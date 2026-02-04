😱 За что бухгалтера оштрафовали на 700 млн рублей: как избежать налоговых рисков в 2026 году

Компанию признали виновной в неуплате налогов и акцизов на 731 088 053 рублей, а оплачивать долг в 2024 году в солидарном порядке московский суд обязал бухгалтера. На сегодняшний день все ее счета арестованы, а жалобы рассматривает Верховный суд РФ.

По умолчанию за все налоговые нарушения ответственность несет собственник компании, а не главбух, тем более не внешний налоговый консультант. Однако это не помешала суду г. Москвы высказать в бюджет РФ в солидарном порядке с гражданки Ю.В. Турусиной 731 088 053 рублей в счет возмещения причиненного имущественного вреда.

Что произошло

С 2014 по 2016 гг. Юлия Турусина осуществляла бухгалтерское сопровождение организаций, входящих в единую группу компаний, в том числе ООО «Росалко». В 2015 году у компании начались проблемы — возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и акцизов.

В ходе камеральной налоговой проверки за 2014 год инспекция ФНС России по г. Ногинску Московской области от 30.10.2014 г. выявила два основные правонарушения (два эпизода):

организацией занижена налоговая база по акцизу по алкогольной продукции, в результате чего в бюджет не поступила сумма акциза в размере 33 681 700 руб. (доначислены акциз, пени, штраф);

организацией не уплачен авансовый платеж акциза на алкогольную продукцию в сумме 674 862 750 руб. (доначислены акциз и пени).

Делом заинтересовались следственные органы, которые по эпизоду занижения организацией налоговой базы по акцизу по алкогольной продукции (33 млн рублей) возбудили уголовное дело в отношении нескольких физических лиц, включая Ю.В. Турусину.

В чем обвиняют бухгалтера

Суд установил, что Юлия Турусина сознательно, по требованию руководства, составляла неверную отчетность. В частности, занизила данные в налоговой декларации — якобы компания отгрузила около 4 000 л спирта вместо 71 000 л. Это позволило уменьшить сумму акциза больше чем на 33 млн рублей.

Параллельно налоговая служба подала на бухгалтера и финансового директора компании гражданский иск более чем на 700 млн рублей, куда включила все неоплаченные акцизы, налоги, пени и штрафы.

При этом Юлия Турусина не являлась ни руководителем, ни КДЛ общества, а была сторонним консультантом.

Как сейчас разворачиваются события

В мае 2024 года суд удовлетворил требование полностью и арестовал все счета бухгалтера. Дело прошло почти все судебные инстанции и сейчас находится в Верховном Суде РФ, где рассматривается жалоба Ю.В. Турусиной на принятые судебные акты.

Алкогольная компания с 2018 года находится в стадии банкротства, процедура еще не завершена.

Может ли бухгалтеру грозить субсидарная ответственность

Большое заблуждение, что бухгалтер может столкнуться только с дисциплинарной и административной ответственностью, а до уголовной и тем более субсидарной дело вряд ли дойдет. Ведь есть владелец компании, руководство, лица принимающие решения… Да, но важное помнить: статус КДЛ не ограничивается должностью. Главного бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности.

Исполнение указаний руководства не освобождает от вины, в том числе если они были даны письменно.

Как бухгалтеру защитить свои интересы

По словам Юлии Турусиной, она не была штатным сотрудником, не имела права подписи и доступа к счетам, а только сдавала отчетность. Однако это не помешало суду признать ее и финансового директора компании виновными в причинении вреда бюджету в размере более 700 млн рублей.

Защитить себя от неправомерных преследований и ответственности вы можете, только если хорошо разбираетесь во всех нюансах налогового законодательства, видите подводные камни и потенциальные риски. Получите знания, которые необходимы для безопасной работы бухгалтером в 2026 году, на курсе профпереподготовки «Налоговый консультант».

Мы записали большой курс, который охватывает нормы налогового и трудового законодательства — ведь в ряде случаев помочь уйти от субсидиарной ответственности могут правильно составленный трудовой договор и должностные инструкции.

Вы изучите риски, которые грозят не только бизнесу, но и лично бухгалтеру, узнаете, как сопровождать клиента на всех этапах налогового контроля — от предпроверочного анализа до оспаривания актов и решений.

Научитесь разрабатывать договоры, учетную политику и внутренние регламенты, минимизирующие риски доначислений, станете специалистом, который сможет защищать интересы свои и бизнеса, оптимизируя налоговую нагрузку и работу компании законно.

Вы получите уникальные чек-листы по предпроверочному анализу, проверкам, признакам дробления, допросам, возражениям, шаблон ходатайства о снижении штрафов с комментариями экспертов, а также готовые тексты, которые вы сможете использовать в своей консультационной практике.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Смотреть программу

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».