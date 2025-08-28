❗️Снова обновили правила работы с персданными! Узнайте, как избежать штрафов и проверок ФСБ на курсе повышения квалификации

С 1 сентября 2025 года в силу вступают поправки в закон о защите персональных данных. Уже известно, что в первую очередь они затронут порядок получения согласия на обработку и обезличивание персданных. Рассказываем, как перестроить работу, чтобы избежать штрафов до 15 млн руб. за ошибки в обращении с персональными данными.

С 1 сентября 2025 года меняется порядок оформления согласий на обработку персданных и передачи обезличенной информации о пользователях в ГИС, также усилится контроль за операторами персональных данных. Штрафы вырастут до 700 000 рублей, а с проверкой сможет приехать ФСБ.

Если вы не хотите платить огромные штрафы, встречать гостей из ФСБ и Роскомнадзора с инспекцией, то уже сейчас нужно учиться применять новые инструменты, в частности новую форму согласия на обработку персданных.

На курсе повышения квалификации «Защита персональных данных-2025» эксперты подробно объяснят суть нововведений, расскажут о правилах оформления и подачи согласия, а также ответят на самые частые вопросы бухгалтеров.

Для кого этот курс

Операторам персданных, а к ним относятся все компании, имеющие свой сайт, теперь грозят большие штрафы и даже уголовная ответственность с лишением свободы до 8 лет. Поэтому курс по защите персональных данных, обработке согласий и взаимодействию с Роскомнадзором пригодится бухгалтерам, которые работают с персданными, кадровикам, юристам и собственникам бизнеса.

Кто ведет курс

Автор курса — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Что внутри курса

В программе большое количество практических заданий по заполнению документации, среди учебных материалов более 20 шаблонов документов, которые должны быть у оператора персональных данных, а также шаблоны и образцы заполнения уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор.

Во время обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору, а самые сложные и важные моменты, в том числе из вашей практике, обсудите на консультациях с экспертами.

По каким темам проходят консультации

Работа в 1С — ведет бизнес-аналитик и эксперт 1С Константин Соболевский.

Кадры, воинский учет и защита персональных данных — ведет эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.

Управленческий учет, финансовый менеджмент и работа в Excel — ведет эксперт по автоматизации управленческого учета, преподаватель курсов Екатерина Ярушкина.

Налоги-2025 — ведет глава экспертного совета «Клерка» Надежда Камышева.

Учет и налоги на маркетплейсах — ведет бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса Елена Шедис.

Какие задачи вы сможете решать после окончания курса

Вы узнаете, что относится к персональным данным, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП. Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре.

Вы сможете формировать локальные нормативные акты организации по персданным, составлять уведомления для Роскомнадзора, получать согласие на обработку персональных данных и проводить его в 1С: ЗУП. Освоите все актуальные требования и сможете защитить компанию во время проверок.

