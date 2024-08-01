Сотрудникам IT-компаний поменяли условия для льготной ипотеки

Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах, поэтому программа не будет действовать в Москве и Санкт-Петербурге.

Мы собрали в таблицу перечень условий, которые поменялись.

Условие ипотеки Было Стало Ставка не более 5% не более 6% Регионы все все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга Размер кредита до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн рублей в остальных регионах до 9 млн рублей во всех регионах Статуc IT-компании наличие ИТ-аккредитации наличие ИТ-аккредитации и получение налоговых льгот Минимальный срок работы в ИТ-компании 5 лет с момента оформления кредита в течение всего срока ипотеки Размер зарплаты от 150 тыс. рублей в Москве, от 120 тыс. рублей в других городах-миллионниках, от 70 тыс. рублей — для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по зарплате не применялся от 150 тыс. рублей для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных — 90 тыс. рублей. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста

Кстати, ранее в требованиях по льготной ипотеке уже было условие о том, что компания-работодатель должна иметь право на налоговые льготы. Но потом это требование убрали и достаточно было только аккредитации.

Теперь вновь вводят условие о льготах (ставка налога на прибыль 0% и пониженные взносы 7,6%). Отметим, что не всякая IT-компания, имеющая аккредитацию, имеет право на налоговые льготы.

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы для IT-компаний:

1. Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями.

В НК есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале — таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

2. Как оформить отсрочки для ИТ-специалистов.

С 24 июля по 6 августа идет прием заявлений на отсрочку от военной службы по призыву. На нее могут претендовать россияне мужского пола, в возрасте 18–30 лет, т. е. родившиеся с 01.10.1994 по 31.12.2006.

3. Четыре разъяснения от ФНС про налог на прибыль IT-компаний: какие будут условия.

В 2022–2024 годах IT-компании применяют ставку 0% по налогу на прибыль при соблюдении ряда условий.

4. Когда IT-компания после получения аккредитации сможет применять налоговые льготы + чек-лист о том, что даст аккредитация.

Льготу по налогу на прибыль дадут задним числом. А по страховым взносам — нет.

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