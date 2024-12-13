Пять важных дел, которые бухгалтер должен сделать до конца 2024 года

Чтобы спокойно уйти на новогодние каникулы, нужно быть уверенным, что все задачи закрыты. Сделали для вас подсказку, чтобы вы точно ничего не забыли.

Заплатите налоги

До 20 декабря — уплата косвенных налогов, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам, за ноябрь 2024 г.

До 25 декабря — уплата суммы налога по АУСН за ноябрь 2024 г.

До 28 декабря — надо уплатить в составе ЕНП:

налог на прибыль за ноябрь 2024 г.,

1/3 рассчитанной суммы налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2024 г.,

авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за декабрь 2024 г.,

НДПИ за ноябрь 2024 г.,

суммы удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 декабря 2024 г.,

суммы удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 декабря 2024 г.,

ежемесячные авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхованию за ноябрь 2024 г.

налог на профессиональный доход (НПД) за ноябрь 2024 г.

Подайте уведомление о переходе на ПСН

Если вы планируете перейти на патент с 1 января 2025 года, то заявление на получение патента нужно подать не позднее 16 декабря 2024 года.

Составьте график отпусков

График отпусков на 2025 год работодатель должен подготовить и согласовать не позднее 17 декабря 2024 года.

Уведомите налоговую о смене налогового режима

Для того, чтобы сменить систему налогообложения и с 1 января 2025 года перейти на УСН, организации и ИП обязаны до 31 декабря уведомить об этом решении налоговую инспекцию по месту регистрации компании / месту жительства ИП.

Проверьте соответствуют ли зарплаты сотрудников новому МРОТ

В 2025 году МРОТ вырастет и достигнет 22 440 рублей. Сотрудники компании, которые работали на полной ставке и добросовестно выполняли свои обязанности, имеют право на законную зарплату не ниже МРОТ.

До 31 декабря 2024 года работодатель должен повысить зарплаты, если они ниже МРОТ, действующего с 1 января 2025 года. Также необходимо внести соответствующие поправки в трудовые договоры и учетную бухгалтерскую программу.

Где найти список главных дел бухгалтера на 2025 год

Подробно все детали работы бухгалтера разберем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Для начинающих специалистов курс профпереподготовки — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Действующим бухгалтерам обучение поможет привести в порядок и пополнить имеющиеся знания, а также разобраться в нюансах предстоящих изменений налоговой реформы-2025.

Вас ждут практические задания по работе с таблицами и ведению учета в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров — и все это с учетом положений реформы.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. В программе курса 250 видеоуроков, 8 практикумов, письменные работы и тесты для закрепления новых знаний. Кроме этого, вы получите дополнительные материалы — пошаговые инструкции и образцы документов, которые пригодятся вам в работе.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

По ходу обучения вы сможете задавать вопросы экспертам на онлайн-встречах, также на связи будет ваш персональный куратор. Мы всегда дадим быстрый ответ и поможем вам разобраться в каждой теме.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные обязанности бухгалтера. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

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Старт потока 15 декабря.

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