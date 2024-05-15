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Клерк
Обучение для бухгалтеров

📖 ⚡Новые коллекции курсов для бухгалтера. Изучите тему от А до Я!

Не переплачивайте, покупая курсы отдельно, а выбирайте готовые подборки курсов. Эксперты составили коллекции, опираясь на свой многолетний опыт, учитывая, какие навыки потребуются бухгалтеру на разных участках. Изучайте ОСНО, УСН, бухгалтерский и кадровый учет, финансовые модели и расчет зарплаты, получайте скиллы для работы на аутсорсе.
📖 ⚡Новые коллекции курсов для бухгалтера. Изучите тему от А до Я!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы освоить профессию с нуля, повысить квалификацию, по-настоящему глубоко погрузиться в тему и стать в ней специалистом одного курса может не хватить. Здесь нужен комплексный подход!

Выбирая коллекцию, вы получаете разносторонние знания. Учитесь работать не только в выбранной нише, но также осваиваете универсальные инструменты, которые потребуются вам на новом месте.

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Что такое «Коллекции»  

Коллекции — это подборки обучающих материалов на самые важные для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей темы. 

Теперь вы можете купить одну коллекцию, в которой будут собраны лучшие материалы по конкретному участку, и разобраться во всех деталях выбранной темы. 

Учиться с коллекциями — выгоднее! Вы в разы экономите затраты на обучение, потому что приобретать онлайн-курсы отдельно дороже. При этом вы будете уверены, что в коллекцию входят лучшие обучающие материалы из каталога Центра обучения «Клерка».

Как проходит обучение

1. Оплачиваете обучение

Сразу после оплаты вы получите доступ ко всем онлайн-курсам и сможете приступить к занятиям. Очередность прохождения курсов любая, либо можете проходить все курсы сразу.

2. Смотрите видеоуроки

Вы проходите уроки, изучаете тему, разбираетесь на примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

3. Проходите тестирование

Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.

4. Скачиваете полезные материалы

В онлайн-курсах вы найдете полезные приложения: инструкции, памятки, таблицы, шаблоны, бланки, образцы документов и др. Вы сможете скачать их и использовать в своей работе.

5. Получаете сертификат за каждый (!) курс

После завершения каждого курса, вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

При покупке коллекции вы получаете общий доступ ко всем материалам на полгода!

Выбирайте свою коллекцию!

Коллекция курсов «Супер-ОСНО»

Разберитесь в последних изменениях в отчетности и расчете налогов, изучите основные придирки налоговиков к НДС и другим налогам в 2024 году.

В коллекцию входят 4 онлайн-курса:

  • ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность;

  • НДС: расчет, декларация, 1С;

  • Расходы в налоговом учете: типичные ошибки в налоге на прибыль;

  • Главные изменения весны-2024 бухгалтеру: налоги, учет, заработная плата и законная оптимизация.

Отдельная стоимость курсов из коллекции 51 074 рубля, а коллекцию можно купить со скидкой 81% за 9 900 рублей!

Коллекция курсов «Супер-учет: бухгалтерский учет и новые стандарты»

Прокачайте весь спектр навыков по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухотчетности, с легкостью внедрите новые ФСБУ в работу, приведите в порядок учетную политику и другие документы.

В коллекцию входит 7 онлайн-курсов:

  • Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу;

  • Бухгалтерская отчетность организации - 2024;

  • Расходы в налоговом учете: типичные ошибки в налоге на прибыль;

  • Практические вопросы применения ПБУ 18/02;

  • Топ ошибок бухгалтеров в основных средствах из-за новых ФСБУ;

  • ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 1С: Бухгалтерия 8.3;

  • Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях.

Отдельная стоимость курсов из коллекции 52 940 рублей, а коллекцию можно купить со скидкой 81% за 9 900 рублей!

Коллекция курсов «От бухгалтера к финдиру»

Коллекция поможет практически с нуля освоить Excel, управленческую отчетность и финансовую аналитику.

Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения — сможете претендовать на повышение и должность финансового директора.

В коллекцию входит 4 онлайн-курса:

  • Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования;

  • Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность;

  • Финмоделирование и финанализ для бизнеса;

  • Excel для бухгалтеров: самые нужные функции.

Отдельная стоимость курсов из коллекции 42 590 рублей, а коллекцию можно купить со скидкой 77% за 9 900 рублей!

Коллекция курсов «Все про УСН: с нуля до главбуха»

Прокачайте весь спектр навыков по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухотчетности на УСН с нуля! Изучите правила работы на упрощенке, чтобы расширить круг клиентов и увеличить свой доход.

В коллекцию входит 3 онлайн-курса:

  • Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С;

  • Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С;

  • Главные изменения весны-2024 бухгалтеру: налоги, учет, заработная плата и законная оптимизация.

Отдельная стоимость курсов из коллекции 48 565 рублей, а коллекцию можно купить со скидкой 80% за 9 900 рублей!

Коллекция курсов «Легкий старт на аутсорсе»

Вся необходимая информация и рекомендации от специалистов по тому, как начать работать на себя, находить клиентов, наладить постоянный поток заказов и стабильный доход на аутсорсе.

С этой коллекцией вы научитесь организовать аутсорсинговый бизнес, сможете правильно планировать рабочее время, чтобы не выгореть через полгода, узнаете маркетинговые техники для привлечения клиентов и масштабирования своего дела.

В коллекцию входит 6 онлайн-курсов:

  • Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С;

  • Личный бренд бухгалтера;

  • Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция;

  • Юридический минимум для бухгалтера;

  • Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами;

  • Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники.

Отдельная стоимость курсов из коллекции 43 600 рублей, а коллекцию можно купить со скидкой 77% за 9 900 рублей!

6. Коллекция курсов «Все по зарплате и кадрам»

Пройдите комплексное онлайн-обучение, чтобы досконально разбираться в вопросах расчета зарплаты и других выплат, перечислению НДФЛ и взносов, ведению воинского учета в организации, а также заполнению отчетности по сотрудникам.

В коллекцию входит 6 онлайн-курсов:

  • Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С;

  • Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С;

  • Главные изменения весны-2024 бухгалтеру: налоги, учет, заработная плата и законная оптимизация;

  • Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С;

  • Как законно экономить на ФОТ;

  • Новые правила по защите персданных для работодателей - 2024.

Отдельная стоимость курсов из коллекции 78 505 рублей, а коллекцию можно купить со скидкой 87% за 9 900 рублей!

После прохождения каждого онлайн-курса вы будете получать официальный сертификат Центра обучения «Клерка».

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Обучение для бухгалтеров

📖 ⚡Новые коллекции курсов для бухгалтера. Изучите тему от А до Я!

Не переплачивайте, покупая курсы отдельно, а выбирайте готовые подборки курсов. Эксперты составили коллекции, опираясь на свой многолетний опыт, учитывая, какие навыки потребуются бухгалтеру на разных участках. Изучайте ОСНО, УСН, бухгалтерский и кадровый учет, финансовые модели и расчет зарплаты, получайте скиллы для работы на аутсорсе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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