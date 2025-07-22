МРОТ с 1 января 2026 года: на что повлияет и что нужно знать бухгалтеру. Таблица по регионам

Как рассчитывается МРОТ в 2026 году

МРОТ устанавливается Госдумой по всей территории РФ и не может быть ниже прожиточного минимума в регионе. Каждый год сумма МРОТ пересматривается и индексируется, в первую очередь, на уровень инфляции.

МРОТ рассчитывается в соотношении минимальной и медианой зарплаты. МРОТ 2026 не должен быть меньше 48% медианной зарплаты за 2024 год. По данным Росстата, медианная зарплата в 2024 году — 56 443 руб.