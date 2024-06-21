💥Налоговая реформа 2025. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — V Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Предзапись на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» открыта
Начинаем прием заявок на регистрацию главного бухгалтерского мероприятия осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Тема события — Налоговая реформа 2025: изменения во всех налогах, амнистия по дроблению, новая отчетность.
Мы отобрали для выступления лучших спикеров-практиков страны, которые поделятся с вами действительно важными моментами.
Целый день, 12 сентября, вы будете слушать мега-актуальные доклады в компании зажигательных ведущих Елены Ярушкиной и Артемия Васенко!
Оставьте заявку, это бесплатно и ни к чему не обязывает. Мы первым вам сообщим о старте продажи и сделаем вам супервыгодное предложение на посещение конференции.
💡10 причин зарегистрироваться на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 12 сентября:
Узнаете, как бухгалтеры и компании будет работать с изменениями в области налогообложения в 2025 году! Узнаете про н
овые налоговые ставки, про инвестиционный налоговый вычет и новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.
Узнаете, что необходимо учесть в 2024 году в связи с предстоящими изменениями. А также разберетесь с тем, что необходимо сделать в начале 2025 года.
Разберетесь, как компании на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Поймете, к
акие есть варианты уплаты НДС и когда можно будет получить налоговый вычет.
Узнаете про все изменения в НДФЛ и налоге на прибыль. Подробно расскажем про новую прогрессивную шкалу НДФЛ, про НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года, про налоговые вычеты и изменения в отчетности. Рассмотрим корректировки в н
алоге на прибыль.
Поймете, как будет работать амнистия по дроблению, как выстроить работу с самозанятыми, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают, а какие стали крайне опасными.
Поговорим про новый реестр воинского учета, объясним, как к нему подготовиться.
Узнаете, что именно будут проверять налоговики в 2025 году!
Заведете интересные знакомства и полезные деловые контакты!
Проведете целый день общаясь с крутыми спикерами, послушаете доклады, посетите нетворкинг, пообщаетесь с коллегами, и редакцией «Клерка» в компании зажигательных ведущих Елены Ярушкиной и Артемия Васенко!
Оторветесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний!
Предзапись на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
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