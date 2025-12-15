НДС 0% для ИП на УСН в 2026 году: по каким операциям можно применять нулевую ставку НДС
С 2025–2026 годов часть ИП на УСН рассчитывает НДС по пониженным ставкам 5% и 7%. Значит ли это, что упрощенцы не могут применять НДС 0%? Налоговая говорит да, если выполняются условия, установленные Налоговым кодексом.
Почему ставка УСН 5% или 7% не мешает применять НДС 0%
Ставка 5% или 7% относится только к налогу при УСН. Ставка НДС 0% — это отдельная норма, установленная п. 1 ст. 164 НК РФ. Налоговый кодекс не связывает режим УСН, пониженную ставку УСН и применение ставки НДС 0%. Если ИП признан плательщиком НДС, он применяет все правила главы 21 НК РФ, включая нулевую ставку.
В каких случаях ИП на УСН может применять НДС 0%
Нулевая ставка применяется только по операциям, прямо указанным в п. 1 ст. 164 НК РФ.
Основные случаи для ИП
Операция
Можно применять НДС 0%
Основание
Экспорт товаров за пределы РФ
Да
пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ
Реализация товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны
Да
п. 1 ст. 164 НК РФ
Международная перевозка товаров
Да
пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ
Транспортно-экспедиционные услуги при международной перевозке
Да
пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ
Продажа товаров иностранцам со склада за пределами РФ (не ЕАЭС)
Да
п. 1 ст. 164 НК РФ
Реализация товаров и услуг внутри РФ
Нет
Общая ставка НДС
Услуги без связи с экспортом
Нет
Ст. 164 НК РФ
Условия применения НДС 0% для ИП на УСН
Чтобы ИП на УСН со ставкой 5% или 7% мог применить НДС 0%, одновременно должны выполняться условия:
1. ИП является плательщиком НДС
Это возможно, если:
превышены лимиты для освобождения;
ИП добровольно отказался от освобождения от НДС;
ИП обязан платить НДС по характеру операций.
2. Операция прямо указана в ст. 164 НК РФ
Расширительное толкование не допускается. Если операции нет в перечне — ставка 0% не применяется.
3. Операция документально подтверждена
Без подтверждения налоговая признает операцию облагаемой по обычной ставке НДС.
Как подтвердить право на НДС 0%
Подтверждение проводится по правилам ст. 165 НК РФ:
Для подтверждения экспорта товаров ИП должен предоставить внешнеэкономический договор (контракт), таможенную декларацию с отметкой о выпуске и вывозе, транспортные и товаросопроводительные документы и счет-фактуру со ставкой НДС 0%.
Для подтверждения международных перевозок ИП должен предоставить договор перевозки или экспедиции, транспортные документы, подтверждающие международный маршрут, связь услуги с перемещением товаров за пределы РФ.
В какие сроки ИП на УСН должен предоставить подтверждающие документы
Документы представляются вместе с декларацией по НДС или в течение установленного срока (обычно до 180 дней с даты таможенного оформления).
Если документы не представлены вовремя ставка 0% аннулируется, НДС начисляется по общей ставке — возможны пени и штрафы.
