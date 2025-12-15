НДС 0% для ИП на УСН в 2026 году: по каким операциям можно применять нулевую ставку НДС

Нулевая ставка НДС доступна не всем и не по любым операциям. Для ИП на УСН она работает только при выполнении конкретных условий, прямо указанных в НК РФ. Расскажем, когда ставка НДС 0% в 2026 году действительно применяется, какие документы потребуются и в каких случаях налоговая откажет.

С 2025–2026 годов часть ИП на УСН рассчитывает НДС по пониженным ставкам 5% и 7%. Значит ли это, что упрощенцы не могут применять НДС 0%? Налоговая говорит да, если выполняются условия, установленные Налоговым кодексом.

Почему ставка УСН 5% или 7% не мешает применять НДС 0%

Ставка 5% или 7% относится только к налогу при УСН. Ставка НДС 0% — это отдельная норма, установленная п. 1 ст. 164 НК РФ. Налоговый кодекс не связывает режим УСН, пониженную ставку УСН и применение ставки НДС 0%. Если ИП признан плательщиком НДС, он применяет все правила главы 21 НК РФ, включая нулевую ставку.

В каких случаях ИП на УСН может применять НДС 0%

Нулевая ставка применяется только по операциям, прямо указанным в п. 1 ст. 164 НК РФ.

Основные случаи для ИП

Операция Можно применять НДС 0% Основание Экспорт товаров за пределы РФ Да пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ Реализация товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны Да п. 1 ст. 164 НК РФ Международная перевозка товаров Да пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ Транспортно-экспедиционные услуги при международной перевозке Да пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ Продажа товаров иностранцам со склада за пределами РФ (не ЕАЭС) Да п. 1 ст. 164 НК РФ Реализация товаров и услуг внутри РФ Нет Общая ставка НДС Услуги без связи с экспортом Нет Ст. 164 НК РФ

Условия применения НДС 0% для ИП на УСН

Чтобы ИП на УСН со ставкой 5% или 7% мог применить НДС 0%, одновременно должны выполняться условия:

1. ИП является плательщиком НДС

Это возможно, если:

превышены лимиты для освобождения;

ИП добровольно отказался от освобождения от НДС;

ИП обязан платить НДС по характеру операций.

2. Операция прямо указана в ст. 164 НК РФ

Расширительное толкование не допускается. Если операции нет в перечне — ставка 0% не применяется.

3. Операция документально подтверждена

Без подтверждения налоговая признает операцию облагаемой по обычной ставке НДС.

Как подтвердить право на НДС 0%

Подтверждение проводится по правилам ст. 165 НК РФ:

Для подтверждения экспорта товаров ИП должен предоставить внешнеэкономический договор (контракт), таможенную декларацию с отметкой о выпуске и вывозе, транспортные и товаросопроводительные документы и счет-фактуру со ставкой НДС 0%.

Для подтверждения международных перевозок ИП должен предоставить договор перевозки или экспедиции, транспортные документы, подтверждающие международный маршрут, связь услуги с перемещением товаров за пределы РФ.

В какие сроки ИП на УСН должен предоставить подтверждающие документы

Документы представляются вместе с декларацией по НДС или в течение установленного срока (обычно до 180 дней с даты таможенного оформления).

Если документы не представлены вовремя ставка 0% аннулируется, НДС начисляется по общей ставке — возможны пени и штрафы.

