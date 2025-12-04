Повышение НДС с 1 января 2026 года: что важно успеть до конца 2025 года

В последние месяцы все больше компаний сталкиваются с ситуацией, когда согласованные цены приходится пересматривать, а финансовые модели проектов — корректировать. Формально ставка НДС еще не изменилась, но бизнес уже ощущает последствия будущей реформы. Рассказываем, как подготовиться к налоговой реформе-2026 и росту НДС.

Многие организации заключают контракты, исполнение которых переносится на 2026 год и далее. И практически все заказчики теперь уточняют, учитывает ли поставщик увеличение НДС при расчёте стоимости.

Даже если договор заключается сегодня, поставки или акты могут приходиться на период, когда будет действовать новая ставка. А это уже меняет структуру цены и создаёт риски для обеих сторон.

Почему финансовая нагрузка увеличивается еще до 2026 года

Несмотря на то, что ставка по НДС вырастет до 22% только с 1 января 2026, многие компании уже ощущают последствия этого нововведения, потому что НДС напрямую влияет на расчеты по действующим и будущим контрактам.

Нагрузка начинает возникать еще до наступления 2026 года по нескольким причинам:

значительная часть договоров заключается с поставочными или производственными циклами более года;

в ряде отраслей используются фиксированные цены, которые уже согласованы с заказчиком;

сроки поставки могут сдвигаться, и дата отгрузки или подписания акта — критический параметр для применения ставки.

В итоге даже корректное с точки зрения текущего законодательства оформление договора сегодня может привести к потере маржи или необходимости доплачивать разницу в будущем.

Какие подходы помогут сократить риски из-за роста ставки НДС в 2026 г.

Для того, чтобы эффективно управлять рисками, бухгалтер может использовать разные подходы и стратегии, которые работают уже сейчас.

Учет в стоимости дополнительного процента — чаще всего 1–2 %, чтобы компенсировать возможный рост ставки. Отдельные пункты в договоре о корректировке цены в случае изменения НДС. Такая практика становится стандартом в контрактах с исполнением после 1 января 2026 г. Перераспределение дат актирования и отгрузок — особенно в проектах, где работы переходят из года на год. Обновление шаблонов договоров и внутренних регламентов: бухгалтерия все чаще участвует в переговорах на раннем этапе, чтобы исключить ошибки в формулировках. Анализ проектов длительного цикла — определение по каждому контракту, какие операции будут приходиться на период действия разных ставок.

Все изменения по НДС-2026: льготные ставки и риски

Изменение Содержание Увеличение ставки НДС Основная ставка — до 22% Корректировка льготной ставки 10% Льготы сохраняются частично, часть перечней пересматривается Переходные правила Отгрузки до 2026 года — по старой ставке, после 2026 года — по новой Риски для фиксированных цен Необходимость корректировки стоимости при изменении ставки

Именно эти переходные положения формируют главные практические вопросы и затруднения, с которыми уже сталкиваются бухгалтеры.

Что бухгалтерии необходимо успеть сделать до конца 2025 года

Чтобы избежать ошибок и не допустить финансовых потерь к моменту вступления изменений в силу, приступать к подготовке нужно уже сейчас. Что может сделать бухгалтер:

1. Провести аудит договоров с поставками и работами после 1 января 2026 г.

Особый акцент — на формулировках «включая НДС». Если они не корректируются при изменении ставки, поставщик несет риски.

2. Настроить учетные системы под разные ставки

Важна корректность обработки операций, дата которых приходится на границу периодов.

3. Актуализировать шаблоны договоров

В том числе внедрение положений об автоматической корректировке цены.

4. Сверить сроки отгрузок и актов

Любое изменение даты может повлиять на расчет налога и финансовый результат.

Какие налоговые изменения ждут бухгалтера в 2026 году

Повышение ставки НДС — лишь часть грядущих изменений в налоговой системе. В 2026 году пересматриваются и другие налоги, корректируются спецрежимы, меняются подходы к администрированию. Поэтому бухгалтеру нужна комплексная подготовка, а не точечные корректировки.

