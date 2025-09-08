💼 Как наладить бизнес с Китаем во время безвизового режима: где искать поставщиков и получать сертификаты о качестве товаров
Китай на год установил пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Им смогут воспользоваться те, у кого есть загранпаспорт. Пробный период будет действовать с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 года.
Аналитики Точка Банка уверены, что популярность бизнес-поездок в Китай после введения безвизового режима может увеличиться в 1,5 раза.
Количество деловых поездок россиян в Китай и так росло: в 2023 году таких поездок было 734 тыс., а в 2024 году – уже 1,6 млн.
«Когда заработает безвизовый режим, увеличится число предпринимателей, которые поедут в Китай, чтобы походить по фабрикам, познакомиться с производителями и найти новых поставщиков. Мы прогнозируем, что спрос на бизнес-поездки в Китай вырастет в полтора раза», — заявил эксперт Точка Банка.
Лично ищут поставщиков в Китае чаще всего владельцы собственных брендов, которые хотят удешевить производство. Они находят фабрики для контрактного производства, могут контролировать процесс и оперативно вносить изменения.
Как найти поставщика в Китае
Есть три способа найти подходящего поставщика товаров из Китая:
интернет-ресурсы (Alibaba, Made-in-China.com, Tmall);
выставки;
аутсорс.
Разберем плюсы и минусы каждого из них.
Вариант поиска
Плюсы
Минусы
Интернет
Выставки
Аутсорс
После того, как вы определились с поставщиком и товарами, необходимо получить сертификат качества, чтобы вас не развернули на границе и вы не потеряли деньги за продукцию, которую нельзя реализовать в России.
Порядок ввоза проб товаров и получения сертификата
Подбираем код ТН ВЭД к товару.
Находим в сервисных программах, получение каких разрешительных документов необходимо (ДС, СС).
Связываемся с сертификационным центром и подтверждаем информацию.
Согласовываем количество образцов товара.
Заключаем договор с сертификационным центром.
Заполняем заявку на сертификацию.
Запрашиваем у завода (продавца) инвойс на некоммерческую партию образцов.
Оформляем доставку и уплачиваем пошлины, сборы и налоги.
Подается ДТ на образцы с указанием в 31 графе, что данные товары являются образцами.
После выпуска ДТ — копия ДТ, образцы передаются в испытательную лабораторию для проведения испытаний.
Срок ожидания составляет от двух недель (в зависимости от вида испытаний).
Какие документы нужны для таможенного оформления
Необходимы:
последний бухгалтерский баланс;
уведомление о кодах статистики из Росстата;
учредительные документы и все дополнения к ним;
выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
банковские справки об открытии рублевых и валютных счетов;
электронное предварительное информирование таможенных органов не позднее чем за 2 часа до пересечения границы;
приказы о назначении должностных лиц (директора, бухгалтера) и копии их паспортов;
договор аренды помещений по юридическому и фактическому адресу;
свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, а также о постановке на учет в налоговом органе.
Как стать специалистом по учету ВЭД в 2025 году
Несмотря на то, что количество санкций не становится меньше, и бизнес сталкивается с разного рода препятствиями, открываются новые направления для торговли и в лучшую сторону меняются условия товарообмена.
Поэтому сфера ВЭД остается востребованной, а специалисты, которые здесь работают получают зарплату выше по рынку. Освойте все необходимые нормы законодательства и нюансы учета ВЭД на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году».
Расскажем, как рассчитать НДС при ввозе товаров из ЕАЭС, какие документы нужно представить вместе с декларацией, как принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров из ЕАЭС и т. д.
На курсе вы разберетесь в нормативном регулировании международной торговли, освоите главные положения валютного и таможенного законодательства, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Мы обновили курс и добавили туда дополнительные уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 9 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
