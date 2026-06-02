⚡️ Разобраться в особенностях работы на ОСНО поможет новый бесплатный курс

Мы запустили бесплатный курс «Основы бухгалтерского учета на ОСНО». Он подойдет начинающим бухгалтерам, специалистам, которые раньше работали на других режимах налогообложения, а также тем, кто хочет освежить базовые знания по общей системе налогообложения.

Работа на общей системе налогообложения требует понимания не только бухгалтерских проводок, но и принципов формирования отчетности, расчета налогов и работы с первичными документами.

В новом курсе «Основы бухгалтерского учета на ОСНО» разбираем основные вопросы, с которыми сталкиваются бухгалтеры при работе на ОСНО:

как устроен бухгалтерский учет на общей системе налогообложения;

какую роль играет НДС в работе бухгалтера;

как связаны первичные документы, учет и отчетность;

какие требования предъявляются к ведению учета;

на что обращать внимание при отражении хозяйственных операций.

В чем особенность курса

Это короткий курс, который поможет освежить знания по ОСНО или разобраться в теме, если раньше вы работали на других налоговых режимах.

Материал подготовлен простым языком и рассчитан на бухгалтеров, которые хотят лучше понимать логику учета и отчетности на общей системе налогообложения.

Чему вы научитесь на курсе

Разберетесь в основных принципах учета на ОСНО и поймете, как отдельные операции влияют на налоги и отчетность компании.

Узнаете, как организована работа с первичными документами и какие требования необходимо учитывать при ведении учета.

Сможете увереннее ориентироваться в вопросах НДС и понимать взаимосвязь между учетом, налогами и отчетностью.

Обучение проходит онлайн и доступно бесплатно после регистрации на сайте.

