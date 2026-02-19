💝 Налоги с подарков сотрудникам: когда платить НДФЛ, НДС и страховые взносы в 2026 г.

Всего несколько дней осталось до 23 февраля, а там и 8 марта не за горами. Во многих организациях в эти даты для сотрудников устраивают небольшие праздники и дарят подарки. Рассказываем, к каким налогам должен быть готов работодатель, когда и в каком порядке их нужно будет уплатить.

Праздники в организации — это не только поздравления и подарки, но и учет всех затрат, а также уплата налогов. Разбираемся, в каких случаях с подарков нужно удерживать НДФЛ, когда надо считать НДС и страховые взносы, и в каких ситуациях закон освобождает работодателя от уплаты налогов.

НДФЛ

Подарок, переданный сотруднику, признается доходом в натуральной форме, полученным работником. Такой доход подлежит обложению НДФЛ. При этом действует льгота: если стоимость подарков не превышает 4 000 рублей, налог удерживать не требуется (п. 28 ст. 217 НК). НДФЛ начисляется только на сумму превышения.

Важно учитывать, что лимит 4 000 рублей установлен на совокупную стоимость всех подарков, полученных сотрудником в течение календарного года, а не на каждый подарок отдельно (письмо Минфина от 20.01.2017 № 03-04-06/2650).

В справке о доходах (приложение к 6-НДФЛ) подарок будет с кодом 2720, поясняет ФНС в письме от 06.03.2025 № БС-4-11/2480@. Если подарок стоит не дороже 4 000 рублей, его вообще не надо отражать в 6-НДФЛ и справках.

По доходам в натуральной форме в виде подарка дата фактического получения дохода – это день передачи подарка, а удержать НДФЛ надо при ближайшей выплате дохода.

НДС

У компаний на ОСНО подарки облагаются НДС как передача товаров на безвозмездной основе (пп.1 п. 1 ст. 146 НК). Такое разъяснение есть в письмах Минфина от 20.01.2025 № 03-03-06/1/3748, от 16.12.2021 № 03-07-11/102497, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

При этом компания на ОСНО может принять на вычет входящий НДС по ним (если поставщик дал счет-фактуру).

Если организация применяет УСН с НДС, то взять входящий НДС на вычет можно, если компания выбрала обычную ставку НДС 22%. Если фирма на УСН применяет пониженные ставки 5% или 7%, то начислить НДС с подарка надо, а применить вычет нельзя.

Страховые взносы

Чтобы страховых взносов на подарок не было, его надо передать по договору дарения. Если договора нет, то это налоговая будет рассматривать это как выплату в рамках трудовых отношений и доначислит взносы (письма Минфина от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519).

Договор дарения должен быть оформлен по нормам гражданского законодательства. В соответствии с пунктом 2 статьи 574 ГК в случае, когда дарителем является юрлицо и стоимость дара превышает 3 000 рублей, договор дарения должен быть совершен в письменной форме.

Когда работодатель может не платить налоги с подарков

Освобождаются от налогообложения подарки и не требуется подача декларации 3-НДФЛ в следующих случаях:

Подарок получен от близких родственников (родители, дети, супруги, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры) или членов семьи.

Стоимость подарка от организации или ИП (налогового агента) не больше 4 000 рублей (свыше этой суммы НДФЛ удерживает сам даритель, а при не удержании налога сообщает об этом в налоговый орган, и НДФЛ будет включен в налоговое уведомление со сроком уплаты не позднее 1 декабря года, следующего за годом получения подарка).

Получатель подарка — ветеран или инвалид Великой Отечественной войны (вне зависимости от стоимости подарка).

