сдельной оплате. Вы устанавливаете стоимость одной задачи и позже рассчитываете зарплату, исходя из количества выполненных задач. 

Как определить стоимость услуги

Сдельные расценки выставляются с учетом установленных разрядов работы, тарифных ставок и норм выработки (норм времени) и рассчитываются с помощью деления часовой (дневной, месячной) тарифной ставки, которая соответствует разряду выполняемой работы, на часовую (дневную, месячную) норму выработки.

Виды сдельной оплаты труда

Есть несколько видов сдельной оплаты труда:

  • прямая;

  • сдельно-премиальная;

  • сдельно-прогрессивная;

  • косвенно-сдельная;

  • аккордная;

  • комиссионная.

Прямая сдельная оплата труда

Размер зарплаты сотрудника при такой системе расчета зависит от объема выполненных задач или произведенной продукции, а также от качества проделанной работы. Прямая сдельная оплата направлена на то, чтобы мотивировать сотрудника к более высокой производительности.

Сдельно-премиальная оплата труда

В дополнение к установленной оплате, работник может получать премии за перевыполнение нормы, повышенной производительности, уменьшение количества браков и т. д. 

Сдельно-прогрессивная оплата труда

Сдельная ставка постепенно увеличивается с ростом объема работы или производства. Применять такую систему целесообразно, в случае когда нужно быстро нарастить объемы продукции. Но используют эту форму оплаты редко и в определенные сроки роста, например, в течение полугода.

Косвенно-сдельная оплата труда

В данном случае зарплата работника зависит не напрямую от количества выполненных задач, а рассчитывается по определенным показателям, таким как выручка, прибыль или эффективность предприятия. При такой системе сотрудник оказывает непосредственное влияние на общие результаты компании. 

Аккордная оплата труда

Размер оплаты определяется не за единицу работы, а за всю работу или отдельные ее этапы. Если для выполнения работы требуется длительное время, то по аккордным нарядам за текущий месяц выдается аванс с учетом уже выполненных задач. Окончательный расчет производится после завершения и приемки всей работы. 

Используется данная система в тех случаях, когда труд не поддается нормированию: при строительных, ремонтных работах и т. п.

Комиссионная оплата труда

Такая система применяется для расчета зарплаты специалистов, которые участвуют в продвижении и реализации товаров и услуг. К ним относятся менеджеры по продажам, специалисты по рекламе и маркетингу. Кроме основной оплаты, они получают дополнительную комиссию за превышение плана продаж.

Как составить трудовой договор по условиям сдельной оплаты

В трудовом договоре обязательно должна быть указана заработная плата, а также форма оплаты труда.

Чтобы расчет был прозрачным, нужно в трудовом договоре ссылаться на локальный нормативный акт, который содержит сдельные расценки (его составляют специально под услуги специалиста).

Согласно ч. 3 ст. 68 ТК, необходимо ознакомить сотрудника с расценками под его подписью до подписания трудового договора. 

Для расчета заработной платы сотруднику, работающему по срочному договору, используется акт по форме № Т-73, утвержденный постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1.

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🤝 По рукам! Как рассчитываться с работником при сдельной оплате труда

Разбираем, каким компаниям подходит сдельная оплата труда, как оформить такие отношения с сотрудником и какой способ расчета выбрать — премиальный, косвенный и т. д.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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