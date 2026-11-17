Импорт из ЕАЭС: особенности учета НДС в 2026 году

В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. При ввозе товаров из этих государств в Россию действует особый порядок уплаты косвенных налогов.

В отличие от импорта из стран, не входящих в ЕАЭС, ввозной НДС перечисляют не на таможне, а в налоговый орган по месту учета импортера.

Обязанность по уплате налога возникает у организации или ИП, которые являются собственниками ввезенных товаров. При этом применение УСН или освобождение от обычного НДС не освобождает от уплаты налога при импорте из ЕАЭС.

Основные правила импорта из ЕАЭС:

НДС рассчитывают исходя из стоимости приобретенных товаров.

Налоговую базу определяют на дату принятия товаров к учету.

Стоимость товаров в иностранной валюте пересчитывают в рубли по установленным правилам.

Ставка НДС зависит от категории товара: в 2026 году основная ставка составляет 22%, для отдельных категорий товаров применяется ставка 10%.

Ввозной НДС необходимо уплатить не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету.

К этому же сроку представляют декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров.

Важно различать два события: обязанность уплатить ввозной НДС и право принять его к вычету. Уплата налога сама по себе не означает, что организация автоматически может уменьшить обычный НДС к уплате.