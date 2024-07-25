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Клерк
Обучение для бухгалтеров

🧊 Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Старт обучения — 1 августа

Новая акция на «Клерке»! Успейте приобрести курсы по работе на УСН, зарплате, применению ФСБУ, финменеджменту и учету на маркетплейсах со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению! Новый поток стартует 1 августа.
🧊 Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Старт обучения — 1 августа

Замораживаем цены на курсы! До 26 июля вы можете купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками до -78%.

Жаркий сезон отпусков подходит к концу, и все ближе «горячий сезон» отчетности по новым правилам, осеннего призыва и т. д. Чтобы достойно пройти этот период, начните готовиться к делам уже летом. 

Сейчас вы можете в спокойном темпе и с удовольствием подготовиться к авралу: пройти обучение с кураторской поддержкой, онлайн-встречами с экспертами, а после завершения обучения вы получите удостоверение или диплом, которое подтвердит ваши навыки работодателю и повысит ценность на рынке труда! Уже осенью вы обоснованно сможете потребовать увеличение зарплаты.

Поторопитесь занять вакантное место! Выбирайте подходящие курсы со скидками и приступайте к учебе.

Каталог курсов

Повышайте квалификацию, актуализируйте имеющиеся знания, выходите на новый профессиональный уровень на курсах «Клерка».

Скидка действует до 26 июля. Обучение стартует 1 августа!

Сделали для вас подборку курсов, которые помогут стартовать в новой профессии, вырасти в должности или начать работать на себя с доходом от 100 тыс. руб. в месяц. С их помощью вы сможете подготовиться к налоговой реформе-2025, чтобы не бояться глобальных изменений и работать по новым правилам без стресса.

Главный бухгалтер на УСН

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведения учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, УСН станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка до 26 июля 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер по зарплате

Налоговая реформа по НДФЛ уже принята! С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%, в том числе для релокантов, изменятся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО и др.

Чтобы без проблем перейти на новые рельсы, нужно хорошо знать основы этот участка. На курсе вы получите базовые знания по расчету выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Скидка до 26 июля 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. Сейчас действуют семь ФСБУ (ФСБУ 28/2023 станет обязательным с апреля 2025 года, но применять его можно уже сейчас).

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Скидка до 26 июля 70%: 7 400 рублей вместо 24 400 рублей.

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Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

Скидка до 26 июля 78%: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Бухгалтер маркетплейса

Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Скидка до 26 июля 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге!

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Самозанятые

👍 На «Клерке» появился налоговый калькулятор для самозанятых

Налог на профессиональный доход будет рассчитан автоматически, если указать суммы, которые были получены от физлиц и компаний.

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Защита персональных данных

Продавцам запретят запрашивать личные данные клиентов для ознакомления с информацией о товарах

Клиенты могут узнать подробную информацию о товаре, работах и услугах, не оставляя свои личные данные продавцу.

Налоговая отчетность

🏃 Сегодня последний день сдачи налоговых отчетов

До 25 июля включительно 2024 года организации и ИП должны успеть сдать отчетность по налогам и страховым взносам за второй квартал или полугодие. Но не только.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Госзакупки

Минпромторг начал бороться с иностранной продукцией, которую поставляют под видом российской

Поставщики будут вносить информацию о комплектующих в информационную систему «Промышленность». Это позволит избежать «переклеивания шильдиков» с иностранных компонентов, чтобы выдать их за отечественный товар.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🧊 Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Старт обучения — 1 августа

Новая акция на «Клерке»! Успейте приобрести курсы по работе на УСН, зарплате, применению ФСБУ, финменеджменту и учету на маркетплейсах со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению! Новый поток стартует 1 августа.

🧊 Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Старт обучения — 1 августа
Страхование

Заемщикам разрешат самостоятельно выбирать страховую компанию

Банки сами готовят для клиентов предложения от нескольких страховых компаний. Они не всегда выгодные, поэтому потребитель может переплатить за услуги до 30-100%.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Клиенты не узнают о своем праве получить от банков украденные деньги

Центробанк решил оставить закрытой базу данных с подозрительными счетами.

Клерк Бизнес
Маркетинг

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

Рассказать аудитории о продукте или услугах можно по-разному: настроить таргет, разместить наружную рекламу, поработать с блогерами. Но если для компании важен не краткосрочный эффект, а построение бренда, которому доверяют, стоит задуматься о долгосрочной стратегии ― контент-маркетинге. 

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу
Павел Бессонов

Что значит солидарно и что значит субсидиарная в резолютивной части судебного акта

👉🏼 Так обычно заканчивается резолютивная часть судебного акта о привлечении нескольких лиц к субсидиарной ответственности: …солидарно несут субсидиарную ответственность. 📌 Что значит солидарно и что значит субсидиарная?

Бухгалтерский учет

Как организации оформить закупку ТМЦ у физлица

Разберем, как оформить закупку, если организация приобретает основное средство, сырье или товары у физического лица.

Как организации оформить закупку ТМЦ у физлица
Государственные ведомства

Будет новый порядок обжалования решений Росреестра

Теперь приостановку госрегистрации прав на недвижимость можно обжаловать без участия суда.

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Налоги, взносы, пошлины

Вина из Гагаузии по пошлинам могут приравнять к российским

Российские власти собираются отказаться от импортных пошлин для гагаузских вин.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска

Поговорим о критериях однодневок, которые присваивает фирмам налоговые органы, прячут далеко в недрах АИС Налог-3 и достают тогда, когда необходимо доказать получение необоснованной налоговой выгоды вашей компанией. Мы уже несколько месяцев о них рассказываем, листайте канал.

Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска
Налоговые изменения 2025

Консультация эксперта: как в 2025 году платить НДС и налог на прибыль

Узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате.

Пётр Захарченко
Обзор налоговых новостей

Найм в штат самозанятых, налогообложение имущества, внесудебное взыскание налогов. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

igotosochi
Инвестиции

Ключевую ставку сделают от 17% до 20%. Что будет?

В пятницу 26 июля будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором ее с высокой вероятностью поднимут до 17–20%. Большинство экспертов склоняются к 17% или 18%, но существуют мнения, что могут сделать и 20%.

Ключевую ставку сделают от 17% до 20%. Что будет?
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5687. Поправки в НК-2025: упрощенцам добавили льготы

23 июля Госдума окончательно приняла закон с изменениями в НК. Он содержит ряд новшеств по УСН.

МИР

Россия договорилась с Китаем о приеме карт «Мир»

Российские туристы и студенты смогут выгодно оплачивать покупки в Китае. Государство начнет принимать карты «Мир».

Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые поручения Путина, безопасный вычет НДС, как платят налог английские принцы в обзоре

События в налоговой сфере.

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Интересные материалы

Обзоры для бухгалтера

МРОТ повысят до 22 440 рублей. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1731

Минимальную зарплату поднимут на 16,6%, а в изменениях по налогам на 2025 год есть даже позитив (не все же нам вас пугать и расстраивать).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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