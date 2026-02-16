❗️ Налоговый вычет на детей в 2026 году: главные изменения

В 2026 году порядок предоставления налоговых вычетов на детей изменен: увеличены суммы льгот, отменено заявление сотрудника, корректированы лимиты доходов, а также появились новые меры поддержки семей. Разбираем, что важно учесть бухгалтеру при расчете НДФЛ.

В 2026 году семьи заметили не только сохранение традиционных стандартных вычетов на детей, но и изменения в правилах их получения. Для бухгалтеров это важно: новые суммы, порядок подтверждения права и лимиты доходов влияют на расчет НДФЛ, кадровые процессы и документацию работников с детьми. Подробнее разбираем актуальные нормы.

Кто имеет право на вычет на детей в 2026 году

На стандартный налоговый вычет на детей в 2026 году имеют право налогоплательщики — физические лица (ст. 218 НК РФ), если они:

являются родителями — биологическими или усыновителями детей;

воспитывают детей — в опекунском/попечительском статусе (при наличии официальных документов);

платят НДФЛ — то есть имеют доходы, облагаемые НДФЛ у работодателя-налогового агента.

Право на вычет возникает на каждого ребенка до 18 лет или до 24 лет, если он учится очно в учреждении среднего или высшего образования и пребывает на полном обеспечении родителей (фиксируется в документах об обучении).

Если работник получает только необлагаемые виды доходов или его доход не облагается НДФЛ на дату начисления — вычет просто не применяется за этот период.

Что изменилось в вычетах на детей в 2026 году

С 2026 года отменяется обязательное заявление работника работо­дателю. Теперь вычет применяется автоматически, если у работодателя есть подтверждающие документы (например, свидетельства о рождении детей). Раньше заявление было обязательным условием — это усложняло применение, особенно если сотрудник его не подавал.

Второе ключевое изменение — повышенный лимит дохода для применения, который учитывает до 450 000 руб. совокупного дохода в календарном году.

Размеры стандартных вычетов на детей в 2026 году

Начиная с 1 января 2026 года, суммы детских вычетов следующие:

1 400 руб. в месяц — на первого ребенка;

2 800 руб. в месяц — на второго;

6 000 руб. в месяц — на третьего и каждого последующего;

12 000 руб. в месяц — на ребенка-инвалида.

Суммы предоставляются ежемесячно до того месяца, в котором совокупный доход работника с начала года превысит 450 000 рублей, после чего вычет прекращается. Если в семье несколько детей, вычеты складываются (например, при двух детях — 1 400 + 2 800 = 4 200 руб.).

Дополнительные меры социальной поддержки с 2026 года

Помимо стандартных вычетов, в 2026 году вводятся и дополнительные меры поддержки семей:

семьи с двумя и более детьми могут получить так называемый семейный налоговый «кэшбэк» — перерасчёт уплаченного НДФЛ по эффективной ставке 6% с возвратом разницы (при соблюдении условий по доходам);

выплаты осуществляются после годового расчета и могут быть оформлены через налоговые органы.

Условия получения налогового «кэшбэка»

Критерий Требование Кто может получить Работающие родители, усыновители, опекуны или попечители Количество детей Не менее двух детей до 18 лет Возраст при очном обучении Учитывается до 23 лет, если ребенок учится очно Налоговый статус Заявитель — налоговый резидент РФ Уплата НДФЛ Налог за предыдущий год фактически уплачен (учитываются только такие доходы) Среднедушевой доход семьи Не выше 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе Задолженность по алиментам Отсутствует Имущественная проверка Возможен отказ, если:

• 2+ квартиры с общей площадью более 24 м² на человека;

• 2+ жилых дома с площадью более 40 м² на человека Кто подает заявление Каждый родитель отдельно, если оба соответствуют условиям

Какие документы нужны для получения вычета НДФЛ

Чтобы работодатель или налоговая могли применить вычет на детей, сотрудник должен представить:

Документ, подтверждающий рождение/усыновление ребенка — свидетельство о рождении, усыновлении. Документ о статусе учащегося (для детей 18–24 лет): заявление из учебного заведения или справка об очной форме обучения. Документ об инвалидности ребенка, если применим повышенный вычет (на детей с инвалидностью). Если работник устроился в течение года — справка 2-НДФЛ с предыдущего места работы, чтобы суммировать доходы для контроля лимита в 450 000 руб.

Этого пакета документов достаточно, чтобы вычет был применен автоматически работодателем.

Размер налогового вычета на детей в 2025 и 2026 годах

Параметр 2025 год 2026 год Первый ребенок 1 400 руб./мес 1 400 руб./мес Второй ребенок 1 400 руб./мес 2 800 руб./мес Третий и последующие 3 000 руб./мес 6 000 руб./мес Ребенок-инвалид 6 000 руб./мес 12 000 руб./мес Максимальный лимит дохода для вычета 350 000 руб. 450 000 руб. Требуется заявление да нет Новые меры поддержки нет семейный налоговый «кэшбэк»

Как рассчитывать выплаты для работников и составлять по ним отчетность в 2026 году

