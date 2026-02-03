ФНС ответила, нужно ли на АУСН сдавать перссведения и уведомления по ЕНП за сотрудников

РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения на автоУСН сдавать не надо.

Налоговую службу спросили – нужно ли при АУСН подавать помесячно персонифицированные сведения и уведомления на сотрудников. Про РСВ и 6-НДФЛ известно, что сдавать не нужно, добавил подписчик.

Представитель ФНС рекомендует ознакомиться с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Для организаций и ИП на АУСН отсутствует обязанность, предусмотренная ст. 431 НК, по представлению РСВ и персонифицированных сведений о физлицах, включающих персональные данные физлиц и сведения о выплатах в их пользу за предшествующий календарный месяц, пояснили налоговики.

Уведомления по рассчитанному НДФЛ тоже сдавать не нужно.

