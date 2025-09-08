ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
💼 Как наладить бизнес с Китаем во время безвизового режима: где искать поставщиков и получать сертификаты о качестве товаров

С 15 сентября 2025 года будет действовать пробный безвизовый режим с Китаем, который увеличит не только туристический поток, но и откроет новые возможности для бизнеса. Однако в торговле есть ряд нюансов, рассказываем, где найти надежных поставщиков, как получить сертификаты на товары, организовать грузоперевозки, закупки и оплату.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Китай на год установил пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Им смогут воспользоваться те, у кого есть загранпаспорт. Пробный период будет действовать с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 года.

Аналитики Точка Банка уверены, что популярность бизнес-поездок в Китай после введения безвизового режима может увеличиться в 1,5 раза.

Количество деловых поездок россиян в Китай и так росло: в 2023 году таких поездок было 734 тыс., а в 2024 году – уже 1,6 млн.

«Когда заработает безвизовый режим, увеличится число предпринимателей, которые поедут в Китай, чтобы походить по фабрикам, познакомиться с производителями и найти новых поставщиков. Мы прогнозируем, что спрос на бизнес-поездки в Китай вырастет в полтора раза», — заявил эксперт Точка Банка.

Лично ищут поставщиков в Китае чаще всего владельцы собственных брендов, которые хотят удешевить производство. Они находят фабрики для контрактного производства, могут контролировать процесс и оперативно вносить изменения.  

Как найти поставщика в Китае

Есть три способа найти подходящего поставщика товаров из Китая:

  • интернет-ресурсы (Alibaba, Made-in-China.com, Tmall);

  • выставки;

  • аутсорс.

Разберем плюсы и минусы каждого из них.

Вариант поиска

Плюсы

Минусы

Интернет

  • оптимальный вариант при небольшом бюджете,

  • один браузер — тысячи предложений,

  • нет необходимости вести переговоры и тратиться на перелет.

  • нет гарантии, что по ту сторону экрана не мошенник,

  • нельзя оперативно уладить нюансы

  • невозможно проверить товар / прийти на производство.

Выставки

  • нет мошенников и посредников,

  • можно закупать напрямую у производителя,

  • выход на крупные компании,

  • есть возможность найти подрядчика на доставку и таможенную очистку.

  • затраты на перелет, проживание, переводчика,

  • необходимость быстро рассматривать кандидатов и принимать решение прямо во время выставки.

Аутсорс

  • большой перечень потенциальных продавцов,

  • проведение с ними переговоров,

  • выбор самых выгодных условий.

  • нет возможности формировать репутацию,

  • риск накруток в виде своего %,

  • зависимость от внешнего исполнителя и риск некачественного решения задач.

После того, как вы определились с поставщиком и товарами, необходимо получить сертификат качества, чтобы вас не развернули на границе и вы не потеряли деньги за продукцию, которую нельзя реализовать в России.

Порядок ввоза проб товаров и получения сертификата

  1. Подбираем код ТН ВЭД к товару.

  2. Находим в сервисных программах, получение каких разрешительных документов необходимо (ДС, СС).

  3. Связываемся с сертификационным центром и подтверждаем информацию.

  4. Согласовываем количество образцов товара.

  5. Заключаем договор с сертификационным центром.

  6. Заполняем заявку на сертификацию.

  7. Запрашиваем у завода (продавца) инвойс на некоммерческую партию образцов.

  8. Оформляем доставку и уплачиваем пошлины, сборы и налоги.

  9. Подается ДТ на образцы с указанием в 31 графе, что данные товары являются образцами.

  10. После выпуска ДТ — копия ДТ, образцы передаются в испытательную лабораторию для проведения испытаний.

  11. Срок ожидания составляет от двух недель (в зависимости от вида испытаний).

Какие документы нужны для таможенного оформления

Необходимы:

  • последний бухгалтерский баланс;

  • уведомление о кодах статистики из Росстата;

  • учредительные документы и все дополнения к ним;

  • выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

  • банковские справки об открытии рублевых и валютных счетов;

  • электронное предварительное информирование таможенных органов не позднее чем за 2 часа до пересечения границы;

  • приказы о назначении должностных лиц (директора, бухгалтера) и копии их паспортов;

  • договор аренды помещений по юридическому и фактическому адресу;

  • свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, а также о постановке на учет в налоговом органе.

