Научим читать отпускные и больничные по-новому на онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025»

В программе курса есть готовые формулы и шаблоны расчетов отпускных, пособий, командировочных и премий. Вы узнаете, что меняется в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 г., научитесь определять расчетный период, оформлять кадровые документы с учетом изменений в ТК РФ. Учитесь — пока еще есть время. До вступления в силу изменений всего 2 месяца!

С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия, также осенью изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии. Подробно разберем изменения в ТК РФ на новом онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025», который нужен всем всем бухгалтерам — без исключений!

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В программе онлайн-курса 15 уроков, тесты для самопроверки и большое количество инструкций и готовых алгоритмов для расчета отпускных, больничных и пособий. Вам не придется ничего искать вручную, мы собрали все необходимое в одном месте — осталось подставить ваши параметры и сделать быстрые и точные расчеты.

На курсе мы разберем большое количество важных измени в законах, без которых бухгалтеры и кадровики просто не смогут работать с 1 сентября 2025 года:

Новые правила расчета среднего заработка;

Новый порядок предоставления отгулов;

Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники);

Новые правила премирования и депремирования.

Какие знания и навыки вы получите на новом курсе

Вы научитесь рассчитывать средний заработок для отпусков, выходных пособий и иных выплат, узнаете какие периоды и начисления теперь включаются в расчет, как корректно определять расчетный период и учитывать различные виды доходов сотрудников.

Разберетесь в новых требованиях ТК РФ по отпускам без сохранения зарплаты, отпускам при усыновлении ребенка, работе с несовершеннолетними сотрудниками, предоставлению отгулов и новым правилам командировок.

Курировать ваше обучение будут эксперты по трудовым отношениям и зарплате:

Елена Воробьева — канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата».

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.

Изучите подробную программу курса — убедитесь в его полноте и пользе прямо сейчас!

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Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.