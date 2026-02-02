🛍 🛒 Маркетплейсы в 2026 году: где выгодно начинать бизнес и проще вести бухгалтерский учет
За последние шесть лет рынок онлайн-торговли в России вырос с 1,6 трлн рублей в 2019 году до 12,6 трлн рублей в 2024 году и к 2025 году около 15,2 трлн рублей. В 2028 году объем рынка может достичь 27 трлн рублей.
68,9% всех онлайн-продаж в сентябре 2025 года приходятся на WВ, Ozon и Яндекс Маркет. Это делает маркетплейсы обязательным каналом для предпринимателей. Однако бухгалтерский и налоговый учет здесь сложнее, чем в офлайн-ритейле — нужны знания о тарифных схемах, комиссиях, правилах возвратов и правильном выборе режима налогообложения. Разбираемся, где вести учет проще и какие площадки более перспективны для бизнеса на маркетплейсах в 2026 году.
Сравнение популярных маркетплейсов на 2026 год
Площадка
Рыночная доля
Средний чек
Комиссии и логистика
Интеграция с бухгалтерией
Отчетность и возвраты
WВ
~47 %
~1 600 рублей
Высокие и меняющиеся; логистика грузовая затратная
Частично
Сложно автоматизировать
Ozon
~34 %
~2 700 рублей
Комиссии растут, есть схемы FBO/FBS
Отличная API-интеграция
Прозрачные отчеты
Яндекс.Маркет
~8–10 %
~2 500 рублей
Средние, широкие категории
Хорошо через API
Требует настройки по возвратам
Финансовые критерии выбора площадки
1. Трафик и продажи
WB остается лидером по количеству заказов и продавцов, особенно для массовых товаров. Ozon выделяется более высоким средним чеком, что полезно для техники, электроники, нишевых товаров. Яндекс.Маркет привлекает аудиторию, ориентированную на товары для дома и электронику.
2. Комиссии и логистика
Комиссии постоянно пересматриваются: у Ozon и WВ в 2025 г. произошло их повышение, особенно для FBO/FBS-логистики и по категориям товаров, где издержки на хранение высоки. Это увеличивает важность прогнозирования затрат на бухучет.
3. Учет возвратов
Возвраты — одна из сложнейших частей бухучета у маркетплейсов. Ozon предлагает более структурированные отчеты по возвратам, что дает бухгалтеру удобство для сверки выручки и аналитики. WВ требует дополнительных процедур ручной корректировки в 1С.
4. Интеграция с 1С и учетными системами
Лучше всего автоматическая интеграция реализована у Ozon (API, модули 1С), что снижает ручной ввод данных и ошибки, особенно при большом объеме.
Критерии выбора маркетплейса в 2026 году
При выборе маркетплейса важно учитывать:
Категории товаров и спрос. Одежда/обувь работают хорошо на WВ, техника и брендовые товары — на Ozon, товары для дома — на Яндекс.Маркете.
Комиссии и логистика. Оцените влияние роста тарифов на вашу маржинальность.
Возможности интеграции. Автоматизация учета и возвратов снижает нагрузку для бухгалтера.
Сложность возвратов и корректировок. Чем их меньше, тем проще проводить учет выручки и корректировать расходы.
Законодательные изменения. Новый закон о платформенной экономике увеличивает требования по передаче данных и прозрачности учета с 2026 г.
Налогообложение: какой режим лучше выбрать
Режим
Кто может применять
Суть
Основные плюсы
Минусы
ОСНО
ООО или ИП
НДС + прибыль + соцвзносы
Нет ограничений по доходу
Сложный учет, высокие налоги
УСН 6% «доходы»
ИП/ООО
6% с выручки
Простота, низкая ставка
Не учитывает расходы
УСН 15% «доходы-расходы»
ИП/ООО
15% с разницы
Учитывает расходы
Высокая ставка
АУСН
ИП (в банках-партнерах)
8% доходы или 20% маржа
Простой учет, нет отдельных взносов
Вышестоящие ставки, строгие условия
ПСН и НПД (самозанятость) обычно не применяются для маркетплейсов (ПСН — нет физического торгового объекта, НПД не подходит для большинства платформ).
Практические советы по выбору налогового режима
УСН 6% часто выгоден на старте, если расходы небольшие и вы хотите минимальную налоговую нагрузку.
УСН 15% стоит выбирать, если расходы значительные (логистика, реклама, сотрудники), так как можно их учесть.
АУСН подходит тем, кто хочет максимально простой учет и меньшую отчетность, но готов платить чуть более высокий налог и соблюдать требования по банковским операциям.
ОСНО обычно оправдана только если требуется возврат НДС (например, при закупках импорта) или крупным ООО, где сложные сделки и большое количество затрат подлежат строгому учету.
Как выбрать маркетплейс по типу товара
При выборе ниши учитывайте:
Лучший баланс продаж и учета
Самая большая аудитория
Ниша и технологии
Оzon — высокая автоматизация, прозрачные отчеты, удобство интеграции.
WВ — идеально для массовых категорий, но требует внимательного бухучета возвратов и комиссий.
Яндекс.Маркет — сильная аудитория для специализированных товаров, полезно для средних и нишевых продавцов.
Техника и брендовые товары
Высокочастотные «малые» товары (аксессуары, бытовые мелочи)
Товары для дома и специализированные товары
Что меняется в учете на маркетплейсах в 2026 году
С января 2026 года произошел ряд изменений в расчете налогов (НДФЛ, НДС 22%, НДС на УСН, налог на прибыль) и страховых взносов. Впереди бухгалтеров ждет годовая отчетность по новым ФСБУ, а для тех, кто работает с маркетплейсами, эти изменения только начало.
Самым важным периодом станет осень 2026 года. 1 октября в силу вступит новый закон о платформенной экономике. Он ужесточит требования к договорам с маркетплейсами и карточкам товаров, заранее нужно будет прописывать алгоритмы акций и скидок, уточнит список продукции, которой можно будет торговать на площадках.
В 2026 году спрос на бухгалтеров, которые умеют вести учет на маркетплейсах, продолжит расти, особенно в среде упрощенцев с НДС и предпринимателей на АУСН, которые ранее не торговали онлайн.
