ФНС ответила, нужно ли на АУСН сдавать перссведения и уведомления по ЕНП за сотрудников
Налоговую службу спросили – нужно ли при АУСН подавать помесячно персонифицированные сведения и уведомления на сотрудников. Про РСВ и 6-НДФЛ известно, что сдавать не нужно, добавил подписчик.
Представитель ФНС рекомендует ознакомиться с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Для организаций и ИП на АУСН отсутствует обязанность, предусмотренная ст. 431 НК, по представлению РСВ и персонифицированных сведений о физлицах, включающих персональные данные физлиц и сведения о выплатах в их пользу за предшествующий календарный месяц, пояснили налоговики.
Уведомления по рассчитанному НДФЛ тоже сдавать не нужно.
корректир РСВ, фамилии сотрудника
Добрый день. Нужно сдать корректирующий РСВ за 1 квартал, полугодие 2025 . Сотрудник изменил фамилию в сентябре. Подскажите, пожалуйста, как сдать эти коррект РСВ? Что делать с фамилией и паспортными данными, которые изменились в сентябре?
