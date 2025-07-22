Полный список отчетов за второй квартал 2025 года: образцы справок и деклараций

До сдачи отчетности за 2 квартал и первое полугодие осталось всего несколько дней, поэтому нет времени на интересное чтение — нужны готовые рекомендации и образцы, чтобы с первого раза сдать все в срок. Без стресса и без проблем с налоговой.

25 июня 2025 года – последний день для отправки уведомления по ЕНП налоговыми агентами:

по НДФЛ за период с 1 по 22 июня;

по страховым взносам за июнь.

Также до 25 июля нужно представить:

декларацию по налогу на прибыль организаций за 1 полугодие/июнь;

РСВ за 1 полугодие 2025 г.;

6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 г.;

персонифицированные сведения о физлицах;

декларация по налогу на прибыль из фактически полученной прибыли;

декларацию по НДС за 2 кв. 2025 г.;

декларацию по НДПИ;

декларацию по водному налогу;

декларацию по туристическому налогу;

декларацию по акцизам;

ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности;

ЕФС-1: сведения о взносах по травматизму;

ЕФС-1: сведения о доп.взносах на пенсионное страхование.

Бизнес на АУСН до 25 июля платит через ЕНП налог за июнь.

Сделали для вас подборку лучших материалов Клерк.Премиум для успешной сдачи квартальной отчетности.

Разборы законов

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2025 года — самая важная информация (КБК, коды периодов и т. д.) по НДФЛ и страховым взносам за июль.

Авансовые платежи по имущественным налогам в декларации по налогу на прибыль — узнаете, как отражать платежи в декларации.

Мини-курсы

Как скорректировать персонифицированные сведения о физлицах — вы узнаете, как исправить ошибку в персонифицированных сведениях о физлицах и в сумме выплат.

Нужно ли платить НДФЛ за несовершеннолетнего работника — разберетесь в особенностях трудовых отношений с несовершеннолетними.

Записи вебинаров

Отчетность за 2 квартал 2025 года: ключевые изменения и рекомендации аудитора — разберетесь в новых требованиях, узнаете типичные ошибки и особенности сдачи отчетности по бухгалтерскому и налоговому учету.

УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал — проверите еще раз правильность своих расчетов перед уплатой авансового платежа по УСН, чтобы не допустить ошибок в расчетах.

НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал — узнаете состав и порядок декларации за 2 квартал, условия для вычетов НДС при ОСНО и при УСН, положенные льготы, научитесь определять места реализации для целей НДС, получите ответы на сложные вопросы восстановления вычетов НДС.

Онлайн-курсы

Вы научитесь составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность, вести учет в 1С согласно требованиям новых ФСБУ.

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