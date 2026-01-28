👩‍💻 Самые востребованные услуги бухгалтера в 2026 году: какие навыки помогут вам зарабатывать больше

Анализ динамики пользовательского спроса на платформе «Авито Услуги» показал, что в сравнении с январем 2025 года в 2026 году спрос на бухгалтерские услуги увеличился вдвое! Рассказываем, за чем чаще обращаются к бухгалтерам, и какие инструменты нужно освоить прямо сейчас, чтобы успеть на волну высокого спроса.

В начале 2026 года россияне чаще интересуются бухгалтерскими услугами, включая ведение учета и консультации по вопросам налогообложения. Всплеск интереса вызван налоговыми изменениями, новыми требования к учету и отчетности.

Исследования проводились на основе спроса на платформе «Авито Услуги» за период с 1 по 20 января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Данные есть у «Клерка».

Анализ показал, что количество заказов выросло вдвое, особенно среди представителей МСП.

Топ бухгалтерских услуг, на которые вырос спрос в 2026 году

Ведение учета и консультации бухгалтера стали самыми востребованными направлениями.

Первое место — налоговый учет

По данным Авито Услуг, максимальный рост спроса пришелся на услуги по ведению налогового учета: ими интересовались в 2,3 раза чаще, чем годом ранее.

Второе место — консультации бухгалтера

В два раза больше требуются консультации бухгалтера. Обычно пользователям нужны разъяснения по вопросам налогообложения, выбору режима налогообложения, а также при запуске или реорганизации бизнеса.

Третье место — работа на патенте

На 92% популярнее стали услуги, связанные с оформлением ПСН. Требуется помощь в заполнении документов и расчетах с учетом параметров региона и вида деятельности.

Четвертое место — учет ВЭД

Услуги по подготовке и сдаче отчетности по операциям ВЭД вырос на 84% в сравнении с 2025 годом.

Пятое место — отчетность в Росстат

Интерес к услугам по сдаче отчетности в Росстат – на 81%. С отчетности за январь 2026 года вводятся две новые ежемесячные формы: №1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»; № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».

Как найти клиентов бухгалтеру в 2026 году — кто чаще обращается за услугами по ведению учета

Бухгалтерские услуги наиболее востребованы у малого и среднего бизнеса.

Наиболее заметный рост спроса на бухгалтерские услуги наблюдался среди компаний с численностью персонала до 50 человек — на 66% год к году. Компании со штатом до 10 сотрудников интересовались такими услугами на 57% чаще, фирмы с численностью до 100 человек — на 51%.

В компаниях с численностью до 1 000 человек спрос вырос на 27%, а в более крупных организациях — на 12%.

Где освоить востребованные навыки для бухгалтера в 2026 году

Налоговая реформа-2026 и изменения, которые она привнесла в работу организаций и ИП, запустила волну спроса на бухгалтерские услуги и консультации бухгалтеров на аутсорсе.

