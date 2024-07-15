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Отчетность

Полный перечень отчетов за второй квартал: что сдавать организациям на ОСНО во второй половине июле

Что организации на ОСНО должны сдать до конца июля.
Полный перечень отчетов за второй квартал: что сдавать организациям на ОСНО во второй половине июле
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года и июнь-июль.

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют единую (упрощенную) налоговую декларацию. Срок сдачи 22 июля (т. к. 20 июля выходной).

До 25 июля включительно сдать:

  • Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. Сдается только в электронном виде.

  • ЕФС-1 с разделом 2 (бывший расчет 4-ФСС). Взносы по несчастным случаям и профзаболеваниям уплачиваются, как и раньше, до 15 числа каждого месяца за предыдущий.

  • ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности. Сдается в разные сроки в зависимости от типа кадрового события.

На следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам и после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения.

Не позднее 25 июля — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на электронную трудовую книжку.

  • Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.

  • Расчет по страховым взносам.

    Взносы уплачиваются по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.

  • Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ.

  • Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2024. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

  • Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Срок уплаты не позднее 29 июля (т. к. 28 июля выходной).

  • Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. По НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2024. Срок перечисления в бюджет — 28 июля.

  • Персонифицированные сведения о физлицах за июнь.

До 30 июля:

  • Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках — в случае их наличия.

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4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, работающий с компаниями на ОСНО. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике. 

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Полный перечень отчетов за второй квартал: что сдавать организациям на ОСНО во второй половине июле

Что организации на ОСНО должны сдать до конца июля.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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