Старт на маркетплейсах: какую форму налогообложения выбрать в 2025 году

До того, как приступать к работе на маркетплейсах, продавец должен определиться с торговой площадкой и системой налогообложения. От правильности решения зависит успех и финансовое благополучие бизнеса. Разбираемся, какие налоги может платить селлер и на что ориентироваться при выборе.

В 2024 году ИП могут использовать пять систем налогообложения:

ОСН — основная система налогообложения;

УСН — упрощенная система налогообложения;

ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог (если ИП — сельхозпроизводитель).

В случае, если ИП продает через маркетплейсы изделия собственного изготовления:

ПСН — патентная система налогообложения;

НПД — налог на профессиональный доход.

При выборе системы на 2025 год стоит учитывать изменения, которые коснутся работы на УСН, а также тот факт, что со следующего года право торговать на маркетплейсах получат ИП на АУСН.

Налог на профессиональный доход

НПД доступен только для самозанятых и ИП. Плательщики этого налога освобождаются от уплаты НДС. Налог на профессиональный доход — предлагает выгодные условия работы, поэтому его часто выбирают на старте, однако надо помнить, что на этой системе налогообложения селлер может продавать только товары собственного производства. Перепродавать чужую продукцию нельзя.

Условия применения НПД: нет сотрудников;

годовой доход до 2,4 млн рублей;

всю продукцию на продажу нужно производить самостоятельно.

Предприниматель, который платит НПД, не сдает отчетность и не уплачивает страховые взносы. Для определения суммы налога ИП обязан формировать чеки на каждую покупку через приложение «Мой налог» и отправлять их покупателям.

В приложение надо вносить сумму от продажи товаров, ту, которую продавец получил от покупателя — она есть в личном кабинете. Рассчитывать налог по сумме, которая поступает после вывода денег на счет, когда маркетплейс вычитает из дохода с продажи комиссию и плату за услуги — неправильно.

В конце каждого месяца приложение «Мой налог» автоматически считает размер налога по следующим ставкам:

продажа физическому лицу — 4%;

продажа юридическому лицу — 6%.

УСН

Большинство компаний и ИП, продающих товары на маркетплейсах, применяют УСН. С 2025 года этот спецрежим ждут глобальные изменения.

Повышенных ставок: УСН «доходы» — 8%, УСН «доходы минус расходы» — 20%, — не будет.

Лимиты для применения режима повысят:

доходы — до 450 млн руб. (с увеличением на коэффициент-дефлятор);

персонал — до 130 человек (будет единый лимит);

основные средства — до 200 млн рублей (с увеличением на коэффициент-дефлятор).

Упрощенцы станут плательщиками НДС.

Освободиться от НДС можно только при доходах менее 60 млн рублей.

Далее ставка налога будет 5% без права на вычет. Но эта ставка будет действовать, только пока доход не превысит 250 млн рублей. Лимит дохода будет ежегодно индексироваться.

Когда доход будет выше, ставка НДС уже 7% без права на вычет. Такая ставка будет, пока доход не превысит 450 млн рублей.

УСН «Доходы»

С 2025 года на УСН «Доходы» будет действовать единая ставка 6% для любых доходов до 450 млн рублей, умноженных на коэффициент-дефлятор, регионы по-прежнему смогут снижать ее до 1%.

Сумма налогов по схеме УСН «Доходы» не зависит от расходов, поэтому считать их для годовой отчетности не надо. Эта система будет наиболее выгодной для продавцов, которые сотрудничают с китайскими поставщиками, так как подтверждать такие затраты документами бывает сложно.

УСН «Доходы минус расходы»

С 2025 года на УСН «Доходы минус расходы» будет действовать единая ставка 15% для любых доходов до 450 млн рублей, умноженных на коэффициент-дефлятор, регионы по-прежнему смогут снижать её до 5%.

Применять схему «Доходы» выгодно, если расходы бизнеса небольшие или их невозможно подтвердить. УСН «Доходы минус расходы» подойдут ИП, чьи расходы составляют более 60% от доходов, и при этом их можно обосновать документально.

ОСНО

Эта система налогообложения применяется к ИП и компаниям по умолчанию, если они не заявляют о переходе на другую. Работать на ОСНО стоит бизнесу, который нацелен на сотрудничество с крупными компаниями и превышение лимитов УСН по сотрудникам и доходам. На ОСНО нет ограничений, однако налог здесь значительно выше.

Предприниматели на ОСНО платят два налога:

НДС — 10 или 20% в зависимости от категории товара. НДС входит в цену товара, так что по факту его оплачивает покупатель, однако рассчитывать и начислять налог должен продавец.

НДФЛ.

С 2025 года для НДФЛ будут действовать сразу 5 ставок: 13% — если сумма меньше 2,4 млн рублей в год; 15% — от 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год; 18% — от 5 млн рублей до 20 млн рублей в год; 20% — от 20 млн рублей до 50 млн рублей в год; 22% — свыше 50 млн рублей в год.

Шкала ставок прогрессивная, это значит, что более высокий процент начисляется на разницу между порогами.

Какие еще налоговые режимы можно применять на маркетплейсах

Патентная система налогообложения

Патент — налоговый спецрежим, который могут применять только ИП. Предприниматель оплачивает патент и освобождается от других налогов. При прочих равных условиях патент будет выгоднее, чем упрощенка, когда доход ИП будет больше потенциально возможного, но меньше 60 млн рублей в год. УСН предпочтительнее, если доход ИП меньше потенциально возможного по патенту.

Условия использования патента: годовой доход до 60 млн рублей;

не больше 15 работников.

Единый сельскохозяйственный налог

Специальный налоговый режим, который могут использовать только ИП, чей бизнес связан с сельским хозяйством. При этом доля реализации сельскохозяйственной продукции или услуг должна составлять не менее 70% от общей выручки.

ИП на ЕСХН будет платить налог с прибыли 6% и НДС — 10 или 20%. Если же годовой доход не превышает 60 млн рублей, то предприниматель сможет получить освобождение от НДС и платить только налог с прибыли.

ЕСХН не доступен для ИП, которые: производят подакцизную продукцию, кроме винограда, вина, виноматериалов, сахаросодержащих напитков;

связаны с организацией азартных игр.

являются казенными, бюджетными или автономными учреждениями.

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