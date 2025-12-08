⚡ Новая форма РСВ с 2026 года: приложения, коды и тарифы

ФНС подготовила проект с поправками в форму расчета по страховым взносам. Рассказываем, что изменится.

5 декабря 2025 года на федеральном портале опубликован проект новой формы РСВ, который предполагается ввести в действие — через два месяца после официального приказа. То есть, уже с 2026 года бухгалтерам нужно быть готовым к обновленному бланку и пересмотру привычной схемы заполнения отчета.

Новые коды и тарифы для малого и среднего бизнеса

В листе-приложении 3.1 , где ранее фиксировались условия применения пониженного тарифа для обрабатывающих предприятий, добавится обязанность указывать долю доходов , на основании которой применяется льгота, — но уже не только для обрабатывающей промышленности, а и для малого и среднего бизнеса (МСП), чьи ОКВЭД попадают в перечень льготных видов деятельности.

Вместо прежнего тарифа 20 для МСП введут тариф 32 — для тех, кто подпадает под льготы.

Код категории «МС» (малое/среднее) заменят на «ПВ» (приоритетный вид).

Это значит, что даже компании, ранее применявшие пониженные тарифы по старому РСВ, должны будут скорректировать кодировку и документальное оформление льгот.

Как отражать выплаты руководителям в РСВ в 2026 году

По новым нормам, если руководитель официально получает «нулевую» зарплату (или меньше МРОТ), при заполнении РСВ в подразделе 1 и разделе 3 будут отражать выплату в размере МРОТ. То есть даже при фактическом отсутствии начислений компания должна учитывать «минимум» для целей страховых взносов.

Кого затронут изменения в РСВ

Все работодатели , которые подают РСВ и начисляют взносы на выплаты физлицам. Даже если у компании небольшие выплаты или используется пониженный тариф — новую форму обязаны применять все.

Малый и средний бизнес (МСП) , особенно те, кто рассчитывал на льготные тарифы. Для них важно правильно определить долю доходов, нужную для применения льготы, и скорректировать коды в отчете.

Организации, где руководители формально получают «нулевую» зарплату — теперь даже в этом случае обязательна фиксация выплаты на уровне МРОТ при расчетах взносов.

Где найти новые формы отчетности на 2026 год

Всю самую важную и актуальную информацию по всем изменениям налоговой реформы-2026 мы разобрали вместе с экспертами на новом курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы».

Успейте купить подписку Клерк.Премиум до 12 декабря и получите курс в подарок! (Стоимость курса на сайте 9 900 рублей).

Старт обучения 15 декабря!

До Нового года вы успеете разобраться в изменениях, узнаете, что надо поменять в учете и договорах еще в этом году, чтобы не попасть на дополнительные расходы и штрафы с 1 января, поймете, какие способы снижения налогового бремени доступны вашей компании.

С курсом вы получите набор полезных чек-листов, шаблонов и инструкций, а подписка даст вам экспертную поддержку на весь период налоговой реформы.

Цена подписки на полгода с курсом 12 900 руб. вместо 26 900 руб. (отдельно подписка + курс)!

Оформить подписку

Не откладывайте, подключайте подписку уже сейчас, чтобы 1 января встретить с улыбкой!