Кадровик или HR? Какую профессию лучше выбрать, если решили работать с персоналом

Если вы оставили отклик на какую-то вакансию, то скорее всего с вами свяжется специалист, который представится как HR. Именно он рассматривает резюме потенциальных сотрудников, анализирует их, ведет коммуникацию, проводит собеседование, помогает в адаптации и развитии внутри фирмы.

HR и кадровик относятся к одному профстандарту — специалист по управлению персоналом, поэтому часто происходит путаница в понятиях.

На самом деле все несложно: кадровик берет на себя задачи по приему в штат, оформлению, ведению трудовых книжек, документообороту, а также подготовке отчетности, ведет кадровый учет, то есть отвечает за административную работу.

HR занимается управлением персоналом: выявляет потребности организации в кадрах, составляет требования к вакансиям, подбирает специалистов, отвечает за их рост и профессиональное развитие в компании.

Проще всего рассмотреть деление зон ответственности между этими специалистами по пунктам профстандарта «Специалист по управлению персоналом».

1. Документационное обеспечение работы с персоналом

В этот блок входят функции:

Ведение документации по учету и движению персонала

Разработка типовых форм документов по учету и движению персонала , сопровождение процедур оформления трудовых отношений

Администрирование процессов и документооборота по учету и движению персонала, представлению документов по персоналу в государственные органы

Чаще всего эти задачи берет на себя кадровик, они относятся к кадровому учету и его зоне ответственности.

2. Деятельность по обеспечению персоналом

В этот блок входят функции:

Сбор информации о потребностях организации в персонале

Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала

Администрирование процессов обеспечения персоналом и соответствующего документооборота

Задачи из этого блока могут решать и кадровик, и HR. Но в крупных компаниях поиск и отбор кандидатов все-таки находится в руках HR-специалиста.

3. Деятельность по оценке и аттестации персонала

В этот блок входят функции:

Организация и проведение оценки персонала

Организация и проведение аттестации персонала

Администрирование процессов проведения оценки и аттестации персонала и соответствующего документооборота

Аттестацией и оценкой работы сотрудников занимается кадровик, так как он лучше разбирается в ТК и проверка норм и предписаний его вотчина.

4. Деятельность по развитию персонала

В этот блок входят функции:

Организация и проведение мероприятий по развитию и построению профессиональной карьеры персонала

Организация обучения персонала

Организация адаптации и стажировки персонала

Администрирование процессов развития и построения профессиональной карьеры, обучения, адаптации, стажировки персонала и соответствующего документооборота

Развитием карьеры и дополнительным обучением чаще всего заведует HR, так как внутренние коммуникации и комфортный микроклимат в коллективе, то есть психологические аспекты работы с кадрами — его зона ответственности. Однако в небольших компаниях кадровик вполне может выполнять эти функции, совмещая стратегические задачи с документооборотом, который сопровождает все эти мероприятия.

5. Деятельность по организации труда и оплаты персонала

В этот блок входят функции:

Организация труда персонала

Организация оплаты труда персонала

Администрирование процессов организации труда, оплаты персонала и соответствующего документооборота

Так как эти задачи неразрывно связаны с нормами, устанавливаемыми ТК, то эти функции берет на себя кадровик, который более подкован в области законодательства.

6. Деятельность по формированию корпоративной социальной политики

В этот блок входят функции:

Разработка корпоративной социальной политики

Реализация корпоративной социальной политики

Администрирование процессов корпоративной социальной политики и соответствующего документооборота

Стратегические, в том числе корпоративные, операции предполагают большое внимание к человеческому фактору, психологии, так что все корпоративные активности и внутренние коммуникации берет на себя HR-специалист.

7. Операционное управление персоналом и структурным подразделением организации

В этот блок входят функции:

Разработка системы операционного управления персоналом и работой структурного подразделения организации

Реализация операционного управления персоналом и работы структурного подразделения организации

Разработка и сопровождение процесса цифровизации и автоматизации управления персоналом

Администрирование процессов операционного управления персоналом и работой структурного подразделения организации и соответствующего документооборота

Непосредственное управление персоналом, как мы обсуждали в самом начале, относится к основным задачам HR-специалиста, хотя нередко ими занимается кадровик. Административное обеспечение процессов остается за отделом кадров.

8. Стратегическое управление персоналом

В этот блок входят функции:

Разработка системы стратегического управления персоналом организации

Реализация системы стратегического управления персоналом

Администрирование процессов стратегического управления персоналом и соответствующего документооборота

Несмотря на то, что разработкой и реализацией стратегического управления занимается HR, эти задачи может взять на себя и кадровик, особенно в части администрирования документооборота.

Заменит ли HR-специалист кадровика

Профстандарт предписывает знание трудового права и права социального обеспечения.

Однако по факту HR чаще берет на себя задачи по обеспечению компании персоналом, его развитию, корпоративной социальной политике и управлению. Кадровик же оставляет за собой документооборот, оценку и аттестацию, оплату труда и учет рабочего времени.

В небольших фирмах все задачи берет на себя кадровик (или HR, тут как корабль не назови, все равно будет некорректно). Такой универсал должен соответствовать всем требованиям профстандарта, хотя на деле они отлично делятся на два лагеря: стратегия и управления за HR, а документооборот и администрирование за кадровиком.

Так что несмотря на модные веяния и растущую роль корпоративной культуры, создание внутреннего климата в коллективе, базовые хард-задачи все равно остаются на первом плане.

Работать без кадрового учета просто невозможно, поэтому профессия кадровика всегда была и остается востребованной и в маленьких фирмах, и в огромных корпорациях.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

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Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается кадровик. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель. Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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