Как оформить работника на подмену в разные магазины, перевод на дистанционку с уменьшением оклада, оформление сотрудника в период обучения

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по трудовым договорам, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про перевод на работу в разных точках

Вопрос № 1: ИП занимается розничной торговлей. Сотрудники оформлены в конкретном магазине, график работы — скользящий. Одна сотрудница будет подменять других работников в нескольких торговых точках. Как правильно оформить такую работу?

Ответ эксперта: согласно письму Роструда от 15.07.2021 № ПГ/19582-6-1 под местом работы, которое указывается в трудовом договоре, понимается населенный пункт. Уточнения в виде адреса работодателя являются условием трудового договора о рабочем месте, а не о месте работы.

Поэтому необязательно перезаключать трудовой договор с конкретными адресами нахождения всех магазинов. С сотрудницей достаточно убрать дополнительное соглашение и убрать из текста договора адрес текущего магазина.

В тексте договора касательно графика работы ничего менять не нужно. Сотрудница все так же будет работать по скользящему графику. А значит работодатель в рамках рабочего времени вправе направлять ее на работу в любой магазин в пределах населенного пункта.

Полный ответ и вопрос вы можете прочитать в консультации.

Про перевод на удаленную работу с уменьшением оклада

Вопрос № 2: сотрудник работает в компании полный день на окладе. Он изъявил желание перевестись на дистанционную работу с 50% окладом. Как оформить такой перевод и уменьшить оклад без рисков для работодателя?

Ответ эксперта: в случае, если такую должность занимает единственный работник, то по соглашению сторон в соответствии со ст. 72 ТК стороны трудовых отношений вправе изменить условия трудового договора.

Для этого достаточно заключить дополнительное соглашение к договору, в котором будет установлен новый оклад и режим работы. Уменьшение оклада не должно рассматриваться как нарушение, так как изменения происходят по согласию сторон.

О переводе на дистанционную работу необходимо уведомить СФР с помощью формы ЕФС-1. В должностную инструкцию можно внести изменения, уменьшив обязанности. Это поможет в случае, если у работника возникнут претензии к незаконному уменьшению оклада.

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Про оформление работника на период обучения

Вопрос № 3: организация расположена в РКС. Она хочет принять на работу сотрудников, но перед этим им необходимо пройти обучение. Как оформить обучение до начала работы и как оплатить такой период?

Ответ эксперта: обучение охране труда регулируется Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. Если работники будут выполнять свои обязанности на высоте, то нужно провести:

инструктажи по охране труда;

обучение оказанию первой помощи;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

Обучение по охране труда происходит в рамках трудового договора. Работодатель самостоятельно формирует программы и формат обучения. Оплату можно регламентировать с помощью внутреннего акта компании. Например, Положения об охране труда. Работника нужно будет ознакомить с документом под подпись.

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