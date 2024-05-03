Бухгалтерия — это рабский труд? / БухТуб

Работу бухгалтеров сравнили с колонией строго режима. Налоговики считают, что ошибки в налогах уменьшились в разы, согласны? Начали действовать новые правила по сдаче квартир в аренду. ИП могут уменьшать налог на УСН в 2024 году на 1% взносов за этот же год — налоговая разрешила. И другие новости в горячем выпуске БухТуб.

👉 Бухгалтерия — рабский труд, так считают авторы блога Бухгалтерия Ада на «Клерке». С 2013 года работы бухгалтеру только прибавляется, сначала налоговики стали мониторить бизнес с помощью АСК-НДС, потом появились новые отчеты — 6-НДФЛ, СЗВ-М, электронные трудовые книжки. Но главной бедой стали ЕНП и ЕФС-1, последний нужно сдавать в микро срок после приема или увольнения сотрудника. Автор поста рассказывает, как недавно они открыли фирму, поработать даже не успели, просуществовала в квартале компания 1 день и тот выходной, а ей уже штраф 1 000 рублей — РСВ не сдали! И похоже бухгалтеры со всем сказанным полностью согласны.

В жизни каждого бухгалтера наступает момент, когда он думает — не пора ли сменить работу, а то и профессию? Если и вас такая мысль посещала — то вот вам знак. Прямо сейчас вы можете получить профессию, которая отлично подходит для бухгалтера, востребована на рынке и дает высокий доход — финансовый аналитик. Максимум знаний и навыков от экспертов-практиков с большим опытом вы получите на курсе по финансовому анализу от Нетологии. Только для пользователей «Клерка» сейчас скидка на курс 45%. Регистрируйтесь на курс, промокод на скидку уже внутри! Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8JyKnR

👉 Бухгалтеры не знают, как заполнять документы, у них нет ни профессиональной гордости, ни ответственности перед контрагентами. Так о своих коллегах высказалась автор другого клерковского блога.

За свой 20 летний опыт работы она насмотрелась, как другие халатно относятся к первичке: допускают ошибки, требуют ненужные документы. Как говорится, наболело у человека.

Мы думали, что автора тут же захейтят, но нет, большинство согласилось с ним и даже приводили примеры из своей практики. Чаще всего жалуются на непонятную номенклатуру, к примеру, что такое НК 110? Думаете статья кодекса про налоговые нарушения? Неа… нагреватель кольцевой.

👉 Налоговики отчитались о своих успехах. Даниил Егоров — глава ФНС — отметил, что в 24 раза сократилось количество ошибок в платежах и бизнес даже проверять стали меньше.

Судя по реакции в комментариях, бухгалтеры никакого облегчения не почувствовали. Одни ошибки ушли — пришли другие: в уведомлениях, в распределении по бюджетам, по сальдо ЕНС…

👉 Сдаете квартиру в аренду? Вам это нужно знать. Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, теперь нужно считаться с соседями при сдаче в найм жилья, это касается и физлиц, и ИП, и организаций. Причем «считаться» — в прямом смысле, квартира, которая сдается в аренду должна быть обязательно оснащена счетчиками, чтобы за арендаторов не приходилось платить другим жителям дома. А у вас дома счетчики есть?

👉 Ждали, ждали и дождались. Налоговики разрешили взносы ИП в 1% учитывать для уменьшения налога на УСН в том же году. Сейчас объясню. Вот сейчас в 2024 году вы можете уменьшать налог по УСН на взносы 1%, которые должны заплатить за этот же 2024 год.

И, напомню, что их даже и платить то не нужно. Просто посчитали взносы для себя — уменьшили налог — и все. А заплатить их можно по сроку и в 2025. И это правило теперь будет действовать всегда. Только вот НК еще поменять не успели.

Если вы ИП и уже сдали уведомление за 1 квартал по налогу без уменьшения его на эти взносы — можете подать корректировку.

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