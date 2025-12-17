🛍 Как селлеру перейти на АУСН и вести учет на Ozon в 2026 году

Выбрали самые популярные вопросы бухгалтеров и ИП, которые планируют сменить режим налогообложения и начать работать на АУСН в 2026 году. Рассказываем, какие ограничения существуют для селлеров на АУСН, как сменить режим налогообложения в личном кабинете и составлять отчетность по новым требованиям.

С 2025 года ИП на АУСН могут продавать товары на маркетплейсах. Однако процент продавцов на этом налоговом режиме был ниже, чем количество селлеров на УСН. В 2026 году в связи с уменьшением лимита дохода до 20 млн рублей до уплаты НДС на УСН, многие упрощенцы задумались над переходом на АУСН. Но как это сделать и что будет с отчетностью — рассказываем на примере Ozon.

В чем преимущество работы на АУСН на маркетплейсах в 2026 году

Нет закрытого перечня расходов — учитываются любые траты, связанные с вашей деятельностью. Один раз в месяц вам нужно вручную занести эти цифры в личный кабинет АУСН, чтобы налоговая видела реальные доходы и расходы. Не нужно вести товарный учет — все закупки идут в расход при наличии документов.

Как будет рассчитываться налог у селлеров, применяющих АУСН

Налоговые органы автоматически рассчитают налог на основании данных ККТ, сведений, переданных уполномоченными кредитными организациями, а также данных о доходах, отраженных в личном кабинете налогоплательщика. С 1 января 2025 года налогоплательщики также могут вносить в личном кабинете налогоплательщика сведения о расходах (например, по удержанной комиссии торговой площадки).

Как внести информацию о полученном доходе на АУСН

На налоговом режиме АУСН основную часть работы по разметке полученных доходов с точки зрения налогового учета осуществляют банки. Если маркетплейс или оператор электронной площадки (ОЭП) не удержал комиссию, а полностью перечислил деньги от продаж на ваш банковский счет, то вносить дополнительно информацию по сделке не нужно — банк автоматически разметит операцию от маркетплейса как доход («приход»), подлежащий налогообложению.

Можно ли работать с Ozon на АУСН

Да, если вы соответствуете критериям, установленным ФЗ от 25.02.2022 №17-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Автоматизированная упрощенная система налогообложения”».

Как в личном кабинете изменить систему налогообложения

Напишите в поддержку: Финансы и Ozon Invest → Финансы → Изменить реквизиты → Личные данные и налогообложение.

К сообщению прикрепите документ, подтверждающий смену системы налогообложения.

• Если вы перешли на упрощенную систему налогообложения (УСН), таким документом будет уведомление о переходе на УСН или Информационное письмо по форме №26.2-7.

• Если вы перешли с УСН на ОСНО, таким документом будет сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения по форме №26.2-2 или уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения по форме № 26.2-3.

Как работать на маркетплейсах в 2026 году

