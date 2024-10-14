Топ-5 ошибок бухгалтера ВЭД в 2024 году

В 2024 году произошло много изменений в бухгалтерском и налоговом учете международных сделок. Сделали подборку с ошибками, связанными и со старыми и с новыми правилами работы.

Ошибки допускают все специалисты. Иногда виновата невнимательность — бухгалтер опечатался или пропустил строку. Но порой даже самый подкованный и ответственный специалист может допустить оплошность, потому что вовремя не ознакомился с новыми правилами и сделал все по старинке.

В 2024 году последний вариант особенно актуален для бухгалтеров ВЭД, потому что год был богат на нововведения. Следующий будет не лучше, там ждет налоговая реформа-2025, изменения в расчете налога на прибыль.

Мы собрали для вас частые проколы, чтобы вы провели работу над ошибками, запомнили тонкие места и в 2025 году таких промахов не допускали.

Ошибка №1. Неправильно организована система учета в компании

Перед выходом на международные рынки предпринимателям нужно правильно организовать систему учета. При экспортных и импортных операциях появляется ряд первичных документов. Они должны быть составлены на двух языках — русском и языке контрагента.

Прежде всего нужен сам контракт с иностранным контрагентом, в котором отражают условия сделки, основные термины и положения по внешней торговле. В частности, про оплату расходов и переход рисков утраты.

Продавец создает для покупателя инвойс — документ, где представлена вся информация о товаре — его количество, цвет, размер, цена и иные характеристики. Там же указывают условия поставки и реквизиты сторон. Этот документ похож на счет-фактуру и нужен, чтобы пройти таможенный и валютный контроль.

При импорте и экспорте товаров оформляют таможенную декларацию на каждую партию. В ней перечисляют сведения о грузе, отправителе, получателе и транспорте. Сотрудники таможни могут не пропустить груз, если этот документ будет заполнен с ошибками.

Ошибка №2. Нарушены правила подтверждения НДС 0% при экспорте

С 1 апреля 2024 года для подтверждения ставки 0% по НДС при экспорте товаров вместо документов надо сдать реестры в электронной форме. В них есть сведения из контрактов и деклараций на товары.

Теперь моментом определения налоговой базы при неподтвержденном экспорте товаров является последнее число квартала, в котором истекают 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенные процедуры экспорта или с даты вывоза припасов.

Эти две нормы заработали с 2024 года. Но даже если товар отгружен на экспорт в 2023 году, а 180 дней истекают в 2024 году, то датой реализации будет последнее число квартала 2024 года (после 180 дней).

Ошибка №3. На товарах нет обязательной маркировки

Сейчас обязательная маркировка установлена для 24 товарных групп, а также проходит 15 экспериментов. Последние поправки были приняты осенью 2024 года. Список пополнили:

ветеринарные лекарства;

растительные масла;

сухой корм для животных;

велосипеды и рамы;

безалкогольное пиво;

технические средства реабилитации.

С 1 ноября 2024 года таможенным органам запрещен выпуск товаров, которые приобретены до 1 сентября 2024 года, без кодов маркировки.

До конца января 2025 года участники оборота обязаны нанести маркировку на товары, которые были приобретены до 1 сентября 2024 и выпущены таможней после 1 сентября 2024.

С марта 2025 года международные компании не смогут реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке, без идентификационных кодов.

Ошибка №4. Неправильно рассчитана ставка НДС по транспортным услугам

В соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ применяют ставку 0% при осуществлении транспортных услуг:

международных перевозок товаров с пунктом отправления/назначения за пределами РФ, в том числе транспортно-экспедиторского обслуживания морским и речным транспортом, судами смешанного типа, воздушными судами, железнодорожным и автотранспортом;

транспортировки нефти и природного газа за пределы РФ или на территорию РФ;

услуг по перевозке товаров, помещенных под таможенный режим транзита;

перевозки пассажиров и багажа с пунктом отправления/назначения за пределами РФ;

пассажирских перевозок по железной дороге в пригородном сообщении в РФ (в период с 01.01.2015 по 31.12.2029);

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении по России (с 01.01.2017 по 31.12.2029);

внутренних воздушных пассажирских и багажных перевозок с пунктом отправления/назначения на территории Республики Крым или г. Севастополя, а также на территории Калининградской области.

С 01 июля 2024 года, согласно Федеральному закону от 22.04.2024 № 92-ФЗ, если услуги перевозки товаров или транспортно-экспедиционные услуги оказываются только на российском этапе международной перевозки, будет применяться ставка НДС 20 %.

Ставка 0 % не применяется, если одновременно выполняются следующие условия:

организации (ИП) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории РФ;

организации (ИП) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

Ошибка №5. В договоре не указана стоимость товара

Если таможенный орган заподозрит незаконную «оптимизацию» стоимости товаров, то может инициировать дополнительную проверку обоснованности заявленной стоимости.

Чтобы снизить риски корректировки и претензий со стороны таможенных органов, при заключении импортных контрактов рекомендуется:

фиксировать цену на период поставки и согласовывать формулу ее расчета;

детализировать наименования и характеристики товаров в спецификациях;

прописывать четкий порядок оплаты и условия рассрочки платежа;

раскрывать структуру дополнительных расходов и механизмы их распределения;

указывать объективные причины предоставления скидок и бонусов;

вести учет взаимосвязанных лиц и контролируемых сделок;

заранее готовить обоснование низких цен (сезонные распродажи, пробные партии, некондиция и т.д.).

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