МРОТ с 1 января 2026 года: на что повлияет и что нужно знать бухгалтеру. Таблица по регионам

Новый МРОТ с 1 января 2026 года
Минтруд подготовил законопроект, который предусматривает увеличение МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7%. Таким образом, новый МРОТ может составить 27 093 руб.
Если проект будет принят, то он позволит увеличить зарплату более 4,6 млн россиян, которые получают минималку. Так как в 2025 году их доход соответствует текущему МРОТ, а это 22 440 руб.
Как рассчитывается МРОТ в 2026 году
МРОТ устанавливается Госдумой по всей территории РФ и не может быть ниже прожиточного минимума в регионе. Каждый год сумма МРОТ пересматривается и индексируется, в первую очередь, на уровень инфляции.
МРОТ рассчитывается в соотношении минимальной и медианой зарплаты. МРОТ 2026 не должен быть меньше 48% медианной зарплаты за 2024 год. По данным Росстата, медианная зарплата в 2024 году — 56 443 руб.
На что влияет МРОТ
Показатель МРОТ напрямую влияет на величину зарплаты, размер пособий и выплат, страховые взносы, алименты и т. д.
Как рассчитывать отпускные и выходное пособие с учетом нового МРОТ-2026
МРОТ при расчете отпускных нужно учитывать в случае, когда средний месячный заработок сотрудника, отработавшего всю норму рабочего времени, оказался ниже этого показателя — что быть не должно. Так что если возникла такая ситуация, надо сделать перерасчет и доплатить специалисту недостающую сумму, чтобы не получить штраф.
Соответственно сравнивать среднемесячный заработок сотрудника с 1 января 2026 года придется с новым размером МРОТ.
Как изменится размер зарплаты с учетом нового МРОТ 2026
Если сотрудник трудоустроен на полную ставку, выполняет все возложенные на него обязательства, то платить ему ниже уровня МРОТ нельзя.
Важный момент: МРОТ оказывает влияние на сумму зарплаты до уплаты НДФЛ, на руки работник, которому начислен заработок в размере МРОТ может получить меньшую сумму.
Если сотрудник работает по совместительству или неполный рабочий день, то платить меньше установленного МРОТ можно (оплата будет производится пропорционально отработанному времени).
Повысить зарплату до уровня МРОТ можно не только увеличением оклада. Можно установить специальные доплаты сотрудникам, зарплата которых не дотягивает до минимального размера оплаты труда.
Новый МРОТ по регионам
Кроме федерального МРОТ, регионы могут установить свои показатели с учетом специфики деятельности в каждом регионе, но не ниже федерального МРОТ. Подготовили большую таблицу с МРОТ в каждом российском регионе с учетом предполагаемого изменения МРОТ в 2026 году.
Региональные власти вносят изменения в местные законы о минимальной зарплате как правило, в конце года. уже после того как принят федеральный МРОТ. Мы будем обновлять информацию в статье по мере обновления законодательства.
Регион
Код региона
Минимальная зарплата (руб.)**
Москва
77
32 916*
Московская область
50
27 093*
Санкт-Петербург
78
28 750*
Ленинградская область
47
27 093*
Республика Адыгея
01
27 093*
Республика Алтай
04
27 093*
Республика Башкортостан
02
27 093*
Республика Бурятия
03
27 093*
Республика Дагестан
05
27 093*
Республика Ингушетия
06
27 093*
Кабардино-Балкарская республика
07
27 093*
Республика Калмыкия
08
27 093*
Карачаево-Черкесская республика
09
27 093*
Республика Карелия
10
27 093*
Республика Коми
11
27 093*
Республика Крым
91
27 093*
Республика Марий Эл
12
27 093*
Республика Мордовия
13
27 093*
Республика Саха (Якутия)
14
27 093*
Республика Северная Осетия - Алания
15
27 093*
Республика Татарстан (Татарстан)
16
27 093*
Республика Тыва
17
27 093*
Удмуртская Республика
18
27 093*
Республика Хакасия
19
27 093*
Чеченская Республика
20
27 093*
Чувашская Республика - Чувашия
21
27 093*
Алтайский край
22
27 093*
Забайкальский край
75
27 093*
Камчатский край
41
27 093*
Краснодарский край
23
27 093*
Красноярский край
24
27 093*
Пермский край
59
27 093*
Приморский край
25
27 093*
Ставропольский край
26
27 093*
Хабаровский край
27
27 093*
Амурская область
28
27 093*
Архангельская область
29
27 093*
Астраханская область
30
27 093*
Белгородская область
31
27 093*
Брянская область
32
27 093*
Владимирская область
33
27 093*
Волгоградская область
34
27 093*
Вологодская область
35
27 093*
Воронежская область
36
27 093*
Ивановская область
37
27 093*
Иркутская область
38
27 093*
Калининградская область
39
27 093*
Калужская область
40
27 093*
Кемеровская область - Кузбасс
42
27 093*
Кировская область
43
27 093*
Костромская область
44
27 093*
Курганская область
45
27 093*
Курская область
46
27 093*
Липецкая область
48
27 093*
Магаданская область
49
27 093*
Мурманская область
51
27 093*
Нижегородская область
52
27 093*
Новгородская область
53
27 093*
Новосибирская область
54
27 093*
Омская область
55
27 093*
Оренбургская область
56
27 093*
Орловская область
57
27 093*
Пензенская область
58
27 093*
Псковская область
60
27 093*
Ростовская область
61
27 093*
Рязанская область
62
27 093*
Самарская область
63
27 093*
Саратовская область
64
27 093*
Сахалинская область
65
27 093* с учетом надбавок для жителей южных и центральных районов региона он составит 47 124* рубля, для Охи и Ноглик — 58 344* рубля, а для Курильских островов — 62 832* рубля.
Свердловская область
66
27 093*
Смоленская область
67
27 093*
Тамбовская область
68
27 093*
Тверская область
69
27 093*
Томская область
70
27 093*
Тульская область
71
27 093*
Тюменская область
72
27 093*
Ульяновская область
73
27 093*
Челябинская область
74
27 093*
Ярославская область
76
27 093*
Севастополь
92
27 093*
Еврейская автономная область
79
27 093*
Донецкая народная республика
80
27 093*
Луганская народная республика
81
27 093*
Ненецкий автономный округ
83
27 093*
Херсонская область
84
27 093*
Запорожская область
85
27 093*
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)
86
27 093*
Чукотский автономный округ
87
27 093*
Ямало-Ненецкий автономный округ
89
27 093*
* информация уточняется
** в некоторых регионах действуют районные коэффициенты и северные надбавки, их следует добавлять к указанному размеру минимального заработка.
Например: В Республике Карелия в городе Петрозаводске действует районный коэффициент 1,15, это значит, что минимальный размер оплаты труда с учетом коэффициента в этом городе в 2026 году составит 27093 + 15% = 29 656,95.
Как использовать новый МРОТ 2026 в расчетах бухгалтера
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