Шпаргалка для бухгалтера: какие отчеты за сотрудников нужно сдать в октябре

Перечень документов, которые необходимо направить в ИФНС и СФР до конца октября 2024 года.

Организации и ИП с сотрудниками должны будут в октябре подготовить отчетность за 9 месяцев. Сделали полный список отчетов в ИФНС и СФР.

Сроки сдачи уведомлений по ЕНП в октябре

До 3.10 — НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 23 по 30 сентября;

До 25.10 — НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 1 по 22 октября, а также страховые взносы за сентябрь 2024 года.

Отчетность в ИФНС

До 25.10 — расчет 6-НДФЛ за девять месяцев;

До 25.10 — РСВ за девять месяцев;

До 25.10 — персонифицированные сведения о физлицах за сентябрь.

Отчетность в СФР

До 25.10 — ЕФС-1 в части сведений о взносах на травматизм за девять месяцев.

Как правильно заполнить отчетность

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