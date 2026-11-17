Импорт товаров из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана — операция, которая требует особого порядка учета НДС. Бухгалтеру необходимо правильно определить налоговую базу, рассчитать и уплатить ввозной НДС, оформить заявление о ввозе товаров и отразить операцию в 1С 8.3. С 2026 года при определенных поставках автомобильным транспортом нужно также учитывать требования системы СПОТ.
Импорт из ЕАЭС: особенности учета НДС в 2026 году
В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. При ввозе товаров из этих государств в Россию действует особый порядок уплаты косвенных налогов.
В отличие от импорта из стран, не входящих в ЕАЭС, ввозной НДС перечисляют не на таможне, а в налоговый орган по месту учета импортера.
Обязанность по уплате налога возникает у организации или ИП, которые являются собственниками ввезенных товаров. При этом применение УСН или освобождение от обычного НДС не освобождает от уплаты налога при импорте из ЕАЭС.
Основные правила импорта из ЕАЭС:
НДС рассчитывают исходя из стоимости приобретенных товаров.
Налоговую базу определяют на дату принятия товаров к учету.
Стоимость товаров в иностранной валюте пересчитывают в рубли по установленным правилам.
Ставка НДС зависит от категории товара: в 2026 году основная ставка составляет 22%, для отдельных категорий товаров применяется ставка 10%.
Ввозной НДС необходимо уплатить не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету.
К этому же сроку представляют декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров.
Важно различать два события: обязанность уплатить ввозной НДС и право принять его к вычету. Уплата налога сама по себе не означает, что организация автоматически может уменьшить обычный НДС к уплате.
Какие документы нужны для импорта товаров из ЕАЭС
Для правильного оформления импорта из Беларуси, Казахстана или другой страны ЕАЭС бухгалтеру необходимо собрать документы, подтверждающие приобретение, перевозку и принятие товаров к учету.
Основной комплект включает:
Договор с иностранным поставщиком. В нем определяют стоимость товаров, валюту расчетов, условия поставки и оплаты.
Товаросопроводительные документы. Накладные, CMR и другие документы, подтверждающие перемещение и получение товаров.
Документы о поступлении товаров. Подтверждают принятие приобретения к бухгалтерскому учету.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Один из основных документов при импорте из ЕАЭС.
Декларация по косвенным налогам. Представляется в налоговый орган по месту учета импортера.
Документы, подтверждающие уплату ввозного НДС. Необходимы для подтверждения исполнения налоговой обязанности и последующего вычета при наличии права на него.
В зависимости от условий сделки, способа доставки и вида товара могут понадобиться дополнительные документы.
Важно не путать оплату иностранному поставщику с уплатой ввозного НДС в российский бюджет. Это разные операции. Оплата товара сама по себе не является универсальным условием для вычета импортного НДС.
Новые правила 2026 года: СПОТ при импорте из ЕАЭС
С 1 июня 2026 года действует национальная система подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ.
Она распространяется на определенные поставки товаров из других государств ЕАЭС в Россию автомобильным транспортом. При этом законодательство предусматривает исключения, поэтому перед оформлением поставки необходимо проверить, подпадает ли конкретный товар и способ перевозки под требования системы.
Если поставка подпадает под СПОТ, импортер должен:
сформировать документ о предстоящей поставке товаров — ДОПП;
выполнить требования к обеспечительному платежу, если не применяется предусмотренное законом освобождение;
обеспечить оформление необходимых сведений до ввоза товара.
Заявление о ввозе товаров не заменяет ДОПП. Это разные документы, которые выполняют разные функции.
Бухгалтеру, который оформляет импорт из ЕАЭС в 2026 году, важно учитывать не только стандартный порядок начисления НДС, но и требования СПОТ для соответствующих поставок.
Когда платить НДС при импорте из Беларуси и других стран ЕАЭС
Срок уплаты ввозного НДС — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия импортированных товаров к учету.
К этому же сроку необходимо представить декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Пример.
Организация получила товары из Казахстана и приняла их к учету в октябре 2026 года.
В этом случае уплатить ввозной НДС и представить декларацию по косвенным налогам необходимо не позднее 20 ноября 2026 года.
Ввозной НДС уплачивают в составе единого налогового платежа. Для этого налога не требуется подавать обычное уведомление об исчисленных суммах.
Пропуск установленного срока может привести к начислению пеней и другим налоговым последствиям.
Какую декларацию сдавать при импорте из ЕАЭС
При импорте из стран ЕАЭС необходимо разграничивать два вида отчетности:
1. Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС.
Ее представляют по итогам месяца, в котором товары приняты к учету. Вместе с ней оформляют заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
2. Обычная декларация по НДС.
В ней плательщик НДС отражает соответствующие операции и заявляет вычет ввозного налога, если имеет на него право и выполнил необходимые условия.
Это разные декларации. Нельзя считать, что заявление о ввозе или декларация по косвенным налогам заменяют обычную декларацию по НДС.
В 2026 году также нужно учитывать обновление формы декларации по косвенным налогам: применяется форма, утвержденная приказом ФНС от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@.
Можно ли принять к вычету НДС при импорте из ЕАЭС
Право на вычет зависит не только от факта уплаты налога, но и от налогового режима импортера и назначения приобретенных товаров.
Для применения вычета по общим правилам необходимо, чтобы:
товары были приняты на учет;
они предназначались для использования в операциях, облагаемых НДС;
ввозной НДС был фактически уплачен;
у организации имелись документы, подтверждающие уплату налога и соблюдение остальных условий вычета.
При этом важно учитывать особенности НДС на УСН в 2026 году.
Налоговый режим
Уплата ввозного НДС
Вычет импортного НДС
УСН с освобождением от НДС
Обязательна
Не применяется
УСН со специальной ставкой 5%
Обязательна
Не применяется
УСН со специальной ставкой 7%
Обязательна
Не применяется
УСН с общей ставкой НДС 22% или применимой ставкой 10%
Обязательна
Возможен при соблюдении условий
Общая система налогообложения
Обязательна
Возможен при соблюдении условий
Таким образом, компания на УСН может быть обязана уплатить ввозной НДС, но при этом не иметь права принять его к вычету.
Это особенно важно учитывать при расчете себестоимости импортированных товаров и планировании налоговой нагрузки.
Основание: статьи 171 и 172 НК РФ, положения главы 26.2 НК РФ об особенностях НДС при УСН.
Как отразить импорт из ЕАЭС в 1С 8.3: пошаговый алгоритм
Рассмотрим общий порядок оформления импорта товаров из стран ЕАЭС в «1С:Бухгалтерии 8.3». Конкретные названия команд и последовательность действий могут отличаться в зависимости от версии программы и настроек учета.
Шаг 1. Проверьте настройки внешнеторговых операций
Перед оформлением поступления проверьте карточку иностранного контрагента и договор.
Обратите внимание на:
страну регистрации поставщика;
валюту договора;
условия расчетов;
реквизиты контрагента;
сведения о номенклатуре;
коды ТН ВЭД ЕАЭС, если они необходимы для оформления операции.
Если в договоре предусмотрены авансы или расчеты в иностранной валюте, дополнительно проверьте порядок пересчета стоимости и валютных обязательств.
Шаг 2. Оформите поступление товаров
Создайте документ поступления товаров и услуг.
Проверьте:
поставщика и договор;
номенклатуру и количество товаров;
стоимость поступления;
валюту документа;
склад;
дату принятия товаров к учету;
счета учета.
Дата принятия товаров к учету имеет значение для определения налоговой базы по ввозному НДС и срока представления отчетности.
Шаг 3. Рассчитайте ввозной НДС
Определите налоговую базу и применимую ставку.
В 2026 году основная ставка составляет 22%, а для предусмотренных законодательством категорий товаров применяется ставка 10%.
Не следует автоматически использовать одну ставку для всех импортируемых товаров. Для применения ставки 10% необходимо проверить соответствие товара установленным перечням.
Шаг 4. Оформите заявление о ввозе товаров
На основании документов поступления подготовьте заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Проверьте:
данные импортера;
сведения об иностранном поставщике;
реквизиты договора;
стоимость товаров;
налоговую базу;
ставку и сумму НДС;
соответствие заявления документам поступления.
Ошибки в реквизитах или суммах могут привести к расхождениям при проверке налоговой.
Шаг 5. Учтите требования СПОТ
Если поставка подпадает под требования системы СПОТ, необходимо также проверить оформление ДОПП и выполнение требований к обеспечительному платежу.
Не следует считать, что стандартное заявление о ввозе автоматически подтверждает выполнение всех требований СПОТ.
Шаг 6. Отразите уплату НДС
Проверьте сумму начисленного ввозного НДС и исполнение обязанности по его уплате.
Важно убедиться, что данные о налоговом обязательстве соответствуют заявлению о ввозе и фактически перечисленной сумме.
Шаг 7. Проверьте налоговые регистры и право на вычет
После проведения документов проверьте правильность отражения импортной операции в учете.
В частности, нужно убедиться, что:
налоговая база рассчитана верно;
сумма НДС соответствует заявлению;
начисление и уплата отражены корректно;
документы не содержат противоречий;
выполнены условия для вычета, если организация претендует на него.
Не стоит ориентироваться только на наличие проводок. Важно проверить налоговые регистры и соответствие данных отчетности первичным документам.
Типичные ошибки при импорте из ЕАЭС
Даже опытный бухгалтер может столкнуться с проблемами при оформлении импортных операций. Особенно если организация впервые закупает товары у иностранного поставщика или работает с новым способом доставки.
1. Неправильно определена налоговая база
Бухгалтер использовал неверную дату принятия товаров к учету или допустил ошибку при пересчете валютной стоимости.
В результате сумма ввозного НДС оказывается неправильной.
2. Применена неверная ставка НДС
Бухгалтер автоматически использовал ставку 22%, не проверив, относится ли товар к категории, облагаемой по ставке 10%.
Для импорта важно учитывать код товара и предусмотренные законодательством перечни.
3. Не оформлено заявление о ввозе товаров
Поступление проведено, но заявление не создано или содержит ошибки.
В результате возникают проблемы с подтверждением импортной операции и дальнейшим учетом налога.
4. Не учтены требования СПОТ
Если поставка подпадает под действие системы, но ДОПП не оформлен или не выполнены другие обязательные требования, возникают дополнительные риски при ввозе товаров.
5. НДС заявлен к вычету без проверки налогового режима
Организация на УСН применяет специальную ставку НДС 5% или 7%, но бухгалтер пытается принять импортный налог к вычету.
Это неправильно: применение специальных ставок не дает права на вычет входного и импортного НДС.
6. Перепутаны декларации
Бухгалтер подготовил обычную декларацию по НДС, но забыл о декларации по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС.
В результате нарушаются требования к отчетности.
7. Ошибки обнаружены после сдачи отчетности
Если расхождения выявлены уже после отправки декларации, бухгалтеру приходится анализировать документы, исправлять учет и определять необходимость представления уточненной отчетности.
Чтобы не тратить время на исправление ошибок, лучше проверять импортную операцию до окончания отчетного периода.
Чек-лист: что проверить перед сдачей декларации по импорту из ЕАЭС
Используйте этот список при закрытии месяца.
Договор с иностранным поставщиком оформлен корректно.
Товары приняты на учет, дата поступления определена правильно.
Стоимость товаров пересчитана по установленным правилам.
Ставка НДС соответствует категории импортируемого товара.
Налоговая база и сумма ввозного НДС рассчитаны верно.
Заявление о ввозе товаров заполнено без ошибок.
Для поставок, подпадающих под СПОТ, оформлен ДОПП и выполнены необходимые требования.
Ввозной НДС уплачен в установленный срок.
Декларация по косвенным налогам подготовлена вовремя.
Суммы в документах и учетных регистрах совпадают.
Право на вычет проверено с учетом налогового режима организации.
При наличии права на вычет проверено его корректное отражение в обычной декларации по НДС.
Если хотя бы по одному пункту есть сомнения, лучше разобраться с проблемой до отправки отчетности.
Что делать, если в 1С уже допущена ошибка
Если импортная операция отражена неправильно, сначала определите, на каком этапе возникло расхождение:
в договоре или карточке иностранного поставщика;
в документе поступления;
в расчете налоговой базы;
в заявлении о ввозе;
в оформлении ДОПП;
в отражении уплаты НДС;
в налоговых регистрах;
в декларации по косвенным налогам или обычной декларации по НДС.
Затем проверьте первичные документы, исправьте данные в учете и оцените, повлияла ли ошибка на уже представленную отчетность.
Если ошибка затронула прошлый период, необходимо определить порядок ее исправления и необходимость представления уточненной декларации.
Главное — не ограничиваться исправлением одной проводки. Нужно проверить связанные документы, налоговые регистры и отчетность.
Как бухгалтеру разобраться в НДС и уверенно работать в 1С
Импорт из ЕАЭС — только одна из ситуаций, в которых бухгалтеру приходится разбираться с НДС.
В ежедневной работе возникают и другие вопросы:
как правильно настроить учетную политику по НДС;
как оформлять корректировочные и исправленные счета-фактуры;
когда восстанавливать входной НДС;
как организовать раздельный учет;
можно ли перенести вычет на другой период;
как исправить ошибки прошлых периодов;
как проверить декларацию перед отправкой;
как учитывать изменения налогового законодательства.
Искать решение каждой задачи отдельно неудобно. Особенно когда меняются правила, появляются новые требования, а на изучение инструкций и разбор сложных ситуаций не хватает времени.
Бухгалтеру важно не просто знать отдельные проводки, а понимать всю систему налогового учета и уметь применять правила на практике.
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Импорт из Беларуси, Казахстана и других стран ЕАЭС требует внимательности на каждом этапе: от проверки договора и расчета налоговой базы до уплаты НДС, оформления заявления о ввозе и подтверждения права на вычет.
В 2026 году бухгалтеру также важно учитывать изменения законодательства, в том числе новые требования СПОТ для определенных поставок.
Ошибки в таких операциях могут обернуться дополнительной работой, исправлением отчетности и налоговыми рисками.
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