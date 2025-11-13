💥 АУСН в 2026 году: новые лимиты и правила перехода на спецрежим без НДС

АУСН в 2026 году — это возможность для ИП и малого бизнеса работать без деклараций полностью в цифровом формате. Рассказываем, чем АУСН отличается от УСН, какие есть требования по доходам и региону, как выбрать банк-партнер и когда можно перейти на АУСН.

С 1 января 2026 года компании и ИП на УСН с доходом от 20 млн рублей должны будут уплачивать НДС. Легально сократить налоговую нагрузку на малый бизнес может помочь АУСН — это единственный законный способ для тысяч ИП и ООО в 2026 году не платить НДС.

Что такое АУСН

АУСН — это полная автоматизация налогового учета и уплаты. ФНС сама начисляет налог и списывает со счета по тем данным, которые передаются из банка и от онлайн-кассы.

Чем АУСН отличается от УСН

УСН — это упрощенная система налогообложения, где бухгалтер или ИП самостоятельно ведет учет, считает налоги и сдает декларации.

АУСН — автоматизированная УСН, где все эти функции берет на себя ФНС через интеграцию с банками и онлайн-кассами.

Параметр УСН АУСН (с 2026 года) Формат учета Вручную или через бухгалтера/программу Автоматически через ФНС и банк Отчетность Декларации по УСН, отчеты по взносам Не сдаются — все рассчитывается автоматически Ставки налога 6% (доходы) / 15% (доходы-расходы) 8% / 20% соответственно Лимит дохода До 200 млн рублей (2025 г.) До 60 млн рублей Численность сотрудников До 130 человек Не более 5 человек Кассовая дисциплина Можно наличные Только безнал через банк-партнер НДС До 60 млн рублей не платится (2025 г.) НДС полностью исключен Филиалы и подразделения Разрешены Запрещены Расчет взносов и налогов Самостоятельно ФНС делает расчет автоматически Кому подходит Малому и среднему бизнесу Микробизнесу, фрилансерам, ИП без бухгалтера

Какой лимит дохода на АУСН

На АУСН в 2025-2026 году действует лимит дохода — 60 млн рублей в год. Лимит считается помесячно и нарастающим итогом, как и при обычной УСН.

При превышении лимита организация теряет право на применение АУСН с начала того квартала, в котором лимит превышен. В этом случае бизнес обязан перейти на УСН или ОСНО и уведомить ФНС в течение 15 календарных дней.

Какие отчеты сдают на АУСН

Вместо привычных отчетов на АУСН:

все доходы и расходы автоматически фиксируются банком-партнером;

данные передаются в ФНС в режиме онлайн;

налоговая сама рассчитывает налог и отправляет уведомление в личный кабинет налогоплательщика;

плательщик оплачивает его ежемесячно до 25-го числа следующего месяца.

Вид отчетности Нужно ли сдавать Комментарий Налоговая декларация по УСН Нет На АУСН декларации не подаются — налог рассчитывает ФНС автоматически на основе данных банка и кассы. Отчет по страховым взносам (ЕФС-1) Да, частично С 2024 г. действует единая форма ЕФС-1. На АУСН подается только раздел 1 — сведения о застрахованных лицах (раздел 2 — не нужен, так как налоговая получает данные из ПФР/ФСС). Сведения о среднесписочной численности Нет ФНС получает их автоматически из раздела ЕФС-1 и из банка-партнера. 6-НДФЛ / 2-НДФЛ (справки о доходах работников) Да До тех пор, пока ФНС не интегрирует эти данные в ЕФС-1 (ожидается с 2026 г.), сдается стандартный 6-НДФЛ ежеквартально. Бухгалтерская отчетность Нет для ИП, условно да для ООО Для ИП отчетность не требуется. Организации на АУСН могут сдавать только упрощенный баланс при годовом доходе > 10 млн рублей (ФСБУ 4/2023). Отчетность по НДС Нет НДС на АУСН не применяется. Отчетность в Росстат Иногда Только если организация включена в выборку. Тогда подается в обычном порядке. Отчетность в ФСС по травматизму (4-ФСС) Да, если есть сотрудники Сдается ежеквартально в составе ЕФС-1 (раздел 3). Персонифицированные сведения (СЗВ-ТД) Да Если есть кадровые изменения — подаются через «Соцстрах» или «Работа в России».

В итоге бухгалтер на АУСН сдает только:

ЕФС-1 (только сведения по сотрудникам);

6-НДФЛ (до интеграции в ЕФС-1);

4-ФСС (если есть травматизм);

СЗВ-ТД (по факту кадровых изменений).

Все остальное — автоматически.

На практике это значит: бухгалтер сдает в 3–4 раза меньше отчетов, чем при обычной УСН.

Какие банки работают с АУСН

АУСН работает только через уполномоченные банки — это ключевое условие режима. Актуальный список банков на 2025 год:

АО КБ «Модульбанк»

ПАО Сбербанк

АО «Альфа-Банк»

ПАО «Промсвязьбанк»

АО «ТБанк»

ПАО Банк ВТБ

ПАО Акционерный коммерческий банк

«АК БАРС»

ООО «БЛАНК БАНК»

ООО «Банк Точка»

АО «Россельхозбанк»

ПАО «СДМ-Банк»

АО «Сургутнефтегазбанк»

Сколько сотрудников можно нанять на АУСН

На АУСН действует строгое ограничение по численности сотрудников — не более 5 человек (включая самого ИП, если он получает зарплату).

Можно ли перейти на АУСН в середине года

Для действующих компаний и ИП переход возможен только с начала месяца, когда подано уведомление о переходе.

Подать уведомление можно в любой день года, но налоговая применяет режим с начала календарного месяца, следующего за днем подачи. ФНС проверяет соответствие критериям: доход ≤ 60 млн рублей, численность ≤ 5 человек, без филиалов, расчеты через банк-партнер.

Ограничения:

Если доход превышен за предыдущие месяцы, применять АУСН с середины года нельзя — право теряется;

Если численность сотрудников > 5 человек на момент подачи уведомления — перейти нельзя;

Переход возможен только для разрешенных видов деятельности, без акцизных, лицензируемых и запрещенных отраслей.

Для новых компаний (регистрация в течение года) — при регистрации можно сразу выбрать АУСН. Режим применяется с даты постановки на учет в ФНС.

Что еще важно знать о работе на АУСН в 2026 году

Снижение порога дохода для освобождения от НДС заставит многих упрощенцев искать альтернативные спецрежимы, особенно возрастет интерес к АУСН. Те, кто останется на УСН и с 2026 года начнет платить НДС, должны заранее подготовиться: выбрать ставку, прописать налог в договорах и освоить заполнение декларации.

Бухгалтеры, которые хорошо разбираются в работе на АУСН и в расчетах НДС на УСН, будут особенно востребованными специалистами в 2026 году. Поэтому эти темы мы подробно разберем на новой X Всероссийской бухгалтерской Конференции «БУХ.СОВЕТ».

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Бронирование уже открыто. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет!

Программа конференции «БУХ.СОВЕТ»

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы:

Налоговая реформа-2026: изменения в НДС, УСН, ПСН, налоге на прибыль и других налогах.

УСН и НДС в 2026 году: новые правила. Особенности работы на маркетплейсах.

НДФЛ и страховые взносы-2026: изменения, ставки, льготы.

Налоговая практика 2025: какие риски следует учитывать при подготовке к 2026 году.

Изменения в кассовой работе/ЭДО.

Переход бизнеса на АУСН в 2026 году.

Изменения в кадровом, воинском учете и персданных — 2026.

Заполняем отчетность за 2025 год по ФСБУ 4/2023 + Чек-лист.

Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2025 году.

Топ претензий ФНС по налогам и зарплате 2025: опасные схемы и разумные альтернативы.

Спикеры конференции

Есть вопросы? Приходите на конференцию! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям и кадровый консультант.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

И другие топовые специалисты.

Как попасть на Новогодний «БУХ.СОВЕТ»

За помощью и советами — приходите на конференцию! X Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХ.СОВЕТ» — не просто полезные лекции, это время в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

Мероприятие будет с рассадкой. Выбирайте лучшие места и бронируйте билеты — количество мест ограничено.

Забронировать билет

Присоединяйтесь к конференции 17 декабря 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов.