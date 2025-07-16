Научим читать отпускные и больничные по-новому на онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025»
С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия, также осенью изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии. Подробно разберем изменения в ТК РФ на новом онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025», который нужен всем всем бухгалтерам — без исключений!
Новый онлайн-курс уже доступен подписчикам Клерк.Премиум! Оформляйте подписку и приступайте к учебе прямо сейчас.
В программе онлайн-курса 15 уроков, тесты для самопроверки и большое количество инструкций и готовых алгоритмов для расчета отпускных, больничных и пособий. Вам не придется ничего искать вручную, мы собрали все необходимое в одном месте — осталось подставить ваши параметры и сделать быстрые и точные расчеты.
На курсе мы разберем большое количество важных измени в законах, без которых бухгалтеры и кадровики просто не смогут работать с 1 сентября 2025 года:
Новые правила расчета среднего заработка;
Новый порядок предоставления отгулов;
Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники);
Новые правила премирования и депремирования.
Какие знания и навыки вы получите на новом курсе
Вы научитесь рассчитывать средний заработок для отпусков, выходных пособий и иных выплат, узнаете какие периоды и начисления теперь включаются в расчет, как корректно определять расчетный период и учитывать различные виды доходов сотрудников.
Разберетесь в новых требованиях ТК РФ по отпускам без сохранения зарплаты, отпускам при усыновлении ребенка, работе с несовершеннолетними сотрудниками, предоставлению отгулов и новым правилам командировок.
Курировать ваше обучение будут эксперты по трудовым отношениям и зарплате:
Елена Воробьева — канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата».
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.
Изучите подробную программу курса — убедитесь в его полноте и пользе прямо сейчас!
Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.
Начать дискуссию