🛍 🛒 Маркетплейсы в 2026 году: где выгодно начинать бизнес и проще вести бухгалтерский учет

В 2026 году маркетплейсы остаются ключевым каналом продаж, но выбор площадки — это не только про трафик и комиссию. Важно понимать налоговые режимы, особенности учета, возвраты и интеграцию с 1С/учетными системами. Сравниваем лидеров, критерии и лучшие варианты для старта бизнеса и удобства бухучета.

За последние шесть лет рынок онлайн-торговли в России вырос с 1,6 трлн рублей в 2019 году до 12,6 трлн рублей в 2024 году и к 2025 году около 15,2 трлн рублей. В 2028 году объем рынка может достичь 27 трлн рублей.

68,9% всех онлайн-продаж в сентябре 2025 года приходятся на WВ, Ozon и Яндекс Маркет. Это делает маркетплейсы обязательным каналом для предпринимателей. Однако бухгалтерский и налоговый учет здесь сложнее, чем в офлайн-ритейле — нужны знания о тарифных схемах, комиссиях, правилах возвратов и правильном выборе режима налогообложения. Разбираемся, где вести учет проще и какие площадки более перспективны для бизнеса на маркетплейсах в 2026 году.

Сравнение популярных маркетплейсов на 2026 год

Площадка Рыночная доля Средний чек Комиссии и логистика Интеграция с бухгалтерией Отчетность и возвраты WВ ~47 % ~1 600 рублей Высокие и меняющиеся; логистика грузовая затратная Частично Сложно автоматизировать Ozon ~34 % ~2 700 рублей Комиссии растут, есть схемы FBO/FBS Отличная API-интеграция Прозрачные отчеты Яндекс.Маркет ~8–10 % ~2 500 рублей Средние, широкие категории Хорошо через API Требует настройки по возвратам

Финансовые критерии выбора площадки

1. Трафик и продажи

WB остается лидером по количеству заказов и продавцов, особенно для массовых товаров. Ozon выделяется более высоким средним чеком, что полезно для техники, электроники, нишевых товаров. Яндекс.Маркет привлекает аудиторию, ориентированную на товары для дома и электронику.

2. Комиссии и логистика

Комиссии постоянно пересматриваются: у Ozon и WВ в 2025 г. произошло их повышение, особенно для FBO/FBS-логистики и по категориям товаров, где издержки на хранение высоки. Это увеличивает важность прогнозирования затрат на бухучет.

3. Учет возвратов

Возвраты — одна из сложнейших частей бухучета у маркетплейсов. Ozon предлагает более структурированные отчеты по возвратам, что дает бухгалтеру удобство для сверки выручки и аналитики. WВ требует дополнительных процедур ручной корректировки в 1С.

4. Интеграция с 1С и учетными системами

Лучше всего автоматическая интеграция реализована у Ozon (API, модули 1С), что снижает ручной ввод данных и ошибки, особенно при большом объеме.

Критерии выбора маркетплейса в 2026 году

При выборе маркетплейса важно учитывать:

Категории товаров и спрос. Одежда/обувь работают хорошо на WВ, техника и брендовые товары — на Ozon, товары для дома — на Яндекс.Маркете. Комиссии и логистика. Оцените влияние роста тарифов на вашу маржинальность. Возможности интеграции. Автоматизация учета и возвратов снижает нагрузку для бухгалтера. Сложность возвратов и корректировок. Чем их меньше, тем проще проводить учет выручки и корректировать расходы. Законодательные изменения. Новый закон о платформенной экономике увеличивает требования по передаче данных и прозрачности учета с 2026 г.

Налогообложение: какой режим лучше выбрать

Режим Кто может применять Суть Основные плюсы Минусы ОСНО ООО или ИП НДС + прибыль + соцвзносы Нет ограничений по доходу Сложный учет, высокие налоги УСН 6% «доходы» ИП/ООО 6% с выручки Простота, низкая ставка Не учитывает расходы УСН 15% «доходы-расходы» ИП/ООО 15% с разницы Учитывает расходы Высокая ставка АУСН ИП (в банках-партнерах) 8% доходы или 20% маржа Простой учет, нет отдельных взносов Вышестоящие ставки, строгие условия

ПСН и НПД (самозанятость) обычно не применяются для маркетплейсов (ПСН — нет физического торгового объекта, НПД не подходит для большинства платформ).

Практические советы по выбору налогового режима

УСН 6% часто выгоден на старте, если расходы небольшие и вы хотите минимальную налоговую нагрузку.

УСН 15% стоит выбирать, если расходы значительные (логистика, реклама, сотрудники), так как можно их учесть.

АУСН подходит тем, кто хочет максимально простой учет и меньшую отчетность, но готов платить чуть более высокий налог и соблюдать требования по банковским операциям.

ОСНО обычно оправдана только если требуется возврат НДС (например, при закупках импорта) или крупным ООО, где сложные сделки и большое количество затрат подлежат строгому учету.

Как выбрать маркетплейс по типу товара

При выборе ниши учитывайте:

Лучший баланс продаж и учета Самая большая аудитория Ниша и технологии Оzon — высокая автоматизация, прозрачные отчеты, удобство интеграции. WВ — идеально для массовых категорий, но требует внимательного бухучета возвратов и комиссий. Яндекс.Маркет — сильная аудитория для специализированных товаров, полезно для средних и нишевых продавцов. Техника и брендовые товары Высокочастотные «малые» товары (аксессуары, бытовые мелочи) Товары для дома и специализированные товары

Что меняется в учете на маркетплейсах в 2026 году

С января 2026 года произошел ряд изменений в расчете налогов (НДФЛ, НДС 22%, НДС на УСН, налог на прибыль) и страховых взносов. Впереди бухгалтеров ждет годовая отчетность по новым ФСБУ, а для тех, кто работает с маркетплейсами, эти изменения только начало.

Самым важным периодом станет осень 2026 года. 1 октября в силу вступит новый закон о платформенной экономике. Он ужесточит требования к договорам с маркетплейсами и карточкам товаров, заранее нужно будет прописывать алгоритмы акций и скидок, уточнит список продукции, которой можно будет торговать на площадках.

В 2026 году спрос на бухгалтеров, которые умеют вести учет на маркетплейсах, продолжит расти, особенно в среде упрощенцев с НДС и предпринимателей на АУСН, которые ранее не торговали онлайн.

