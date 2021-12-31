Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: дивиденды на один счет для всех, регистрация аутсорсеров в Роскомнадзоре, учет НДС на УСН

«Клерк» открыл безлимитные консультации для всех (раньше они были доступны только подписчикам «Клерк.Премиум»). В режиме 24/7 эксперты «Клерка» отвечают на любые профессиональные вопросы. Даже отраслевые.

Месяц неограниченных консультаций по минимальной цене — 4000 руб.

Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

В декабре их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушится вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

В ООО два участника — физ. лица. По итогам деятельности ООО выплачиваются дивиденды, сумма определяется участниками и фиксируется в Протоколе. Дивиденды начисляются обоим участникам пропорционально их долям. Возможно ли всю сумму дивидендов (за вычетом НДФЛ) перечислить на карту одного из участников с условием того, что он передаст наличные второму. Если да, то как правильно это оформить?

Ответ эксперта: Участник может написать доверенность на получение его дивидендов на другого участника. Её не надо заверять нотариально. Либо можно вообще обойтись письмом. Участник просит перечислить такую-то сумму его дивидендов такому-то лицу... Читать далее >>>

Вопрос:

Обязана ли организация, оказывающая аутсорсинговые услуги в области ведения бухгалтерского и кадрового учета, регистрироваться в реестре оператора персональных данных согласно 152-ФЗ?

Ответ эксперта: Поскольку аутсорсинговая компания обрабатывает персональные данные работников чужой организации не в рамках трудового законодательства, она обязана отправить уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО на УСН 15%, 100% участник (физ. лицо) когда-то предоставил своей компании беспроцентный займ, сейчас хочет простить долг в счет увеличения чистых активов. В июне этого года Минфин выпустил письмо о том, что прощение займа не будет считаться безвозмездной помощью в понимании пп. 11 п. 1 ст. 251 НК и должно облагаться налогом. Как вы считаете, в данной ситуации можно применить пп. 11 п. 1 ст. 251 НК или все-таки это доход для целей УСН?

Ответ эксперта: К сожалению, вы правы. Действительно, Минфин изменил свою позицию по данному вопросу: если учредитель, которому принадлежит половина и более уставного капитала, простил долг по договору займа, сумму прощенного долга нужно включить в состав внереализационных расходов и обложить налогом... Читать далее >>>

Вопрос:

Договором предусмотрена выплата задатка. Как правильно написать в счете и счете-фактуре: «оплата задатка» или «предварительный платеж». Есть какие-нибудь нюансы в этом случае. И должен ли задаток постоянно находиться на расчетном счете? Или его можно пустить на капитальное строительство.

Ответ эксперта: Напишите «задаток по договору такому-то». Если в договоре написано задаток, значит его вам и платят. Вы можете распоряжаться деньгами по усмотрению компании... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП ведет единственный вид предпринимательской деятельности согласно ОКВЭД 47.9 (Продажа кофейных и прочих напитков через торговые автоматы). Может ли ИП стать самозанятым по этому виду деятельности?

Ответ эксперта: Торговля не попадает по НПД, кроме продажи продукции собственного производства. Продажа кофе через торговый автомат такой продукцией не является... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО на ОСНО в мае 2021 года приобрело жилой дом и земельный участок под домом (жилой дом без отделки) у физического лица. В течение 2021 года в жилом доме производился ремонт. Было принято решение в 2022 году продать жилой дом и земельный участок, реализация имущества физическому или юридическому лицу. Налогообложение данной сделки по нормам 2021-2022 года?

Ответ эксперта: Реализация жилого дома и земельного участка не облагается НДС. Но по разным причинам. Земельный участок по пп. 6 п. 2 статьи 146 НК, т. е. выручка от его продажи не является объектом налогообложения. По налогу на прибыль никаких особенностей нет... Читать далее >>>

Вопрос:

При покупке товаров/услуг с НДС как верно оприходовать: вывести НДС отдельной строкой в приходе или просто включить в стоимость товара/услуги? Судя по НК, нужно выделять...

Ответ эксперта: Этот вопрос дискуссионный с момента появляется главы 26.2 НК. Минфин считает, что надо выделять. Многие эксперты считают, что такой обязанности нет... Читать далее >>>

Вопрос:

НКО УСН (15%) получила пожертвование 100 000 руб. на организацию концерта, вся сумма была потрачена на расходы связанные с концертом (согласно НК расходы при УСН) Вопрос: данные расходы (поименованные в перечне расходов при УСН) осуществленные из средств пожертвования могут учитываться в составе расходов при расчете налога УСН? Или не могут в связи с тем, что расходы были осуществлены из средств пожертвования на данный концерт?

Ответ эксперта: Полученное пожертвование не облагается налогом по УСН как целевые средства (п. 2 ст. 251 НК). Если ваше НКО ведет и коммерческую деятельность, вы должны вести раздельный учет, это требование ст. 251. Иначе полученное пожертвование будет считаться доходом. Поэтому расходы... Читать далее >>>

Скачать счет