💥 АУСН в 2026 году: новые лимиты и правила перехода на спецрежим без НДС
С 1 января 2026 года компании и ИП на УСН с доходом от 20 млн рублей должны будут уплачивать НДС. Легально сократить налоговую нагрузку на малый бизнес может помочь АУСН — это единственный законный способ для тысяч ИП и ООО в 2026 году не платить НДС.
Что такое АУСН
АУСН — это полная автоматизация налогового учета и уплаты. ФНС сама начисляет налог и списывает со счета по тем данным, которые передаются из банка и от онлайн-кассы.
Чем АУСН отличается от УСН
УСН — это упрощенная система налогообложения, где бухгалтер или ИП самостоятельно ведет учет, считает налоги и сдает декларации.
АУСН — автоматизированная УСН, где все эти функции берет на себя ФНС через интеграцию с банками и онлайн-кассами.
Параметр
УСН
АУСН (с 2026 года)
Формат учета
Вручную или через бухгалтера/программу
Автоматически через ФНС и банк
Отчетность
Декларации по УСН, отчеты по взносам
Не сдаются — все рассчитывается автоматически
Ставки налога
6% (доходы) / 15% (доходы-расходы)
8% / 20% соответственно
Лимит дохода
До 200 млн рублей (2025 г.)
До 60 млн рублей
Численность сотрудников
До 130 человек
Не более 5 человек
Кассовая дисциплина
Можно наличные
Только безнал через банк-партнер
НДС
До 60 млн рублей не платится (2025 г.)
НДС полностью исключен
Филиалы и подразделения
Разрешены
Запрещены
Расчет взносов и налогов
Самостоятельно
ФНС делает расчет автоматически
Кому подходит
Малому и среднему бизнесу
Микробизнесу, фрилансерам, ИП без бухгалтера
Какой лимит дохода на АУСН
На АУСН в 2025-2026 году действует лимит дохода — 60 млн рублей в год. Лимит считается помесячно и нарастающим итогом, как и при обычной УСН.
При превышении лимита организация теряет право на применение АУСН с начала того квартала, в котором лимит превышен. В этом случае бизнес обязан перейти на УСН или ОСНО и уведомить ФНС в течение 15 календарных дней.
Какие отчеты сдают на АУСН
Вместо привычных отчетов на АУСН:
все доходы и расходы автоматически фиксируются банком-партнером;
данные передаются в ФНС в режиме онлайн;
налоговая сама рассчитывает налог и отправляет уведомление в личный кабинет налогоплательщика;
плательщик оплачивает его ежемесячно до 25-го числа следующего месяца.
Вид отчетности
Нужно ли сдавать
Комментарий
Налоговая декларация по УСН
Нет
На АУСН декларации не подаются — налог рассчитывает ФНС автоматически на основе данных банка и кассы.
Отчет по страховым взносам (ЕФС-1)
Да, частично
С 2024 г. действует единая форма ЕФС-1. На АУСН подается только раздел 1 — сведения о застрахованных лицах (раздел 2 — не нужен, так как налоговая получает данные из ПФР/ФСС).
Сведения о среднесписочной численности
Нет
ФНС получает их автоматически из раздела ЕФС-1 и из банка-партнера.
6-НДФЛ / 2-НДФЛ (справки о доходах работников)
Да
До тех пор, пока ФНС не интегрирует эти данные в ЕФС-1 (ожидается с 2026 г.), сдается стандартный 6-НДФЛ ежеквартально.
Бухгалтерская отчетность
Нет для ИП, условно да для ООО
Для ИП отчетность не требуется. Организации на АУСН могут сдавать только упрощенный баланс при годовом доходе > 10 млн рублей (ФСБУ 4/2023).
Отчетность по НДС
Нет
НДС на АУСН не применяется.
Отчетность в Росстат
Иногда
Только если организация включена в выборку. Тогда подается в обычном порядке.
Отчетность в ФСС по травматизму (4-ФСС)
Да, если есть сотрудники
Сдается ежеквартально в составе ЕФС-1 (раздел 3).
Персонифицированные сведения (СЗВ-ТД)
Да
Если есть кадровые изменения — подаются через «Соцстрах» или «Работа в России».
В итоге бухгалтер на АУСН сдает только:
ЕФС-1 (только сведения по сотрудникам);
6-НДФЛ (до интеграции в ЕФС-1);
4-ФСС (если есть травматизм);
СЗВ-ТД (по факту кадровых изменений).
Все остальное — автоматически.
На практике это значит: бухгалтер сдает в 3–4 раза меньше отчетов, чем при обычной УСН.
Какие банки работают с АУСН
АУСН работает только через уполномоченные банки — это ключевое условие режима. Актуальный список банков на 2025 год:
АО КБ «Модульбанк»
ПАО Сбербанк
АО «Альфа-Банк»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «ТБанк»
ПАО Банк ВТБ
ПАО Акционерный коммерческий банк
«АК БАРС»
ООО «БЛАНК БАНК»
ООО «Банк Точка»
АО «Россельхозбанк»
ПАО «СДМ-Банк»
АО «Сургутнефтегазбанк»
Сколько сотрудников можно нанять на АУСН
На АУСН действует строгое ограничение по численности сотрудников — не более 5 человек (включая самого ИП, если он получает зарплату).
Можно ли перейти на АУСН в середине года
Для действующих компаний и ИП переход возможен только с начала месяца, когда подано уведомление о переходе.
Подать уведомление можно в любой день года, но налоговая применяет режим с начала календарного месяца, следующего за днем подачи. ФНС проверяет соответствие критериям: доход ≤ 60 млн рублей, численность ≤ 5 человек, без филиалов, расчеты через банк-партнер.
Ограничения:
Если доход превышен за предыдущие месяцы, применять АУСН с середины года нельзя — право теряется;
Если численность сотрудников > 5 человек на момент подачи уведомления — перейти нельзя;
Переход возможен только для разрешенных видов деятельности, без акцизных, лицензируемых и запрещенных отраслей.
Для новых компаний (регистрация в течение года) — при регистрации можно сразу выбрать АУСН. Режим применяется с даты постановки на учет в ФНС.
Что еще важно знать о работе на АУСН в 2026 году
Снижение порога дохода для освобождения от НДС заставит многих упрощенцев искать альтернативные спецрежимы, особенно возрастет интерес к АУСН. Те, кто останется на УСН и с 2026 года начнет платить НДС, должны заранее подготовиться: выбрать ставку, прописать налог в договорах и освоить заполнение декларации.
Бухгалтеры, которые хорошо разбираются в работе на АУСН и в расчетах НДС на УСН, будут особенно востребованными специалистами в 2026 году. Поэтому эти темы мы подробно разберем на новой X Всероссийской бухгалтерской Конференции «БУХ.СОВЕТ».
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Бронирование уже открыто. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет!
Программа конференции «БУХ.СОВЕТ»
В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы:
Налоговая реформа-2026: изменения в НДС, УСН, ПСН, налоге на прибыль и других налогах.
УСН и НДС в 2026 году: новые правила. Особенности работы на маркетплейсах.
НДФЛ и страховые взносы-2026: изменения, ставки, льготы.
Налоговая практика 2025: какие риски следует учитывать при подготовке к 2026 году.
Изменения в кассовой работе/ЭДО.
Переход бизнеса на АУСН в 2026 году.
Изменения в кадровом, воинском учете и персданных — 2026.
Заполняем отчетность за 2025 год по ФСБУ 4/2023 + Чек-лист.
Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2025 году.
Топ претензий ФНС по налогам и зарплате 2025: опасные схемы и разумные альтернативы.
Спикеры конференции
Есть вопросы? Приходите на конференцию! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям и кадровый консультант.
Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
И другие топовые специалисты.
Как попасть на Новогодний «БУХ.СОВЕТ»
За помощью и советами — приходите на конференцию! X Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХ.СОВЕТ» — не просто полезные лекции, это время в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.
Мероприятие будет с рассадкой. Выбирайте лучшие места и бронируйте билеты — количество мест ограничено.
Присоединяйтесь к конференции 17 декабря 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов.
Начать дискуссию