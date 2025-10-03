Готовьтесь работать на маркетплейсах в 2026 году — новый курс для бухгалтеров

Чтобы в 2026 году сделать карьерный рывок, чтобы зарабатывать в два раза больше, чем в 2025 году, начинайте работать на маркетплейсах. Мы записали новый курс «Бухгалтер маркетплейса – 2025», который поможет вам освоить самые актуальные инструменты учета. Станьте экспертом в востребованной нише и увеличьте доход, сотрудничая с крупными продавцами.

Маркетплейсы сегодня — это не просто торговые площадки. Это крупнейшие игроки рынка, через которых ежедневно проходят миллионы заказов. Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет формируют целую экосистему, а бизнесу нужны специалисты, которые способны правильно вести учет и выстраивать налоговую стратегию. Именно поэтому профессия бухгалтера маркетплейсов становится одной из самых перспективных и прибыльных.

В 2025 году требования к бухгалтерам значительно усложнились: новые формы отчетности, обновленные личные кабинеты, измененные условия оферт. Чтобы справляться с вызовами и быть востребованным, бухгалтеру нужны специальные знания. Именно этим запросам отвечает курс «Бухгалтер маркетплейса – 2025».

Почему курс суперактуален

Программа составлена так, чтобы бухгалтер получил все необходимые навыки для работы с маркетплейсами в 2025 году:

Подробный разбор условий оферты. Документы маркетплейсов часто меняются, и бухгалтер должен уметь находить ключевые условия, влияющие на учет и налоги.

Новые личные кабинеты. Участники изучат обновленные интерфейсы трех площадок, чтобы уверенно работать с отчетами и данными.

Ozon. Отдельный разбор продаж юрлицам и физлицам, отражение баллов, декомпенсаций и выкупа. Это одна из самых сложных тем, где ошибки могут стоить дорого.

Wildberries. Пошаговое обучение правильному разнесению еженедельного отчета.

1С. Настройка программы, изменение параметров, работа со справочниками товаров и ввод начальных остатков. Особенно актуально в конце года при переходе к 2026-му.

Таблица самопроверки. Участники научатся сводить контрольные остатки, что важно для всех маркетплейсов.

Как проходит обучение на курсе

Курс ориентирован на реальные задачи. Слушателей ждут минимум четыре живые встречи с преподавателями каждый месяц, возможность задать вопросы и разобрать собственные кейсы.

Программа составлена с учетом реальных рабочих задач бухгалтера и на 70% состоит из практических заданий.

В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.

Кто ведет курс

Спикеры наших курсов — это эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.

Программу нового курса разработали опытные практикующие специалисты. Среди них Ольга Кошкина, эксперт по бухгалтерии маркетплейсов. Она умеет понятно объяснять даже самые сложные темы. Например, многие селлеры не понимают, как формируется сумма выручки: туда входят баллы, декомпенсации, штрафы. На курсе бухгалтеров научат проверять все показатели и правильно отражать их в учете.

Перспективы для бухгалтера

Освоив курс, вы получите конкурентное преимущество на рынке. Сможете сопровождать поставщиков Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркета и других площадок, автоматизировать процессы и предлагать востребованные услуги. Это быстро развивающаяся ниша, где спрос на бухгалтеров растет быстрее, чем предложение.

Работа с маркетплейсами — это ваш шанс выйти на клиентов с миллионными оборотами и построить карьеру с высоким доходом.

После обучения вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!

