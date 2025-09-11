Изменения в законе о рекламе с 1 сентября 2025: новые критерии рекламы и налог на распространение

В 2025 году в силу вступило сразу несколько важных поправок к закону «О рекламе»: появилось точные характеристики рекламы в интернете, введен 3% сбор с участников рекламной цепочки в интернете, названы сайты, где запрещено рекламировать товары и услуги и др. Разбираемся в изменениях, когда они заработают и какие штрафы грозят за нарушения.

Топ-6 главных изменений в федеральном законодательстве о рекламе — разбираемся, как рекламировать товары и услуги безопасно в 2025 году.

Изменение №1. Маркировка социальной рекламы

С 1 марта 2025 года авторы социальной рекламы обязаны маркировать ее. Речь идет в том числе о распространении информации о благотворительных кампаниях, которые должны сопровождаться соответствующим идентификатором (erid) и отчетностью в Роскомнадзор через операторов рекламных данных.

Изменение №2. Маркировка рекламных звонков

С 1 сентября 2025 года вступает в силу п. 5 ст. 9 Федерального закона от 01.04.2025 № 41-ФЗ, который добавляет новый пункт 9.1 в ст. 46 Федерального закона от от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

В России вводится обязательная маркировка звонков, в том числе рекламных, для идентификации звонящей стороны и категории вызова, чтобы абоненты видели цель вызова на своих экранах и могли отличать его от нежелательных звонков.

Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством, снижение количества нежелательных звонков и повышение контроля за входящими вызовами со стороны пользователей.

Изменение №3. Маркировка рекламы у блогеров

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования для авторов с крупной аудиторией. Если количество подписчиков на одной площадке превышает 10 000 человек, автор обязан в течение 10 рабочих дней подать уведомление в Роскомнадзор о своей деятельности.

Для подачи сведений используется портал Госуслуг. Подсчет аудитории ведется отдельно для каждой платформы. Эти изменения закреплены в законе от 08.08.2024 № 303-ФЗ и приказе Роскомнадзора от 10.12.2024 №238.

Какие грозят штрафы за отсутствие маркировки

Физические лица – от 10 000 — 30 000 рублей.

Должностные лица – от 30 000 до 100 000 рублей.

Юридические лица – от 200 000 до 500 000 рублей.

Под санкции попадают не только блогеры, но и рекламодатели. Если компания разместила рекламу у автора, который не состоит в реестре РКН, она также рискует получить штрафы (ч. 1 ст. 38 закона «О рекламе»).

Изменение №4. Новый налог на интернет-рекламу

В конце декабря 2024 года Владимир Путин подписал закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ, по которому с 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете будут каждый квартал отчислять в бюджет 3% от дохода.

Кто платит налог на рекламу в 2025 году

Согласно принятому закону обязательными плательщиками налога станут:

Распространители рекламы в интернете (блогеры, онлайн-издания, владельцы сайтов и пабликов, где есть реклама).

Операторы рекламных систем (Яндекс Директ, VK Реклама и т. д.).

Рекламные и маркетинговые агентства.

Российские рекламодатели, которые заказывают рекламу у иностранной компании.

Стало известно, что распространителей также обяжут заключать возмездные и безвозмездные договоры на социальную рекламу. Ее доля должна составлять не менее 5% годового объема всего рекламного контента, который в том числе распространяется на сайтах объявлений и сайтах-агрегаторах. Эти изменения будут действовать с 1 марта 2025 года.

Платить отчисления будут распространители интернет-рекламы, рекламные агентства и операторы рекламных систем, то есть те лица, которые получают доход за распространение рекламы, а не рекламодатели.

Налог составит 3% от доходов, полученных от реализации услуг по распространению в рекламных материалов в интернете (п.3 ст.18.2 закона о рекламе в будущей редакции).

Кого освободили от налога

Нового налогового бремени удастся избежать федеральным теле- и радиоканалам, СМИ с госучастием или финансированием из госбюджета, печатные СМИ с тиражом от 300 тыс. экземпляров в год.

Селлерам можно выдохнуть, так как под понятие рекламы не попадают каталоги товаров, работ и услуг, справочно-информационные и аналитические материалы, объявления покупателей о бесплатной передаче вещей, отзывы покупателей.

Какие грозят штрафы за нарушения

Согласно закону, участники рекламной цепочки передают акты выполненных работ Оператору рекламных данных (ОРД), который затем отправляет их в Единый реестр интернет-рекламы – ЕРИР.

Нарушение порядка уплаты сбора может повлечь административный штраф в размере от 10 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 50 000 до 300 000 рублей для юридических лиц.

Несвоевременная уплата сбора — грозит штрафом в размере 20% от суммы недоимки, но не менее 10 000 рублей.

Уклонение от уплаты сбора — может привести к административной ответственности с штрафами до 50% от суммы неуплаченного сбора или даже к уголовной ответственности в случаях сокрытия особо крупных сумм.

Изменение №5. Новые критерии интернет-рекламы

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.07.2025 №1087, с 25 июля 2025 года рекламой признается информация, соответствующая следующим критериям:

она направлена на привлечение внимания к товару (работе, услуге), средству индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовителю или продавцу товара, результатам интеллектуальной деятельности либо мероприятию и формирование или поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке; она не носит характер справочно-информационных или аналитических материалов; она не является объявлениями физических лиц или юридических лиц, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности.

Изменение №6. Запрет размещения на экстремистских ресурсах

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые ограничения, запрещающие размещение рекламы на интернет-площадках, доступ к которым официально ограничен.

Федеральный закон от 7 апреля 2025 г. № 72-ФЗ запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России, а также на сайтах ликвидированных или запрещенных судом организаций.

В черный список включены интернет-ресурсы, которые признаны в России экстремистскими или нежелательными, например, Instagram1* и Facebook1*, которые относятся к компании Meta1 Platforms Inc., запрещенной на территории РФ.

Это могут быть, например, сайты иностранных агентов, пиратские порталы и другие запрещенные ресурсы. Такое регулирование направлено на предотвращение финансирования запрещенных организаций и повышение безопасности в цифровом пространстве.

Какие грозят штрафы за нарушения

Ответственность несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.

Физические лица — 2 000 — 3 000 рублей.

ИП и руководители — 4 000 — 20 000 рублей.

Юридические лица — 100 000 — 500 000 рублей.

Как избежать штрафов за работу с рекламой в 2025 году

В большинстве случаев ответственность за неправомерное размещение рекламы несут и рекламодатель и распространитель рекламы, а штрафы в 2025 году достигают нескольких сотен тысяч рублей. Расскажем, как работать с рекламой безопасно, чтобы избежать проблем и огромных потерь, на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле».

В программе курса более 100 уроков, шаблоны договоров с контрагентами, инструкции по работе с ЭДО в Saby, настройке 1С в торговле и составлению отчетности в программе, а также разборы кейсов, письменные работы и тесты.

Вы научитесь вести учет товаров, рассчитывать НДС, работать с онлайн-кассами и ЭДО, разберетесь в особенностях оптовой, розничной и электронной торговли, освоите все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах, а также с компаниями на ОСНО, ИП на УСН и патенте, сможете оптимизировать налоговую нагрузку законно, чтобы избежать обвинений в дроблении.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 60%: 9 900 рублей вместо 24 900 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Старт обучения 15 сентября.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».