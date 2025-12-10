Переходящие договоры 2025-2026 гг. для ИП на УСН: особенности начисления НДС и допсоглашения
Переходящий договор — это контракт, по которому часть работ или услуг выполняется в одном налоговом периоде (например, в 2025 году), а оплата или окончание работ приходится на следующий год (2026 год). Такие договоры особенно актуальны для строительно-монтажных организаций, ИТ-компаний и подрядчиков с длительными проектами.
Что нужно учитывать при составлении переходящих договоров 2025-2026
Уточняйте даты выполнения и оплаты работ
В договоре желательно отдельно указать:
дату фактического завершения работ;
дату выставления счета или порядок оплаты;
кто несет риск изменения налогового режима (УСН — НДС).
Дополнительные соглашения к старым договорам
Если с 2026 года компания становится плательщиком НДС, стоит заключить допсоглашение, в котором:
фиксируется, что оплата в 2026 году подлежит НДС по новой ставке;
уточняются суммы, сроки и ответственность сторон.
Если же договор по сути завершен в 2025 году и работы выполнены в декабре, допсоглашение может не требоваться, но бухгалтеру важно правильно распределить доходы и расходы по налоговым периодам.
Как начислять НДС по переходящим договорам
Ключевой вопрос: нужно ли начислять НДС с дохода, если оплата по договору в январе 2026 года, а работы выполнены в декабре 2025 года.
Согласно налоговому законодательству:
НДС начисляется на дату отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг (ст. 167 НК РФ).
Если компания была на УСН в 2025 году, НДС с дохода за декабрь 2025 года не начисляется, даже если оплата придет в январе 2026 года.
Сумма договора останется «как есть» по условиям 2025 года, и налог на УСН начисляется по обычной ставке (6% или 15% в зависимости от объекта налогообложения).
Если же работы выполняются уже после 1 января 2026 года, а компания становится плательщиком НДС, тогда налог начисляется с даты фактического оказания услуг или поставки товаров. В этом случае старые договоры можно оформить допсоглашением, чтобы корректно выделить НДС и не создавать налоговых разногласий.
Примеры расчета дохода по УСН и НДС для переходящих договоров 2025–2026 гг.
№
Ситуация
Дата выполнения работ
Дата оплаты
Ставка налога
НДС начисляется?
Доход отражается
Примечания
1
Работа выполнена в декабре 2025, оплата в декабре 2025
15.12.2025
20.12.2025
УСН 6% (доходы)
Нет
100% доход в 2025
Все по старым условиям УСН
2
Работа выполнена в декабре 2025, оплата в январе 2026
25.12.2025
15.01.2026
УСН 6% → НДС с 01.01.2026
Нет
Доход признается в 2025
НДС не начисляется, сумма по договору остается как в 2025 году
3
Работа выполняется в январе 2026, оплата в январе 2026
10.01.2026
20.01.2026
НДС 22%
Да
Доход признается в 2026
НДС начисляется с даты оказания услуг
4
Работа выполняется в декабре 2025, оплата авансом в декабре 2025, выполнение работ продолжается в январе 2026
25.12.2025–10.01.2026
25.12.2025
УСН → НДС
НДС начисляется только с части работ 2026 года
Доход по 2025 году — часть, по 2026 — часть
Требуется допсоглашение или раздельный учет по периодам
5
Новый договор после 1 января 2026
05.01.2026
15.01.2026
НДС 22%
Да
Доход полностью в 2026
Все условия НДС применяются с даты исполнения работ
