💥Налоговая реформа 2025. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — V Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Боитесь предстоящей налоговой реформы? Не бойтесь, «Клерк» рядом и с нами вы будете во всеоружии. Мы уже начинаем подготовку и проведем 12 сентября V Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», на которой проработаем все основные вопросы. Оставляйте заявку!

Предзапись на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» открыта

Начинаем прием заявок на регистрацию главного бухгалтерского мероприятия осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Тема события — Налоговая реформа 2025: изменения во всех налогах, амнистия по дроблению, новая отчетность.

Мы отобрали для выступления лучших спикеров-практиков страны, которые поделятся с вами действительно важными моментами.

Целый день, 12 сентября, вы будете слушать мега-актуальные доклады в компании зажигательных ведущих Елены Ярушкиной и Артемия Васенко!

Оставьте заявку, это бесплатно и ни к чему не обязывает. Мы первым вам сообщим о старте продажи и сделаем вам супервыгодное предложение на посещение конференции.

💡10 причин зарегистрироваться на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 12 сентября:

Узнаете, как бухгалтеры и компании будет работать с изменениями в области налогообложения в 2025 году! Узнаете про н овые налоговые ставки, про инвестиционный налоговый вычет и новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу. Узнаете, что необходимо учесть в 2024 году в связи с предстоящими изменениями. А также разберетесь с тем, что необходимо сделать в начале 2025 года. Разберетесь, как компании на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году. Поймете, к акие есть варианты уплаты НДС и когда можно будет получить налоговый вычет. Узнаете про все изменения в НДФЛ и налоге на прибыль. Подробно расскажем про новую прогрессивную шкалу НДФЛ, про НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года, про налоговые вычеты и изменения в отчетности. Рассмотрим корректировки в н алоге на прибыль. Поймете, как будет работать амнистия по дроблению, как выстроить работу с самозанятыми, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают, а какие стали крайне опасными. Поговорим про новый реестр воинского учета, объясним, как к нему подготовиться. Узнаете, что именно будут проверять налоговики в 2025 году! Заведете интересные знакомства и полезные деловые контакты! Проведете целый день общаясь с крутыми спикерами, послушаете доклады, посетите нетворкинг, пообщаетесь с коллегами, и редакцией «Клерка» в компании зажигательных ведущих Елены Ярушкиной и Артемия Васенко! Оторветесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний!

Предзапись на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» Оставьте заявку: Предзапись открыта! Заполните форму заявки и мы с вами свяжемся Отправить

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