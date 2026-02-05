🧮 Восстановление «входного» НДС на УСН в 2026 году: что важно знать бухгалтеру

Переход на УСН не освобождает от обязанностей по НДС, если ранее налог был принят к вычету. Разберемся, когда нужно восстановить «входной» НДС, как это сделать правильно и какие разъяснения дает ФНС бухгалтерам.

Организация или ИП на УСН обязаны восстановить «входной» НДС, который они ранее приняли к вычету, если этот налог был учтен до перехода на упрощенку и приобретенные товары, работы или услуги используются для операций, которые не облагаются НДС или облагаются по пониженным ставкам (5 %/7%).

Восстановление — это фактически уплата ранее принятого к вычету НДС в бюджет, поскольку с приходом УСН условия для вычета по этим операциям перестают соблюдаться.

Когда восстановление НДС обязательно

Согласно методическим рекомендациям ФНС:

1. Переход на УСН с освобождением от НДС

Если организация переходит с ОСНО на УСН и получает освобождение от НДС, восстановление нужно.

2. Переход на УСН с пониженными ставками НДС 5% или 7%

Если после перехода на УСН компания продолжает быть плательщиком НДС, но по льготным ставкам, восстановление тоже обязательно по тем позициям, которые использовались для операций с такими ставками или не облагаемых НДС.

Сроки восстановления:

При переходе на освобождение — последний налоговый период до начала применения освобождения от НДС, обычно IV квартал (ст. 145 НК РФ).

При переходе на ставки 5%/7% — первый период, в котором эти ставки применяются (ст. 170 НК РФ).

Когда восстановление НДС не требуется

Если компания перешла с ОСНО на УСН, но решила применять обычные ставки НДС (20%, 10%), восстановление ранее принятых вычетов не требуется.

Алгоритм действий для бухгалтера

Проанализировать остатки товаров, материалов, основных средств и НМА, которые ранее принимались к вычету. Определить, какие из них используются для операций после перехода на УСН. Рассчитать сумму НДС на восстановление: Для запасов — в размере всего ранее принятого вычета.

Для ОС/НМА — пропорционально остаточной стоимости этих активов.

Главное о восстановлении «входного» НДС при переходе на УСН в 2026 году

Вид объекта Ситуация Расчет НДС к восстановлению Проводка Отражение в отчетности Товары/материалы Остатки на складе, ранее приняты к вычету, используются для операций на УСН (не облагаемых НДС) Полная сумма ранее принятого вычета Дт 91.2 «Прочие расходы» Кт 68 «Расчеты по НДС» Декларация по НДС за последний период ОСНО (IV квартал перед переходом) Основные средства (ОС) Остаточная стоимость ОС, ранее принятого к вычету, используется после перехода НДС × остаточная стоимость / первоначальная стоимость Дт 91.2 Кт 68 Декларация по НДС за последний период ОСНО Нематериальные активы (НМА) То же, что и для ОС Аналогично ОС Дт 91.2 Кт 68 Декларация по НДС за последний период ОСНО Товары, купленные после перехода на УСН Любые, НДС ранее не вычитался 0 — Не отражается

