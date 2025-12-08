⚡ Новая форма РСВ с 2026 года: приложения, коды и тарифы
5 декабря 2025 года на федеральном портале опубликован проект новой формы РСВ, который предполагается ввести в действие — через два месяца после официального приказа. То есть, уже с 2026 года бухгалтерам нужно быть готовым к обновленному бланку и пересмотру привычной схемы заполнения отчета.
Новые коды и тарифы для малого и среднего бизнеса
В листе-приложении 3.1, где ранее фиксировались условия применения пониженного тарифа для обрабатывающих предприятий, добавится обязанность указывать долю доходов, на основании которой применяется льгота, — но уже не только для обрабатывающей промышленности, а и для малого и среднего бизнеса (МСП), чьи ОКВЭД попадают в перечень льготных видов деятельности.
Вместо прежнего тарифа 20 для МСП введут тариф 32 — для тех, кто подпадает под льготы.
Код категории «МС» (малое/среднее) заменят на «ПВ» (приоритетный вид).
Это значит, что даже компании, ранее применявшие пониженные тарифы по старому РСВ, должны будут скорректировать кодировку и документальное оформление льгот.
Как отражать выплаты руководителям в РСВ в 2026 году
По новым нормам, если руководитель официально получает «нулевую» зарплату (или меньше МРОТ), при заполнении РСВ в подразделе 1 и разделе 3 будут отражать выплату в размере МРОТ. То есть даже при фактическом отсутствии начислений компания должна учитывать «минимум» для целей страховых взносов.
Кого затронут изменения в РСВ
Все работодатели, которые подают РСВ и начисляют взносы на выплаты физлицам. Даже если у компании небольшие выплаты или используется пониженный тариф — новую форму обязаны применять все.
Малый и средний бизнес (МСП), особенно те, кто рассчитывал на льготные тарифы. Для них важно правильно определить долю доходов, нужную для применения льготы, и скорректировать коды в отчете.
Организации, где руководители формально получают «нулевую» зарплату — теперь даже в этом случае обязательна фиксация выплаты на уровне МРОТ при расчетах взносов.
