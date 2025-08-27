Обновление ЕФС-1 в 2025 году: форма и новые коды для заполнения подраздела 1.1

СФР подготовил проект обновленной формы ЕФС-1, которая заменит действующую единую форму представления сведений, утвержденную приказом от 17.11.2023 №2281. Рассказываем об изменениях, а также разбираем порядок заполнения новой формы.

Сегодня, 25 августа, крайний срок сдачи отчета о трудовой деятельности и сведений о зарплате и условиях деятельности работников госучреждений в СФР.

Какие разделы ЕФС-1 нужно отправить:

Подраздел Сведения Подраздел 1.1 раздела 1 О трудовой деятельности при переводе, реорганизации или переименовании страхователя и получении заявления от работника о переходе на электронную трудовую книжку Подраздел 1.3 раздела 1 О выплатах работникам бюджетной сферы

Ранее СФР представил проект с изменениями в форме ЕФС-1, а действующий в 2025 году приказ СФР от 17.11.2023 №2281 об утверждении формы ЕФС-1 и ее электронного формата отменят. Разбираемся, что будет в новой форме.

Новый код застрахованного лица

Графа Код категории ЗЛ переименована в Статус ЗЛ.

Добавлен код МДИГ— иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами Российской Федерации обязательному пенсионному страхованию и (или) обязательному социальному страхованию.

Корректировка мероприятия ПЕРЕВОД в графе №3

ПЕРЕВОД — перевод на другую постоянную работу, установление (отмена) режима неполного рабочего времени.

Корректировка в графе №6 «Код выполняемой функции»

В действующей редакции зафиксировано, что код ОКЗ указывается в формате «XXXX.X» (первые 4 знака— это код группы занятий по Общероссийскому классификатору занятий, пятый — контрольное число).

Новая редакция не конкретизирует формат кода ОКЗ. Код ОКЗ нужно указывать в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОК 010-2014 (МСКЗ-08).

Отмена кодов ДИСТ и НДОМ

В случае приема (перевода) сотрудника на работу с установлением режима неполного рабочего времени представляется кадровое мероприятие «ПРИЕМ» («ПЕРЕВОД») с указанием в графе «Код выполняемой функции» кода «НЕПД» (для неполного рабочего дня) или кода «НЕПН» (для неполной рабочей недели).

При отмене режима неполного рабочего времени представляется кадровое мероприятие«ПЕРЕВОД» без указания в графе «Код выполняе мой функции» кодов «НЕПД» или «НЕПН».

