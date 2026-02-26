📄 Отчетность ООО на АУСН в 2026 году: что сдавать, если в штате только директор без зарплаты

Даже если директор — единственный учредитель и не получает зарплату, ООО на АУСН не освобождается от части отчетности. Разбираем, какие формы сдавать в 2026 году, в какие сроки и какие штрафы грозят за нарушения.

На практике часто встречается ситуация: ООО применяет АУСН, в штате числится только директор, который одновременно является учредителем, но зарплата ему не начисляется. Рассказываем, нужно ли сдавать кадровую и налоговую отчетность, если фактических выплат нет.

Есть ли отчетность, если зарплата не начисляется

Если с директором заключен трудовой договор и он назначен приказом, то он считается работником. Отсутствие начислений не отменяет сам факт трудовых отношений (ст. 16 ТК РФ).

При наличии трудового договора у ООО на АУСН возникает обязанность сдавать кадровую отчетность, даже если выплаты равны нулю.

Если трудового договора нет, а директор действует как единственный участник без оформления трудовых отношений — отчетность по персонифицированному учету может не возникать.

Какие отчеты нужно сдавать ООО на АУСН в 2026 году

ЕФС-1

Форма ЕФС-1 утверждена законодательством о персонифицированном учете. Если директор оформлен по трудовому договору, необходимо сдавать:

подраздел 1.1 — при приеме, увольнении, переводе (не позднее следующего рабочего дня);

подраздел 1.2 (стаж) — ежегодно до 25 января следующего года;

раздел о взносах — только если есть начисления.

Если зарплата не начисляется, нулевые суммы в части взносов не отражаются, но кадровые сведения подаются.

6-НДФЛ

Если директору не начисляется доход, обязанности по сдаче 6-НДФЛ нет. Но если в течение года была хотя бы одна выплата (премия, дивиденды как физлицу в рамках трудовых отношений), возникает обязанность подать расчет.

Срок сдачи — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой — до 25 февраля.

Расчет по страховым взносам

На АУСН страховые взносы рассчитываются налоговым органом автоматически. Однако если есть трудовой договор, обязанность по представлению сведений зависит от наличия начислений.

При отсутствии выплат РСВ не подается.

Если начисления были — срок сдачи до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Бухгалтерская отчетность

Независимо от наличия зарплаты, ООО обязано сдавать бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Срок — до 31 марта 2026 года за 2025 год.

Штраф — 200 руб. за каждый непредставленный документ (ст. 126 НК РФ), плюс административная ответственность руководителя.

Уведомления об исчисленных суммах налогов

Уведомления не подаются, если нет транспортного, земельного налога или налога на имущество. Нулевые уведомления не предоставляются никогда и ни при какой системе налогообложения. А налог по АУСН считает и списывает сама ФНС. Без всяких уведомлений.

Платить организации на АУСН нужно только взносы в СФР в фиксированном размере за год — 2 959 руб. в 2026 году. Сумма не зависит от количества работников и платится ли им зарплата.

Отчетность ООО на АУСН с директором без зарплаты в 2026 году

Отчет Куда сдавать Срок Сдается при отсутствии зарплаты Штраф ЕФС-1 (кадровые события) СФР На следующий рабочий день Да 500 руб. за лицо ЕФС-1 (стаж) СФР До 25 января Да 500 руб. 6-НДФЛ ФНС Ежеквартально Нет 1 000 руб. за месяц РСВ ФНС Ежеквартально Нет Мин. 1 000 руб. Бухгалтерская отчетность ФНС До 31 марта Да 200 руб. за документ

Важные нюансы для бухгалтера на АУСН

Если трудовой договор есть — кадровая отчетность обязательна. Отсутствие начислений освобождает от 6-НДФЛ и РСВ, но не от ЕФС-1. Дивиденды не считаются зарплатой, но требуют отчетности по НДФЛ. При смене статуса директора сведения подаются в СФР и ФНС.

Как вести учет ИП и ООО на АУСН в 2026 году

В 2026 году многие компании и ИП на УСН стараются перейти на более выгодный налоговый режим — АУСН, где с доходом свыше 20 млн руб. остается возможность избежать уплаты НДС.

Активно растет спрос на специалистов, которые умеют вести учет на АУСН. Станьте таким профессионалом — получите все необходимые знания на нашем новом курсе повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН – 2026».

На курсе вы научитесь видеть ошибки там, где автоматика их прячет, и проходить сверки с ФНС с первого раза. Разберете пошагово учет доходов и расходов на АУСН, чтобы не было расхождений в личном кабинете ФНС, узнаете, как настроить работу с 1С, маркетплейсом, банком и и личным кабинетом АУСН. Сможете быстро находить причины расхождений данных, общаться с банками и подавать возражения в ФНС.

Получите план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 36 ак.часов.

Цена курса со скидкой 35%: 12 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».