Инструкция: как составить справку 6-НДФЛ в 1С:ЗУП

С помощью расчета 6-НДФЛ работодатели регулярно уведомляют ФНС о том, какие выплаты получили сотрудники организации и какой налог был удержан с этих доходов. Разбираемся, по какой форме составить справку и как сделать это в 1С:ЗУП.

В 2025 году налоговые агенты обязаны использовать бланк расчета 6-НДФЛ, утвержденный приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.

Перечислять НДФЛ в бюджет нужно дважды в месяц:

до 28 числа текущего месяца : за доходы, выплаченные с 1 по 22 число;

до 5 числа следующего месяца: за доходы, выплаченные с 23 по 31 число.

Поэтому при заполнении расчета доходы работников нужно группировать по срокам перечисления.

При этом важно разделять работников разных обособленных подразделений, потому что налоговые агенты обязаны отчитываться по НДФЛ в инспекцию по месту нахождения обособленного подразделения.

То есть организация, у которой помимо головного офиса есть три филиала, будет формировать четыре расчета 6-НДФЛ и направлять их в ИФНС, соответствующие адресам центрального офиса и филиалов.

Другой нюанс — прогрессивная шкала НДФЛ. Как только доходы кого-либо из сотрудников превысят 5 млн рублей, к ним нужно применять ставку 15%, а при формировании 6-НДФЛ добавить дополнительный лист в раздел 2.

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году

Отчетный период Крайний срок сдачи 6-НДФЛ с учетом переносов Годовой отчёт за 2024 год 25 февраля 2025 года 1 квартал 25 апреля 2025 года 2 квартал (полугодие) 25 июля 2025 года 3 квартал (9 месяцев) 27 октября 2025 года Годовой отчёт за 2025 год 25 февраля 2026 года

Как составить справку 6-НДФЛ в 1С:ЗУП

Для подготовки справки по форме 6-НДФЛ необходимо выполнить следующие действия:

В разделе «Отчетность, справки» программы «1С:Отчетность» выбрать «Отчеты». В меню «Отчеты» выбрать «Создать». В папке «Отчетность по физлицам» выбрать «6-НДФЛ». Установить отчетный период. Нажать кнопку «Создать». Откроется предварительно заполненный трафарет. Дозаполнить по выделенным графам, используя клавишу «Запомнить». Графы формы заполнятся автоматически. Проверить контрольные соотношения отчета или выбранной графы, используя клавишу «Расшифровать». Нажать кнопку «Печать», чтобы создать отчет на бумажном носителе. Для отправки по электронной почте использовать клавиши «Выгрузить» или «Отправить».

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