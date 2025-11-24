Утверждены новые правила работы на УСН с 1 января 2026 года: перечень доходов, лимиты и НДС на УСН

20 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла закон о новых лимитах доходов для ПСН и УСН, ставке НДС 22% и отмене некоторых налоговых льгот. Собрали главные и уже утвержденные изменения для организаций и ИП на УСН в одном месте.

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон об изменениях в налоговой системе с 2026 года в рамках налоговой политики.

Уже известно, что в 2026 году производители и импортеры электроники будут платить технологический сбор, увеличатся ставки акцизов на алкогольную, табачную и сахаросодержащую продукцию, а вот исчисление срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов решили не менять.

Но главные изменения коснулись УСН и НДС. Ставка по НДС с 1 января 2026 года уже точно увеличится с 20% до 22%. Рассказываем о новых правилах работы на УСН в 2026 году.

Новый лимит доходов для УСН до уплаты НДС

В 2026 году организации и ИП на УСН с доходом свыше 20 млн рублей будут уплачивать НДС. Напомним, в 2025 году лимит составлял 60 млн рублей, в 2027 году он снизится до 15 млн и до 10 млн в 2028 году.

Отказ от льготных ставок НДС 5% и 7%

С 2026 года упрощенцам не обязательно три года применять ставку НДС 5%. Если в процессе применения они осознали, что это не выгодно, можно будет передумать. В 2025 году, выбрав ставку НДС 5% (7%), упрощенец должен применять ее 12 кварталов подряд.

Новое правило по переходу с НДС 5% на НДС 22% работает для тех, кто впервые начал применять пониженную ставку НДС.

В течение первых четырех кварталов применения пониженной ставки можно будет отказаться от нее и перейти на ставку 22% с правом на вычет.

Новый перечень расходов по УСН

Законопроектом № 1026190-8 в перечень расходов по УСН, предусмотренный статье 346.16 НК РФ, добавляют новый пункт: иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

Сейчас перечень расходов при УСН – закрытый. С 2026 года он фактически станет открытым и расходы будут аналогичны тем, что разрешены организациям на ОСНО.

Пониженные ставки УСН будет вводить только Правительство РФ

Власти уточнят порядок установления перечня налогоплательщиков, которые могут применять сниженные ставки на УСН.

Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1% до 6% для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые Правительством РФ отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством РФ.

То есть кабмин выберет виды деятельности для применения пониженных ставок, и нужно будет соответствовать условиям.

Новые реквизиты в счете-фактуре

Вносят поправки в перечень реквизитов счета-фактуры. Это предусмотрено законом № 1026190-8 с налоговой реформой-2026.

В счете-фактуре, выставляемой на отгрузку после предоплаты, нужно будет указывать порядковый номер и дату составления авансового счета-фактуры, по которому суммы НДС идут в зачет.

Кроме того, в счете-фактуре от имени ИП вместо свидетельства о госрегистрации теперь надо будет указывать ОГРНИП и дату его присвоения.

