Как оплачивать работу на майских праздниках в 2025 году

В мае 2025 года всего 18 рабочих дней, поэтому если сотрудник решит продолжить работу уже на праздниках, чтобы поскорее разобраться с накопившимися делами, то за выход в это время ему положена доплата. Разбираемся, как все посчитать с учетом длинных майских каникул.

Согласно официальному производственному календарю на 2025 год, в мае будет 18 рабочих дней (для пятидневки).

Как отдыхаем в мае 2025

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 предусмотрен, в частности, перенос в 2025 году следующих выходных дней:

с субботы 4 января — на пятницу 2 мая ;

с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая.

Поэтому в 2025 году две череды длинных выходных по 4 дня: с 1 по 4 мая включительно (1 мая — Праздник Весны и Труда);

с 8 по 11 мая включительно (9 мая — День Победы).

Между ними — три обычных рабочих дня: 5 — 7 мая включительно. При этом 7 мая — не сокращенный рабочий день, так как после него сразу не идет госпраздник 9 мая.

При начислении зарплаты за эти дни руководствуйтесь ст. 153 ТК. Сотруднику положена оплата не менее чем в двойном размере.

Сколько нужно доплатить штатным сотрудникам и работникам на сдельной оплате труда

При расчете зарплаты за праздничный или выходной день берите не только оклад, но и все положенные работнику выплаты — компенсации, доплаты, премии.

Кому платить Сколько Сотрудникам на окладе Одинарную дневную или часовую ставку сверх оклада, если сотрудник за месяц вместе с работой в выходные дни отработал месячную норму рабочего времени. Работникам на тарифной ставке Не менее двойной часовой или дневной тарифной ставки. Работникам на сдельной оплате труда Начисляйте зарплату по двойным сдельным расценкам. Например, работнику установлена сдельно-премиальная система со стоимостью за 1 ед. продукции и фиксированной премией за превышение планового объема. Удваивать нужно оба показателя при их выполнении.

Двойной размер оплаты — это минимальная гарантия по ст. 153 ТК. Работодатель имеет право установить повышенные расценки в коллективном договоре, положении об оплате труда или в трудовом договоре.

Можно ли заменить дополнительную оплату на отгул

Согласно ст. 153 ТК, у работника есть выбор, как компенсировать отработанные в праздники часы — взять день отдыха или двойную оплату.

Минтруд разъяснил в письме от 07.10.2020 № 14-2/ООГ-15728, что надо давать полный выходной, даже если сотрудник отработал выходной или праздничный день не полностью, а только частично.

Если работник берет день отдыха вместо двойной оплаты, то работу в праздничный или выходной день все равно нужно оплатить, но по одинарной ставке, а вот отгул не оплачивают.

Чтобы взять выходной, работник пишет заявление в произвольной форме. На его основании директор подписывает приказ о предоставлении дня отдыха. Документ нужен бухгалтерии для правильного расчета зарплаты.

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