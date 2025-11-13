ЦОК КПП Общ 13.11 Мобильная
💥 АУСН в 2026 году: новые лимиты и правила перехода на спецрежим без НДС

АУСН в 2026 году — это возможность для ИП и малого бизнеса работать без деклараций полностью в цифровом формате. Рассказываем, чем АУСН отличается от УСН, какие есть требования по доходам и региону, как выбрать банк-партнер и когда можно перейти на АУСН.
С 1 января 2026 года компании и ИП на УСН с доходом от 20 млн рублей должны будут уплачивать НДС. Легально сократить налоговую нагрузку на малый бизнес может помочь АУСН — это единственный законный способ для тысяч ИП и ООО в 2026 году не платить НДС.

Что такое АУСН

АУСН — это полная автоматизация налогового учета и уплаты. ФНС сама начисляет налог и списывает со счета по тем данным, которые передаются из банка и от онлайн-кассы.

Чем АУСН отличается от УСН

УСН — это упрощенная система налогообложения, где бухгалтер или ИП самостоятельно ведет учет, считает налоги и сдает декларации.

АУСН — автоматизированная УСН, где все эти функции берет на себя ФНС через интеграцию с банками и онлайн-кассами.

Параметр

УСН

АУСН (с 2026 года)

Формат учета

Вручную или через бухгалтера/программу

Автоматически через ФНС и банк

Отчетность

Декларации по УСН, отчеты по взносам

Не сдаются — все рассчитывается автоматически

Ставки налога

6% (доходы) / 15% (доходы-расходы)

8% / 20% соответственно

Лимит дохода

До 200 млн рублей (2025 г.)

До 60 млн рублей

Численность сотрудников

До 130 человек

Не более 5 человек

Кассовая дисциплина

Можно наличные

Только безнал через банк-партнер

НДС

До 60 млн рублей не платится (2025 г.)

НДС полностью исключен

Филиалы и подразделения

Разрешены

Запрещены

Расчет взносов и налогов

Самостоятельно

ФНС делает расчет автоматически

Кому подходит

Малому и среднему бизнесу

Микробизнесу, фрилансерам, ИП без бухгалтера

Какой лимит дохода на АУСН

На АУСН в 2025-2026 году действует лимит дохода — 60 млн рублей в год. Лимит считается помесячно и нарастающим итогом, как и при обычной УСН.

При превышении лимита организация теряет право на применение АУСН с начала того квартала, в котором лимит превышен. В этом случае бизнес обязан перейти на УСН или ОСНО и уведомить ФНС в течение 15 календарных дней.

Какие отчеты сдают на АУСН

Вместо привычных отчетов на АУСН:

  • все доходы и расходы автоматически фиксируются банком-партнером;

  • данные передаются в ФНС в режиме онлайн;

  • налоговая сама рассчитывает налог и отправляет уведомление в личный кабинет налогоплательщика;

  • плательщик оплачивает его ежемесячно до 25-го числа следующего месяца.

Вид отчетности

Нужно ли сдавать

Комментарий

Налоговая декларация по УСН

Нет

На АУСН декларации не подаются — налог рассчитывает ФНС автоматически на основе данных банка и кассы.

Отчет по страховым взносам (ЕФС-1)

Да, частично

С 2024 г. действует единая форма ЕФС-1. На АУСН подается только раздел 1 — сведения о застрахованных лицах (раздел 2 — не нужен, так как налоговая получает данные из ПФР/ФСС).

Сведения о среднесписочной численности

Нет

ФНС получает их автоматически из раздела ЕФС-1 и из банка-партнера.

6-НДФЛ / 2-НДФЛ (справки о доходах работников)

Да

До тех пор, пока ФНС не интегрирует эти данные в ЕФС-1 (ожидается с 2026 г.), сдается стандартный 6-НДФЛ ежеквартально.

Бухгалтерская отчетность

Нет для ИП, условно да для ООО

Для ИП отчетность не требуется. Организации на АУСН могут сдавать только упрощенный баланс при годовом доходе > 10 млн рублей (ФСБУ 4/2023).

Отчетность по НДС

Нет

НДС на АУСН не применяется.

Отчетность в Росстат

Иногда

Только если организация включена в выборку. Тогда подается в обычном порядке.

Отчетность в ФСС по травматизму (4-ФСС)

Да, если есть сотрудники

Сдается ежеквартально в составе ЕФС-1 (раздел 3).

Персонифицированные сведения (СЗВ-ТД)

Да

Если есть кадровые изменения — подаются через «Соцстрах» или «Работа в России».

В итоге бухгалтер на АУСН сдает только:

  • ЕФС-1 (только сведения по сотрудникам);

  • 6-НДФЛ (до интеграции в ЕФС-1);

  • 4-ФСС (если есть травматизм);

  • СЗВ-ТД (по факту кадровых изменений).

Все остальное — автоматически.

На практике это значит: бухгалтер сдает в 3–4 раза меньше отчетов, чем при обычной УСН.

Какие банки работают с АУСН

АУСН работает только через уполномоченные банки — это ключевое условие режима. Актуальный список банков на 2025 год:

  • АО КБ «Модульбанк»

  • ПАО Сбербанк

  • АО «Альфа-Банк»

  • ПАО «Промсвязьбанк»

  • АО «ТБанк»

  • ПАО Банк ВТБ

  • ПАО Акционерный коммерческий банк
    «АК БАРС»

  • ООО «БЛАНК БАНК»

  • ООО «Банк Точка»

  • АО «Россельхозбанк»

  • ПАО «СДМ-Банк»

  • АО «Сургутнефтегазбанк»

Сколько сотрудников можно нанять на АУСН

На АУСН действует строгое ограничение по численности сотрудников — не более 5 человек (включая самого ИП, если он получает зарплату).

Можно ли перейти на АУСН в середине года

Для действующих компаний и ИП переход возможен только с начала месяца, когда подано уведомление о переходе.

Подать уведомление можно в любой день года, но налоговая применяет режим с начала календарного месяца, следующего за днем подачи. ФНС проверяет соответствие критериям: доход ≤ 60 млн рублей, численность ≤ 5 человек, без филиалов, расчеты через банк-партнер.

Ограничения:

  • Если доход превышен за предыдущие месяцы, применять АУСН с середины года нельзя — право теряется;

  • Если численность сотрудников > 5 человек на момент подачи уведомления — перейти нельзя;

  • Переход возможен только для разрешенных видов деятельности, без акцизных, лицензируемых и запрещенных отраслей.

Для новых компаний (регистрация в течение года) — при регистрации можно сразу выбрать АУСН. Режим применяется с даты постановки на учет в ФНС.

Что еще важно знать о работе на АУСН в 2026 году

Снижение порога дохода для освобождения от НДС заставит многих упрощенцев искать альтернативные спецрежимы, особенно возрастет интерес к АУСН. Те, кто останется на УСН и с 2026 года начнет платить НДС, должны заранее подготовиться: выбрать ставку, прописать налог в договорах и освоить заполнение декларации.

Бухгалтеры, которые хорошо разбираются в работе на АУСН и в расчетах НДС на УСН, будут особенно востребованными специалистами в 2026 году. Поэтому эти темы мы подробно разберем на новой X Всероссийской бухгалтерской Конференции «БУХ.СОВЕТ».

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Бронирование уже открыто. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет!

Программа конференции «БУХ.СОВЕТ»

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы:

  • Налоговая реформа-2026: изменения в НДС, УСН, ПСН, налоге на прибыль и других налогах.

  • УСН и НДС в 2026 году: новые правила. Особенности работы на маркетплейсах.

  • НДФЛ и страховые взносы-2026: изменения, ставки, льготы.

  • Налоговая практика 2025: какие риски следует учитывать при подготовке к 2026 году.

  • Изменения в кассовой работе/ЭДО.

  • Переход бизнеса на АУСН в 2026 году.

  • Изменения в кадровом, воинском учете и персданных — 2026.

  • Заполняем отчетность за 2025 год по ФСБУ 4/2023 + Чек-лист.

  • Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2025 году.

  • Топ претензий ФНС по налогам и зарплате 2025: опасные схемы и разумные альтернативы.

Спикеры конференции

Есть вопросы? Приходите на конференцию! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!

  • Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям и кадровый консультант.

  • Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

  • Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

  • И другие топовые специалисты.

Как попасть на Новогодний «БУХ.СОВЕТ»

За помощью и советами — приходите на конференцию! X Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХ.СОВЕТ» — не просто полезные лекции, это время в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

Мероприятие будет с рассадкой. Выбирайте лучшие места и бронируйте билеты — количество мест ограничено.

Забронировать билет

Присоединяйтесь к конференции 17 декабря 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов.

