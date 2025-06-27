❗️Изменились правила расчета отпускных! Как считать отпускные в июне 2025 г. в 1С

Вышло новое письмо ФНС, в котором говорится, что выделять районные коэффициенты из среднего заработка для расчета НДФЛ больше не нужно. Как теперь перестроить работу? Разбираемся, нужно ли сдавать уточненку 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г. и как отключить выделение РК в 1С, пока сама компания не выкатила обновления.

Выплаты, рассчитанные на основании среднего заработка, которые не относятся к зарплате, и к которым не применяются РК, не надо делить на две части и отдельно высчитывать по ним НДФЛ на часть, приходящуюся на РК. О нововведении сообщил Минфин в письме от 17.06.2025 № 03-04-07/58993, которое доведено до сведения письмом ФНС от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@.

Как считали НДФЛ с отпускных в начале 2025 года

С 2025 года доходы в виде районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работников, трудящихся в районах Крайнего Севера и местностях с (неблагоприятными) тяжелыми климатическими условиями, относятся к отдельной налоговой базе (п. 6.2 ст. 210 НК РФ). Такие доходы облагаются НДФЛ по двухступенчатой шкале (остальная часть заработной платы по другим общим ставкам (пятиступенчатая шкала) (п. 1.2 ст. 224 НК РФ):

13 % – если доход до 5 млн руб. (включительно),

15 % – если доход свыше 5 млн руб.

Даже если и зарплата, и РК по размеру подпадают под ставку 13%, эти две налоговые базы все равно надо учитывать отдельно и НДФЛ с них отражать на отдельных КБК.

В начале года бухгалтеры задавались вопросом, надо ли выделять РК из отпускных, чтобы для них отдельно посчитать НДФЛ и потом отразить его в уведомлении и 6-НДФЛ. В письме от 28.01.2025 N БС-4-11/739@ ФНС заявила, что делать это нужно.

Как рассчитывать отпускные в июне 2025 года

Напомним, ранее ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ заявляла, что надо выделять РК из отпускных, чтобы отражать НДФЛ с него на отдельном КБК. Теперь это письмо не подлежит применению.

Минфин советовался в Минтрудом и там дали свое заключение: есть средний заработок, который считается оплатой труда, а есть средний заработок за неотработанное время.

В частности, оплата труда – это неисполнение трудовых обязанностей по вине работодателя, освоение нового производства.

Неотработанное время – это отпуска, диспансеризация, простои, больничные.

В этой связи выплаты, рассчитанные на основании средней зарплаты, не относящиеся к зарплате, и к которым не применяются РК, не надо делить на две части и отдельно высчитывать по ним НДФЛ на часть, приходящуюся на РК. В частности, из отпускных высчитывать РК ради НДФЛ не надо.

Что теперь делать с 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г.

Новые разъяснения Минфина о том, что из отпускных не нужно выделять районные коэффициенты для расчета НДФЛ, должны были порадовать, но кажется только возмутили бухгалтеров.

Исходя из разъяснений, тем, кто в первом квартале 2025 делил начисления сотрудников, придется все пересчитать и сдать уточненку. Но начислять пени и штрафы не должны, так как исправления вносятся не из-за допущенной ошибки.

Как отключить выделение долей районных коэффициентов при расчете среднего заработка в 1С

Для предотвращения автоматического выделения долей РК и ПН из общей суммы среднего заработка при выполнении очередных расчетов в программе, рекомендуется вернуться к использованию вида начисления, который был актуален до 2025 года.

в настройках текущего начисления установите флажок Начисление больше не используется ,

в списке начислений (раздел Настройка – Начисления) установите флажок Отображать в списке начисления, которые больше не используются и в необходимом начислении с уточнением наименования до 2025 снимите флажок Начисление больше не используется.

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