Расчет зарплаты в 2026 году: пять ошибок, которые приводят к штрафам и доначислениям

Налоговые нововведения 2026 года усложнили расчет заработной платы. Повышение МРОТ, обновленные правила по страховым взносам и НДФЛ, изменения в расчете среднего заработка и рост числа дистанционных сотрудников создают новые риски для бухгалтера. Рассказываем, на какие новшества нужно обратить внимание уже сейчас, чтобы не допускать ошибок в 2026 году.

2026 год стал годом важных изменений в налоговом и трудовом законодательстве. Новые правила расчета заработной платы, налогов и страховых взносов повышают требования к бухгалтерам: теперь ошибки в расчетах могут привести к существенным финансовым рискам для бизнеса — штрафам, доначислениям, спорам с контролирующими органами и недовольству сотрудников. Собрали главные риски и ошибки, которые может сделать бухгалтер в расчетах с сотрудниками в 2026 году.

1. Неправильное определение налоговой базы по НДФЛ

С 2026 года применяются новые правила по пятиступенчатой шкале НДФЛ (13-22%), включая для граждан стран ЕАЭС, независимо от их налогового резидентства. Это значит, что при годовом доходе у сотрудника ставка налога изменяется по уровням — и ошибочное применение фиксированной ставки может привести к недоимкам и штрафам.

Поэтому заранее убедитесь, что в вашей системе расчета зарплаты — корректные алгоритмы расчета НДФЛ по пятиступенчатой шкале для всех сотрудников, включая иностранцев из ЕАЭС.

2. Ошибки при учете районных коэффициентов и северных надбавок

Доходы, облагаемые по льготным ставкам (например, районные коэффициенты и северные надбавки), не включаются в доходный лимит для стандартных вычетов при расчете НДФЛ. Ошибки в выделении этих выплат в расчетной базе могут привести к неверному расчету налоговых вычетов и занижению или завышению налоговых обязательств.

3. Неправильный расчет среднего заработка (отпускные, больничные и пособия)

С 1 сентября 2025 года действует обновленный порядок расчета среднего заработка, который будет действовать минимум до 2031 года. Он изменяет способы вычисления средней базы для отпускных, больничных и пособий.

Актуальная формула среднего дневного заработка в 2026 году:

Средний дневной заработок =

Сумма учитываемых выплат за 12 месяцев / (12 × 29,3)

4. Неверное начисление страховых взносов из-за новых лимитов и тарифов

В 2026 году изменен лимит по страховым взносам: предельная база увеличена до 2 979 000 руб., а тарифы и порядок применения льгот для малого бизнеса — уточнены.

Также с 1 января введено правило, по которому даже если руководитель получает зарплату ниже МРОТ, минимальные взносы начисляются исходя из МРОТ.

Настройте автоматический учет лимита базы и минимальных баз начисления, чтобы страховки начислялись корректно и не было переплат или недоплат.

5. Неверный расчет налогов по дистанционным сотрудникам

Увеличение удаленной работы и международных контрактов требует от бухгалтера точного определения налогового статуса сотрудника, правил применения НДФЛ и страховок при работе за рубежом. Неправильное оформление может привести к двойному налогообложению или претензиям от налоговых органов.

Документально оформляйте рабочие отношения, уточняйте налоговый статус сотрудников и корректно распределяйте виды доходов в расчетной базе.

