Полный перечень отчетов за второй квартал: что сдавать организациям на ОСНО во второй половине июле

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года и июнь-июль.
Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют единую (упрощенную) налоговую декларацию. Срок сдачи 22 июля (т. к. 20 июля выходной).
До 25 июля включительно сдать:
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. Сдается только в электронном виде.
ЕФС-1 с разделом 2 (бывший расчет 4-ФСС). Взносы по несчастным случаям и профзаболеваниям уплачиваются, как и раньше, до 15 числа каждого месяца за предыдущий.
ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности. Сдается в разные сроки в зависимости от типа кадрового события.
На следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам и после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения.
Не позднее 25 июля — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на электронную трудовую книжку.
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
Расчет по страховым взносам.
Взносы уплачиваются по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2024. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Срок уплаты не позднее 29 июля (т. к. 28 июля выходной).
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. По НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2024. Срок перечисления в бюджет — 28 июля.
Персонифицированные сведения о физлицах за июнь.
До 30 июля:
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках — в случае их наличия.
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