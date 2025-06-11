Как оплачивать работу на июньских праздниках в 2025 году

12 июня — государственный праздник День России. Этот день является выходным, а предшествующий ему учитывается при расчетах как сокращенный предпраздничный день. В этом году из-за переноса 8 марта июньские выходные будут длинными. Отдыхаем с 12 по 15 июня. Разбираемся, как это отразится на выплатах для сотрудников.

С 12 по 15 июня 2025 года россияне будут отдыхать. На работу выйдут только те, кто работает по сменам или трудится на предприятиях, которые действуют непрерывно.

Работа в праздничные дни, а также в предпраздничный день без сокращения — зачитывается как переработка, за которую сотруднику полагается компенсация.

Сколько нужно доплатить штатным сотрудникам и работникам на сдельной оплате труда

При расчете зарплаты за праздничный или выходной день берите не только оклад, но и все положенные работнику выплаты — компенсации, доплаты, премии.

Кому платить Сколько Сотрудникам на окладе Одинарную дневную или часовую ставку сверх оклада, если сотрудник за месяц вместе с работой в выходные дни отработал месячную норму рабочего времени. Работникам на тарифной ставке Не менее двойной часовой или дневной тарифной ставки. Работникам на сдельной оплате труда Начисляйте зарплату по двойным сдельным расценкам. Например, работнику установлена сдельно-премиальная система со стоимостью за 1 ед. продукции и фиксированной премией за превышение планового объема. Удваивать нужно оба показателя при их выполнении.

Двойной размер оплаты — это минимальная гарантия по ст. 153 ТК. Работодатель имеет право установить повышенные расценки в коллективном договоре, положении об оплате труда или в трудовом договоре.

Доплата за сверхурочную работу в предпраздничный рабочий день считается частью зарплаты сотрудника и облагается НДФЛ (ст. 209 и 210 НК РФ) и страховыми взносами.

Можно ли заменить дополнительную оплату на отгул

Согласно ст. 153 ТК, у работника есть выбор, как компенсировать отработанные в праздники часы — взять день отдыха или двойную оплату.

Минтруд разъяснил в письме от 07.10.2020 № 14-2/ООГ-15728, что надо давать полный выходной, даже если сотрудник отработал выходной или праздничный день не полностью, а только частично.

Если работник берет день отдыха вместо двойной оплаты, то работу в праздничный или выходной день все равно нужно оплатить, но по одинарной ставке, а вот отгул не оплачивают.

Чтобы взять выходной, работник пишет заявление в произвольной форме. На его основании директор подписывает приказ о предоставлении дня отдыха. Документ нужен бухгалтерии для правильного расчета зарплаты.

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