Шпаргалка для бухгалтера: какие отчеты за сотрудников нужно сдать в октябре

Организации и ИП с сотрудниками должны будут в октябре подготовить отчетность за 9 месяцев. Сделали полный список отчетов в ИФНС и СФР.
Сроки сдачи уведомлений по ЕНП в октябре
До 3.10 — НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 23 по 30 сентября;
До 25.10 — НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 1 по 22 октября, а также страховые взносы за сентябрь 2024 года.
Отчетность в ИФНС
До 25.10 — расчет 6-НДФЛ за девять месяцев;
До 25.10 — РСВ за девять месяцев;
До 25.10 — персонифицированные сведения о физлицах за сентябрь.
Отчетность в СФР
До 25.10 — ЕФС-1 в части сведений о взносах на травматизм за девять месяцев.
Как правильно заполнить отчетность
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