Новые правила заполнения формы № П-1 и № П-5 в Росстат с 1 января 2026 года: образцы и инструкции для бухгалтера

Росстат опубликовал приказ с обновленными требования к заполнению форм П1 и П5 для организаций. Сдавать отчетность с января 2026 года нужно будет уже по новым правилам. Рассказываем, что изменилось и кто теперь должен по-новому заполнять отчетность в Росстат.

Образцы форм № П-1 и № П-5 на 2026 год .pdf

Образцы форм № П-1 и № П-5 на 2026 год .pdf

Росстат опубликовал приказ от 07.11.2025 № 618. В документе есть новые указания по заполнению отчетности о деятельности организаций.

Появились правила заполнения форм № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» и № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации».

Кто должен сдавать формы № П-1 и № П-5 в 2026 году

В 2026 году отчет по форме № П-1 сдают:

компании, у которых в течение двух лет число сотрудников не больше 15 человек, а годовой доход не превышает 800 млн рублей;

организации с лицензиями на добычу полезных ископаемых (независимо от числа работников и дохода);

компании, которые зарегистрировались или прошли процедуру реорганизации в текущем году (независимо от числа сотрудников и оборота).

По форме № П-5(м) отчитываются все компании, у которых в течение двух лет средняя численность сотрудников не превышает 15 человек, а годовой доход — 800 млн рублей. Исключение у компаний с лицензиями на добычу полезных ископаемых.

Как часто нужно сдавать формы № П-1 № П-5(м) в Росстат

Форма № П-1 сдается компаниями:

ежемесячно с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода — данные по разделам 1 (кроме строки 05 и подраздела 1.2), 2, 3, 4, 5 (кроме графы 5) — за отчетный месяц, по строке 05 раздела 1 и по графе 5 раздела 5 — на конец отчетного месяца.

ежеквартально с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода по подразделу 1.2 раздела 1 — по строкам 07, 08, 09 — по состоянию на конец отчетного периода, по строкам 10, 11, 12, 13, 14 — за период с начала отчетного года.

Форма № П-5(м) сдается ежеквартально с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода — нарастающим итогом за период с начала отчетного года.

Новый приказ Росстата по заполнению нужно применять уже для отчетности за январь 2026.

Что меняется в порядке заполнения форм № П-1 и № П-5(м) с 2026 года

Форма / аспект Было (до изменений) Стало (по новым указаниям/на 2026 г.) Кто сдает Для формы № П-1 — юрлица, за исключением субъектов малого предпринимательства, при условии, что за 2 предыдущих года средняя численность ≤ 15 и оборот ≤ 800 млн руб. Для формы № П-1 сохраняется этот критерий плюс расширен круг: обязаны сдавать также компании с лицензией на добычу полезных ископаемых, а также организации, зарегистрированные или реорганизованные в текущем либо прошлом году — независимо от численности сотрудников и оборота. Для формы П-5(м) — юридические лица, которые попадают под те же условия (средняя численность ≤ 15, оборот ≤ 800 млн руб.), за исключением (новое) владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых. Когда действует новая редакция Ранее действовали указания по состоянию на приказ от 29.11.2024 № 590. Новые указания утверждены приказом от 07.11.2025 № 618. Считаются обязательными начиная с отчетов за январь 2026 года. Отражение остатков и товаров (торговля / остатки) Не было четких («строковых») требований по отдельному отражению остатков для торговли розницей/оптом на уровне строк 70/80. При этом оформление было по старым указаниям 2024. В обновленных правилах: Если основная деятельность компании — розничная торговля (определенные подгруппы ОКВЭД2) — остатки товаров отражаются по строке 70 .

Если деятельность — оптовая торговля (класс 46 ОКВЭД2) — остатки отражаются по строке 80 .

Для производителей: товары «в пути» теперь должны учитываться как остатки готовой продукции при формировании отчетности. Форма и структура (строки/коды) Предыдущие указания: форма № П-1 и № П-5(м) заполнялись по старым версиям; например, в 2024 — действовали указания с приказом № 590 (редакция 2024) и шаблоны, актуальные на тот момент. Новые указания (приказ № 618) обновляют структуру: в части формирования отчетов по торговле, остаткам, видам продукции — добавлены коды строк 70 и 80 для розницы/опта, установлены правила для «товаров в пути». Применение П-5(м) Форма № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» уже применялась с приказом от 31.07.2023 № 365; указания по заполнению — через приказ 29.11.2024 № 590. После принятия приказа 07.11.2025 № 618 указания к П-5(м) обновлены; с отчетов, представляемых начиная с 2026 года, надо применять новую редакцию.

Ранее Росстат утвердил новые годовые формы, которые также нужно применять с 2026 года.

Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года

Росстат разработал новые формы отчетности о деятельности компаний и ИП. Они утверждены приказом ведомства от 22.07.2025 № 349.

С 1 января 2026 года будут применяться новые годовые формы

№ МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг) микропредприятием»;

№ 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;

№ 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;

№ 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции (товаров, работ, услуг) и балансе производственных мощностей»;

№ 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя».

Эти формы нужно применять с отчетного периода за 2025 год.

Ежемесячную форму № 1-ДАП «Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» нужно будет применять с 1 января 2026 года.

Действующие формы отчетности, утвержденные приказами Росстата от 30.07.2021 № 462 и от 31.07.2024 № 334, утратят силу.

Как подготовиться к работе с новой отчетностью в 2026 году

2026 год станет для бухгалтеров годом тотальной перенастройки отчетности. Изменения касаются всех: от УСН-предпринимателей до крупных компаний. Новые формы требуют внимания к деталям, особенно к кодам строк и показателям, влияющим на сверку с ФНС.

Научим составлять отчетность для налоговой и СФР без ошибок и стресса на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Это комплексный курс, который сделает из вас главного бухгалтера коммерческой организации любого уровня. Вы станете универсальным специалистом, который может работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С.

Вы сможете вести учет крупной компании, защищать ее от налоговых проверок, выбирать метод налоговой оптимизации, внедрять управленческий учет, строить финансовые модели и предлагать управленческие решения руководителю.

Обучение поможет вам обрести уверенность в своем профессионализме, вы научитесь справляться с большим количеством разных задач сразу, перед вами откроется широкий карьерный горизонт, так как у вас будут актуальные знания для работы на всех участках.

Все практические навыки вы будете отрабатывать на уникальных онлайн-тренажерах «Клерка».

Онлайн-тренажер — это обучающий инструмент, который позволяет отрабатывать новые навыки прямо на сайте. Вы решаете реальные задачи бухгалтера — формируете проводки, заполняете отчетность для налоговой и СФР. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Для обучения доступны два режима:

«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.

«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.

Испытайте новый инструмент в деле на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Цена курса со скидкой 70 %: 9 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.