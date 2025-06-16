Что изменилось в приеме на работу несовершеннолетних в 2025 году

Во время каникул работодатели часто принимают на подработку школьников младше 18 лет. Однако закон предусматривает ряд нюансов по их оформлению и созданию определенных условий труда, которые отличаются для подростков 14, 15 и 17 лет. Рассказываем, что учитывать при приеме на работу школьников уже летом 2025 года.

С 1 сентября 2025 г. начнет действовать закон от 07.04.2025 № 63-ФЗ с поправками в ТК, по которым работодатели смогут привлекать к работе детей от 14 до 18 лет. Однако это можно делать только по выходным и во время летних каникул.

Выйти на работу подростки смогут по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.

Если молодому сотруднику исполнилось 15 лет, его можно принять на работу с его письменного согласия. Если не достиг 15-летия – с собственного согласия + согласия одного из его родителей. Дети-сироты, получившие общее образование и достигшие 14 лет, — с письменного согласия работника + органа опеки и попечительства или иного законного представителя.

К каким работам можно привлекать школьников

При приеме несовершеннолетнего работника собственник должен обратить внимание на перечень допустимых работ, порядок заключения трудовых договоров, режим работы и отдыха, правила оформления, порядок выплаты зарплаты и прекращения трудовых отношений.

Сотрудников младше 18 лет нельзя привлекать к

работе на вредном производстве и в опасных условиях;

подземным работам;

работе в сфере игорного бизнеса;

работе в ночных клубах и кабаре;

производству, перевозке и продаже алкоголя, табака, наркотиков, токсических веществ;

производству и торговле материалами эротического содержания;

работам, связанным с переноской тяжестей сверх допустимых норм.

Согласно (ст. 268 ТК) работодатель не может направлять несовершеннолетних работников в командировки, вызывать в ночные смены, привлекать к сверхурочной работе, а также работе в праздники и в выходные дни.

Как оформить трудовые отношения с несовершеннолетним работником

Сотрудников младше 18 лет можно включить в штат и заключить с ними трудовой договор или привлечь к разовым работам по гражданско-правовому договору. Для них действуют те же условия применения, как и для совершеннолетних работников. Если сотрудник соблюдает график работы и расписание, использует технику работодателя, получает оплату в фиксированные сроки и выполняет ряд регламентируемых задач, то с ним нужно заключить трудовой договор.

Для этого у школьника нужно запросить:

паспорт (при наличии) или свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет;

согласие одного из родителей или опекуна для работников младше 14 лет;

согласие органа опеки и попечительства для детей до 14 лет;

трудовую книжку в электронном виде, так как с 2021 года бумажные трудовые книжки несовершеннолетним не оформляются;

СНИЛС;

документы об образовании или квалификации при необходимости;

медицинскую справку о состоянии здоровья.

Договор может быть бессрочным или срочным. При заключении срочного договора там необходимо указать основание и срок его действия (ч. 2 ст. 57 ТК).

Гражданско-правовой договор подходит для выполнения разовых работ, в этом случае подросток сам распоряжается своим временем, а не подчиняется общему регламенту компании.

Какие условия труда нужно прописать в договоре

Необходимо определить рабочее время согласно установленным нормативам ТК. Несовершеннолетние сотрудники работают по сокращенному графику (ч. 1 ст. 92 ТК). Школьники до 16 лет могут работать до 24 часов в неделю, те, кто старше этого возраста — не более 35 часов.

В учебный период:

от 14 до 16 лет — не более 2,5 часа в день,

от 16 до 18 лет — не более 4 часов в день (ч. 1 ст. 94 ТК).

Во время каникул допускается более длинный рабочий день:

от 14 до 15 лет — не более 4 часов,

от 15 до 16 лет — не более 5 часов,

от 16 до 18 лет — не более 7 часов.

Школьникам, которые устроены по трудовому договору и уже проработали полгода и более, полагается ежегодный оплачиваемый отпуск, который должен составлять не менее 31 календарного дня (ч. 3 ст. 125 ТК).

Запрещено устанавливать испытательный срок с несовершеннолетним (ч. 2 ст. 9 ТК). Точно так же, как и заключать с ними договоры, по которым предусмотрена полная материальная ответственность (ст. 244 ТК).

Согласно постановлению Минтруда от 07.04.1999 №7, молодые люди до 16 лет могут работать с тяжестями весом не более 20 кг, девушки — не более 7 кг.

Для увольнения несовершеннолетнего сотрудника по инициативе работодателя необходимо получить согласие трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.

При увольнении в связи с ликвидацией организации или прекращении деятельности ИП работодатель обязан обеспечить детям-сиротам и подросткам, оставшимся без попечения родителей, профессиональное обучение и трудоустройство.

Какие штрафы грозят за нарушения в работе с несовершеннолетними

За нарушение трудового законодательства в отношении работников младше 18 лет статья 5.27 КоАП должностное лицо в первый раз получит предупреждение или штраф до 5 000 руб., юрлицо заплатит штраф от 30 000 до 50 000 руб.

Сотрудничество с несовершеннолетним работником требует создание специальных условий труда (статья 5.27.1 КоАП), при несоблюдении предписанных норм должностному лицу выпишут штраф от 2 000 до 5 000 руб., юрлица заплатят от 50 000 до 80 000 руб. В случае если нарушение правил условий труда повлекло за собой тяжкий вред здоровью работника, работодателю грозит штраф до 400 000 руб. и вплоть до лишения свободы на срок до года (статья 143 УК).

Строго наказывается несвоевременная зарплата или ее полная невыдача. Если работодатель не оплатил труд несовершеннолетнего сотрудника, то ему грозит штраф до 500 000 руб. и вплоть до лишения свободы на срок до трех лет (статья 145.1 УК).

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