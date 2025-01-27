Общая или пониженная — как выбрать ставку НДС и не прогадать

До сдачи декларации по УСН за I квартал 2025 года у компаний и ИП на УСН еще есть время подумать над выбором ставки НДС. Сейчас упрощенцам доступно несколько вариантов — общеустановленные ставки (20%, 10%, 0%) и специальные 5% или 7%. Рассказываем, кто сможет рассчитывать на спецставки, насколько они на самом деле выгодны и кому больше подойдут стандартные.

На первый взгляд пониженные ставки 5% и 7% кажутся выгоднее. Однако у компаний, которые применяют специальные ставки, нет права на вычет, да и в целом они не всем доступны, как и не всем полезны. А так как сменить ставку непросто — и процесс это не быстрый, то нужно серьезно подойти к вопросу. Рассказываем, что нужно знать о ставках НДС на УСН, о том, на что обратить внимание, чтобы выбрать самых прибыльный для вашего бизнеса вариант.

Какие ставки НДС доступны налогоплательщикам на УСН

Компании и ИП, которые обязаны с 2025 года уплачивать НДС, могут выбрать для себя либо общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%), либо одну из специальных ставок 5% или 7%.

Выбранную ставку и исчисленную по этой ставке сумму налога нужно указывать в счетах-фактурах, первичных учетных документах, универсальных передаточных документах, декларации по НДС.

Обратите внимание — данная ставка НДС применяется ко всем операциям, являющимся объектом налогообложения НДС. Совмещать обычную и пониженные ставки нельзя.

Когда можно сменить ставку НДС

Если вы подошли к вопросу не слишком ответственно, выбрали неподходящую вам ставку, то, к сожалению, перейти на другую будет не так просто.

Упрощенцы, которые вошли в 2025 год со ставкой 20%, могут перейти на одну из специальных ставок с начала любого следующего квартала. А вот те компании и ИП на УСН, которые с начала 2025 года применяют пониженную ставку, имеют право сменить ее не ранее чем через 12 налоговых периодов (кварталов), начиная с квартала, за который представлена первая декларация с выбранной ставкой 5% или 7%.

У кого есть право применять пониженные ставки

Ставка НДС 5% применяется с 01.01.2025, в случае, если доходы за 2024 год составили от 60 млн рублей до 250 млн рублей.

Ставка НДС 7% применяется с 01.01.2025, в случае, если доходы за 2024 год составили от 250 млн рублей до 450 млн рублей.

Если доходы налогоплательщика УСН за 2024 год не превысили 60 млн рублей, то ставка НДС 5% применяется в 2025 году с месяца, следующего за месяцем превышения доходов 60 млн рублей до месяца (включительно), в котором доходы превысили 250 млн рублей.

В 2025 году начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором доходы превысили 250 млн рублей и до месяца, в котором доходы превысили 450 млн рублей, применяется ставка НДС 7% (начиная с 1 числа месяца, в котором доходы превысили 450 млн рублей применяется НДС по общеустановленной ставке, в том числе НДС по ставке 7% пересчитывается по ставке 20% (10%)).

Ставки 5% и 7% не применяются:

при ввозе товаров на территорию РФ, в том числе из стран ЕАЭС;

при исчислении НДС налогоплательщиком УСН-покупателем в качестве налогового агента.

Как определиться со ставкой НДС

Чтобы сделать правильный выбор между применением общеустановленных ставок НДС (20%, 10%, 0%) и пониженных — 5% или 7%, нужно исходить из структуры затрат, за которые упрощенец обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет.

Когда выгоднее применять общеустановленные ставки

При продаже товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав может быть экономически выгоднее применение общеустановленных ставок НДС с правом на вычет НДС, предъявленного налогоплательщику УСН дополнительно к цене покупок, если большинство покупателей (заказчиков) товаров (работ, услуг) — это организации и ИП, ведущие облагаемую НДС деятельность.

Когда стоит сделать выбор в пользу пониженных ставок

При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав может экономически быть выгоднее применение специальных ставок НДС без права на вычет НДС, если существенную долю затрат составляют расходы без НДС (оплата труда, покупки у организаций и ИП, не применяющих НДС), а большая часть заказчиков — физические лица либо организации и ИП, освобожденные от обязанностей налогоплательщика НДС (ведущие не облагаемую НДС деятельность).

Но выбор ставки — это только начало, важно научиться работать с налогом, правильно отражать его в договорах с контрагентами, уплачивать и сдавать декларацию по НДС в 2025 году. Подробно эту сложную тему разберем на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна» вместе с к.э.н., членом Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета Эльвирой Митюковой.

Убежать от НДС упрощенцам не получится, даже тем, кто платить налог не будет. Поэтому для бухгалтеров консультации для компаний и ИП на УСН по учету и расчету НДС — золотая жила, услуга, на которую будет огромный спрос, так что все знания, полученные на конференции, с лихвой окупятся в ближайшие месяцы.

Конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Из доклада Эльвиры Митюковой вы узнаете:

Как считать НДС на упрощенной системе в 2025 г. ⁠Спорные ситуации для ставок 5, 7, 10 и 20% по НДС. НДС с авансов и реализации. ⁠В каких случаях можно взять НДС к вычету «упрощенцу», а в каких налог уменьшит УСН. ⁠Новая отчетность «упрощенца» по НДС в 2025 г. Что прописать в договоре, чтобы покупатель «упрощенца» не потерял право на вычет НДС. ⁠Переходные положения: договор заключен 2024-м году и продолжаются в 2025-м. Что учесть при расчете НДС на УСН.

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ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

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