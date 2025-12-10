Переходящие договоры 2025-2026 гг. для ИП на УСН: особенности начисления НДС и допсоглашения

С 1 января 2026 года компании с доходом более 20 млн руб. на УСН будут обязаны уплачивать НДС. Для бухгалтеров возникает важный вопрос: как правильно оформить переходящие договоры, заключенные в 2025 году, и начислять ли НДС с доходов и расходов по ним. Сделали подробный обзор и составили таблицу с разбором всех возможных ситуаций.

Переходящий договор — это контракт, по которому часть работ или услуг выполняется в одном налоговом периоде (например, в 2025 году), а оплата или окончание работ приходится на следующий год (2026 год). Такие договоры особенно актуальны для строительно-монтажных организаций, ИТ-компаний и подрядчиков с длительными проектами.

Что нужно учитывать при составлении переходящих договоров 2025-2026

Уточняйте даты выполнения и оплаты работ

В договоре желательно отдельно указать:

дату фактического завершения работ;

дату выставления счета или порядок оплаты;

кто несет риск изменения налогового режима (УСН — НДС).

Дополнительные соглашения к старым договорам

Если с 2026 года компания становится плательщиком НДС, стоит заключить допсоглашение, в котором:

фиксируется, что оплата в 2026 году подлежит НДС по новой ставке;

уточняются суммы, сроки и ответственность сторон.

Если же договор по сути завершен в 2025 году и работы выполнены в декабре, допсоглашение может не требоваться, но бухгалтеру важно правильно распределить доходы и расходы по налоговым периодам.

Как начислять НДС по переходящим договорам

Ключевой вопрос: нужно ли начислять НДС с дохода, если оплата по договору в январе 2026 года, а работы выполнены в декабре 2025 года.

Согласно налоговому законодательству:

НДС начисляется на дату отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг (ст. 167 НК РФ).

Если компания была на УСН в 2025 году, НДС с дохода за декабрь 2025 года не начисляется, даже если оплата придет в январе 2026 года.

Сумма договора останется «как есть» по условиям 2025 года, и налог на УСН начисляется по обычной ставке (6% или 15% в зависимости от объекта налогообложения).

Если же работы выполняются уже после 1 января 2026 года, а компания становится плательщиком НДС, тогда налог начисляется с даты фактического оказания услуг или поставки товаров. В этом случае старые договоры можно оформить допсоглашением, чтобы корректно выделить НДС и не создавать налоговых разногласий.

Примеры расчета дохода по УСН и НДС для переходящих договоров 2025–2026 гг.

№ Ситуация Дата выполнения работ Дата оплаты Ставка налога НДС начисляется? Доход отражается Примечания 1 Работа выполнена в декабре 2025, оплата в декабре 2025 15.12.2025 20.12.2025 УСН 6% (доходы) Нет 100% доход в 2025 Все по старым условиям УСН 2 Работа выполнена в декабре 2025, оплата в январе 2026 25.12.2025 15.01.2026 УСН 6% → НДС с 01.01.2026 Нет Доход признается в 2025 НДС не начисляется, сумма по договору остается как в 2025 году 3 Работа выполняется в январе 2026, оплата в январе 2026 10.01.2026 20.01.2026 НДС 22% Да Доход признается в 2026 НДС начисляется с даты оказания услуг 4 Работа выполняется в декабре 2025, оплата авансом в декабре 2025, выполнение работ продолжается в январе 2026 25.12.2025–10.01.2026 25.12.2025 УСН → НДС НДС начисляется только с части работ 2026 года Доход по 2025 году — часть, по 2026 — часть Требуется допсоглашение или раздельный учет по периодам 5 Новый договор после 1 января 2026 05.01.2026 15.01.2026 НДС 22% Да Доход полностью в 2026 Все условия НДС применяются с даты исполнения работ

Как вести учет НДС на УСН в 2026 году без ошибок

Снижение лимита по доходам для применения НДС на УСН (с 60 до 20 млн руб.) резко увеличит количество плательщиков НДС среди упрощенцев. Вторая проблема — с 1 января 2026 года сама ставка НДС вырастет с 20 до 22%, так что предпринимателям и бухгалтерам придется принять во внимание сразу несколько важных нововведений.

